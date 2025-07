- Sądzę, że jest taki moment, że trzeba jasno wyjaśnić te wszystkie podziały, które w tej chwili istnieją w Polsce – mówił Kaczyński. - Bardzo często media i opinia publiczna posługują się podziałami bardzo uproszczonymi. Stąd te punkty, stąd propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji, ale także później do innych ugrupowań - czy to społecznych, czy mniejszych ugrupowań politycznych, aby po prostu ją podpisały – dodał.

Więcej informacji wkrótce