Hołownia przestanie być marszałkiem Sejmu w listopadzie. Czy umowa koalicyjna zostanie dotrzymana i Włodzimierz Czarzasty zostanie drugą osobą w państwie?

Takie są zapowiedzi. Natomiast życie polityczne w Polsce jest dość burzliwe.

Więc spodziewajmy się niespodziewanego?

Tak, trzeba być przygotowanym na różne warianty. Wspomniany wariant jest wariantem bazowym.

Po co była rekonstrukcja rządu?

Szeroka publiczność i komentatorzy nie doceniają, że pan premier Tusk bardzo stanowczo przywrócił hierarchię spraw. Mówiąc o zagrożeniach wojennych i zagrożeniach, które wynikają także z rozmów z amerykańskim generałem Alexusem Grynkewichem, który od niedawna jest dowódcą wojsk NATO w Europie, pokazał, gdzie są realne zagrożenia i to wynikające nie tylko z naszego lokalnego kontekstu, ale także wynikające z tego, że jeżeli by doszło do wojny o Tajwan, to należy spodziewać się też rosyjskich prowokacji o bardzo gorącym charakterze z krajami NATO. W tych okolicznościach inne rzeczy są na dalszym planie. W szczególności krytycznie należy spojrzeć na wszelkie przejawy ulegania wojnie hybrydowej, kognitywnej, która sprowadza się do dzielenia społeczeństwa, do wyolbrzymiania niektórych zjawisk, tak jak robiono to z zagrożeniami migracyjnymi na zachodniej granicy. W mediach społecznościowych doszło do horrendalnego przerażenia, po czym się okazywało, że na granicy różne podmioty zatrzymywały pojedynczych migrantów. Czyli mówiąc obrazowo, na zachodniej granicy mieliśmy do czynienia z jednoosobowymi hordami.

Społeczeństwo dostało inny sygnał – polskich granic broni Robert Bąkiewicz z Ruchem Obrony Granic, a nie rząd.

Trzeba było zaproponować im służbę w Straży Granicznej, w Policji i wysłać tam, gdzie jest rzeczywiste zagrożenie. Mamy do czynienia z nową sytuacją – Federacja Rosyjska prowadzi wojnę hybrydową. Mamy człowieka, który został zidentyfikowany jako prowadzony przez służby rosyjskie, który podpalał duże obiekty. To świadczy o tym, że tu jest prawdziwe zagrożenie i na tym trzeba się skupiać. Ci, którzy robią raban w innych obszarach, odwracają uwagę od spraw bezpieczeństwa i świadomie lub nie są w trybach Rosji.

Radosław Sikorski został wicepremierem. Czy to zapowiedź tego, że może zostać szefem rządu na ostatniej prostej przed wyborami parlamentarnymi?

Ja bym na to spojrzał inaczej. Bardziej bym zwracał uwagę na zdolności i inicjatywę samego pana premiera Tuska, bo on jest osobą, która będzie decydowała. Premier zachował zdolność manewrową i prowadzenia koalicji. Ministrowi Sikorskiemu z racji doświadczeń i roli, bo ma sprawy zagraniczne i sprawy europejskie, funkcja wicepremiera nadaje większą rangę, szczególnie w relacjach międzynarodowych. Natomiast odwołując się do praktycznych doświadczeń z historii, pamiętam kadencję z 1993 r. i 1997 r., gdzie mieliśmy trzech premierów i każda zmiana była zmianą realizowaną w formie konstruktywnego wotum nieufności, czyli koalicja sama zmieniała premiera bez udziału prezydenta. Mieliśmy trzech premierów i w tym czasie uchwalona została Konstytucja. Zachowując zdolność manewrową i zdolność zarządzania sytuacją kryzysową, można osiągać istotne cele i premier Tusk takie zdolności i możliwości cały czas posiada.