Jak Karol Nawrocki chce zmienić projekt CPK?

Nawet Karol Nawrocki nie może tego ignorować, skoro zapowiada, że po „osiągniętym w ostatnich 35 latach sukcesie gospodarczym” Polsce „potrzeba wielkich inwestycji”. I sygnalizuje złożenie już w czwartek prezydenckiego projektu ustawy „przywracającej tradycyjny kształt” CPK.

Nawrocki nie sprecyzował, co to konkretnie oznacza. Czyżby powrót do księżycowej wizji „szprych” kolejowych, którymi Polacy mieliby z najdalszych zakątków kraju jechać 400 km i więcej na centralne lotnisko zamiast na najbliższe 100 km od domu? Bo na razie „tradycyjny kształt” miejsca, gdzie trwają już przygotowania do budowy CPK, to pola z kukurydzą czy ziemniakami.

Kiedy pierwsze starcie prezydenta Nawrockiego z rządem?

Prezydent Nawrocki wysłał sygnał do lewicy, że mogą coś wspólnie zrobić dla poprawienia stanu mieszkalnictwa. I zapowiedział jeszcze na sierpień zwołanie Rady Gabinetowej, by przedyskutować z rządem kluczowe wyzwania gospodarcze i stan finansów publicznych. Po środowym orędziu jasne jest, że nie będzie to spotkanie w przyjaznej atmosferze, skoro już na starcie prezydentury Karol Nawrocki zaczyna wchodzić w buty premiera.

