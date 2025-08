Donald Tusk do Karola Nawrockiego: Prezydent reprezentuje, a rząd rządzi

Donald Tusk przekazał, że wystąpienia Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym wysłuchał ze spokojem oraz „z nadzieją, że w tych kluczowych sprawach - jak bezpieczeństwo, polska armia - będzie pole do współpracy”. - Musi być, tutaj nie ma wyjścia - podkreślił. Premier kontynuował, że słuchał prezydenta ze zrozumieniem.

- Wynika to z mojego wieloletniego doświadczenia ze współpracy z różnymi prezydentami, muszę czasami cierpliwie i z wyrozumiałością wysłuchiwać słów, które może niekoniecznie oddają rzeczywistość, ale jakieś marzenia. Ale OK, damy z tym radę i myślę, że pan prezydent szybko przyzwyczai się do realnej sytuacji w Polsce, a realną sytuacją jest: pan prezydent reprezentuje, a rząd rządzi - zakończył Tusk.