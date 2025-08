Marszałek Sejmu Szymon Hołownia kilkanaście dni temu stwierdził, że – w kontekście zaprzysiężenia Karola Nawrockiego – przychodzili do niego prawnicy i politycy, którzy namawiali go do działań noszących znamiona zamachu stanu. Chodziło o niedopuszczenie do zaprzysiężenia Nawrockiego. Propozycję, by Szymon Hołownia zawiesił obrady Zgromadzenia Narodowego, objął funkcję prezydenta, podpisał ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości i dopiero wtedy zreformowany Sąd Najwyższy orzekłby o ważności wyborów, przedstawił publicznie poseł KO Roman Giertych.

W ostatnim badaniu zaufania do polityków przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu Nawrocki był liderem zestawienia – ufa mu 46,8 proc. badanych, nie ufa – 46,2 proc.

Sondaż: 33,8 proc. badanych spodziewa się, że Karol Nawrocki będzie bardzo dobrym albo dobrym prezydentem

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jakim – ich zdaniem – prezydentem będzie Nawrocki.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

14,1 proc. respondentów oceniło, że Nawrocki będzie prezydentem bardzo dobrym

Zdaniem 19,7 proc. ankietowanych Nawrocki będzie dobrym prezydentem.