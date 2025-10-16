Aktualizacja: 16.10.2025 23:41 Publikacja: 16.10.2025 23:20
W obliczu zagrożeń, z którymi obecnie się mierzymy (wojna za wschodnią granicą, zagrożenie ze strony Rosji, rosnąca skala dezinformacji itd.), rola mediów jest nie do przecenienia. Bardzo ważne jest więc ich wspieranie i rozwijanie, tak aby nadal mogły one pełnić swe kluczowe społeczne funkcje. Jedną z nich jest dostarczanie odbiorcom wiarygodnych, rzetelnych, sprawdzonych informacji.
Wspieranie mediów jest tym ważniejsze, że stoją one dziś przed ogromnymi wyzwaniami. Na ich obecną kondycję wpływa m.in. działalność big-techów, takich jak Google czy Meta. Dotyczy to też mediów lokalnych, którym trudniej sprostać tym wyzwaniom niż silniejszym od nich organizacyjnie i ekonomicznie mediom ogólnopolskim, działającym często w ramach dużych grup medialnych.
Media lokalne to ważny element demokracji. Pełną nie tylko funkcję informacyjną i edukacyjną, ale także kontrolną. Informują o sprawach istotnych dla lokalnych wspólnot, monitorują decyzje władz samorządowych, opisują sukcesy, alarmują o problemach. Nadają ton lokalnej debacie publicznej. Są najbliżej ludzi, ich codziennych spraw. To dzięki nim mieszkańcy mogą być na bieżąco z tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu, uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym.
Docierając do milionów odbiorców, mogą też odegrać bardzo istotną rolę w kluczowej dziś kwestii bezpieczeństwa, w tym w walce z dezinformacją oraz wojną hybrydową (w tym psychologiczną) prowadzoną przez Rosję i wymierzoną w kraje UE oraz inne państwa demokratyczne.
Samorząd województwa mazowieckiego, dbając o równy i powszechny dostęp do wiarygodnych, rzetelnych i obiektywnych informacji, chce kontynuować debatę poświęconą mediom lokalnym w naszym regionie. Debatę – o ich obecnej sytuacji, o tym, jakie mają problemy, potrzeby, perspektywy, zagrożenia i szanse – z udziałem dziennikarzy, redaktorów, wydawców, ekspertów i medioznawców.
– Pierwsza edycja kongresu okazała się sporym sukcesem. Spotkanie ekspertów, medioznawców, analityków, wydawców, a także dziennikarzy mediów lokalnych to okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji, edukacji. Warto rozmawiać i zastanowić się nad przyszłością i kierunkiem rozwoju mediów lokalnych – mówi marszałek Adam Struzik.
Wśród tematów, które będą poruszane podczas kongresu, znajdą się m.in. następujące zagadnienia:
– jak dziś media lokalne mogą zarabiać na swoje utrzymanie,
– co się klika i dlaczego, czyli o dziennikarstwie internetowym,
– sztuczna inteligencja i fake newsy versus tradycyjne, rzetelne dziennikarstwo.
W poświęconych tej tematyce panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele świata mediów i eksperci, praktycy i teoretycy (w panelach podczas pierwszej edycji kongresu uczestniczyło ponad 150 osób).
II Kongres Mazowieckich Mediów Lokalnych odbędzie się 29 października 2025 r. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Rejestracji można dokonać przez stronę mazovia.pl.
Patronami medialnymi kongresu są: „Rzeczpospolita”, Polska Agencja Prasowa, Serwis Samorządowy PAP, TVP3, Radio dla Ciebie.
Patroni instytucjonalni to: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, IBRIS oraz Local-Some.
Kongres zwieńczy gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego dla dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych „Biały Kruk”. W tym roku nagrody zostaną przyznane w kategoriach: „Tekst prasowy/internetowy” (materiał informacyjny, felieton, reportaż), „Materiał radiowy” (materiał informacyjny, wywiad, reportaż), „Materiał telewizyjny” (materiał informacyjny, wywiad, reportaż), „Zdjęcie roku”. Zostaną też wręczone nagrody specjalne za propagowanie tematyki zdrowotnej, kulturalno-oświatowej i historycznej oraz nagroda główna – „Dziennikarska osobowość roku”.
W skład jury konkursu „Biały Kruk” wchodzą: prof. Janusz Włodzimierz Adamowski (medioznawca, w latach 2016-2024 dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW), Bogusław Chrabota (redaktor naczelny Grupy Gremi Media, a wcześniej redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” oraz dyrektor pionu informacji i publicystyki Polsatu), dr Tomasz Miłkowski (szef oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP), Filip Springer (znany i ceniony reportażysta), Sławomir Majcher (dyrektor TVP 3), Agnieszka Szydłowska (dyrektorka „Trójki”), Anna Banasik (kierowniczka działu społecznego PAP) i dr Marta Milewska, zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka ds. Komunikacji Zewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, rzeczniczka prasowa UMWM.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: https://kongresmediow.mazovia.pl/pl/konkurs/
Patronat Rzeczpospolitej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W obliczu zagrożeń, z którymi obecnie się mierzymy (wojna za wschodnią granicą, zagrożenie ze strony Rosji, rosnąca skala dezinformacji itd.), rola mediów jest nie do przecenienia. Bardzo ważne jest więc ich wspieranie i rozwijanie, tak aby nadal mogły one pełnić swe kluczowe społeczne funkcje. Jedną z nich jest dostarczanie odbiorcom wiarygodnych, rzetelnych, sprawdzonych informacji.
Wspieranie mediów jest tym ważniejsze, że stoją one dziś przed ogromnymi wyzwaniami. Na ich obecną kondycję wpływa m.in. działalność big-techów, takich jak Google czy Meta. Dotyczy to też mediów lokalnych, którym trudniej sprostać tym wyzwaniom niż silniejszym od nich organizacyjnie i ekonomicznie mediom ogólnopolskim, działającym często w ramach dużych grup medialnych.
Dziesiątki dziennikarzy relacjonujących działalność amerykańskiego Departamentu Obrony opuściły swoje biura w Pe...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Popularna w kręgach graczy platforma komunikacyjna Discord padła ofiarą poważnego ataku hakerskiego. Cyberprzest...
Kapitalizacja grupy zbudowanej przez Zygmunta Solorza podniosła się dziś o ponad 700 mln zł. Inwestorzy wzięli p...
„Rzeczpospolita” poszerza ofertę specjalistycznego serwisu PRO.RP.PL o nową sekcję „Podatki”, przygotowaną z myś...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Szara strefa transmisji wideo w sieci w ciągu roku wzrosła nad Wisłą o 5 proc., jednocześnie skuteczność usuwani...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas