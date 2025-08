– Nie będę na tych jego uroczystościach. Oczywiście, jako patriota, Polak, będę patrzył, co robi. Jeśli będzie robił dobrze, to nie będę się go czepiał, bo taki jest stan faktyczny. Natomiast jeśli cokolwiek zrobi niezgodnie z logiką, z interesem Polski, będę maksymalnie go zwalczał – mówił Wałęsa. Stwierdził, że Karol Nawrocki nie jest dla niego osobą znaną. – Ja go nie znałem w ogóle, oprócz tego, że naciskał mi na odciski, z tego go znałem – podkreślił. Mówił, że nie znał Nawrockiego z jego działalności w Gdańsku, ponieważ często podróżował i nie miał czasu „na jakieś gdańskie sprawy”.

Pytany przez Jacka Nizinkiewicza o wynik ostatnich wyborów prezydenckich były prezydent oświadczył, że nie ma słowa, które by oddało to, jak bardzo jest zaskoczony tym, że wybrany został Karol Nawrocki. Jednocześnie Lech Wałęsa powiedział, iż jest całkowicie przekonany, że to kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wygrał w drugiej turze wyborów. – Tylko należy sprawdzić, jak to się stało, że tak się stało – przekonywał. Dopytywany, czy jego zdaniem wybory 1 czerwca zostały sfałszowane, były przywódca „Solidarności” powtórzył, że chciałby to sprawdzić. Jego zdaniem wszystkie głosy oddane w wyborach prezydenckich powinny zostać ponownie przeliczone.

W tym kontekście były prezydent był pytany, czy jego zdaniem marszałek Sejmu Szymon Hołownia przedwcześnie podpisał postanowienie w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przez Karola Nawrockiego przysięgi. – Apelowałem, publicznie występowałem, prosiłem go: człowieku, masz największą szansę w życiu, lepszej nie będziesz miał, by zachować się i bronić godności Polaka. No ale nie posłuchał mnie – odparł.

Jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki? Lech Wałęsa spodziewa się „wszystkiego, co najgorsze”

Jacek Nizinkiewicz pytał, czego jego rozmówca spodziewa się po prezydenturze Karola Nawrockiego. – Wszystkiego, co najgorsze. – odparł Lech Wałęsa. – Ponieważ zależy mi na tym, żeby kraj się rozwijał, tam, gdzie będą pozytywy, to będę może nawet go wspierał, natomiast tam, gdzie będzie przeciwko interesowi Polski będę maksymalnie (go) zwalczał – deklarował.