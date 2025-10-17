„Najmłodsza” reporterka zaczęła pojawiać się w Sejmie, mając zaledwie 10 lat

Sara, a konkretnie Sara Małecka-Trzaskoś, zaczęła nagrywać relacje z Sejmu w 2024 r., jeszcze jako 10-latka. Na filmach, które jej rodzice zamieszczali w mediach społecznościowych, widać, jak podchodzi do znanych polityków z mikrofonem z nałożoną kostką, przypominającą taką, jaką stosują profesjonalni reporterzy, tyle że z napisem „Perspektywa Sary”. I, jak wynika z jej profili w serwisach społecznościowych, udało jej się „złapać” nawet znane nazwiska, bo krótkich wypowiedzi udzielili jej m.in. marszałek Szymon Hołownia, premier Donald Tusk, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Panie prezesie, czy jest pan za tym, by zmieniono art. 99 konstytucji, czyli że posłami można być w wieku 21 lat? – spytała tego ostatniego. – Jestem za tym, aby ten artykuł utrzymano, a nawet wiek podwyższono, bo poseł powinien być człowiekiem dojrzałym – odpowiedział jej w jednym z nagrań Jarosław Kaczyński.

Nie zawsze były to jednak miłe rozmowy. Na innym nagraniu, które trafiło do sieci, widać wyraźnie zirytowanego prezesa PiS, który mówi: – Ale wolność słowa nie jest dla dzieci. Naprawdę odejdź!

Nie on jedyny miał ewidentny kłopot z obecnością Sary w Sejmie, bo jej działalność była często krytykowana w mediach. Wytykano jej nieobecności w szkole i zwracano uwagę na stresujące sytuacje, w jakich uczestniczy.