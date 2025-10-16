W obliczu zagrożeń, z którymi obecnie się mierzymy (wojna za wschodnią granicą, zagrożenie ze strony Rosji, rosnąca skala dezinformacji itd.), rola mediów jest nie do przecenienia. Bardzo ważne jest więc ich wspieranie i rozwijanie, tak aby nadal mogły one pełnić swe kluczowe społeczne funkcje. Jedną z nich jest dostarczanie odbiorcom wiarygodnych, rzetelnych, sprawdzonych informacji.

Wspieranie mediów jest tym ważniejsze, że stoją one dziś przed ogromnymi wyzwaniami. Na ich obecną kondycję wpływa m.in. działalność big-techów, takich jak Google czy Meta. Dotyczy to też mediów lokalnych, którym trudniej sprostać tym wyzwaniom niż silniejszym od nich organizacyjnie i ekonomicznie mediom ogólnopolskim, działającym często w ramach dużych grup medialnych.

Media lokalne to ważny element demokracji. Pełną nie tylko funkcję informacyjną i edukacyjną, ale także kontrolną. Informują o sprawach istotnych dla lokalnych wspólnot, monitorują decyzje władz samorządowych, opisują sukcesy, alarmują o problemach. Nadają ton lokalnej debacie publicznej. Są najbliżej ludzi, ich codziennych spraw. To dzięki nim mieszkańcy mogą być na bieżąco z tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu, uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym.

Docierając do milionów odbiorców, mogą też odegrać bardzo istotną rolę w kluczowej dziś kwestii bezpieczeństwa, w tym w walce z dezinformacją oraz wojną hybrydową (w tym psychologiczną) prowadzoną przez Rosję i wymierzoną w kraje UE oraz inne państwa demokratyczne.

Idea kongresu

Samorząd województwa mazowieckiego, dbając o równy i powszechny dostęp do wiarygodnych, rzetelnych i obiektywnych informacji, chce kontynuować debatę poświęconą mediom lokalnym w naszym regionie. Debatę – o ich obecnej sytuacji, o tym, jakie mają problemy, potrzeby, perspektywy, zagrożenia i szanse – z udziałem dziennikarzy, redaktorów, wydawców, ekspertów i medioznawców.

– Pierwsza edycja kongresu okazała się sporym sukcesem. Spotkanie ekspertów, medioznawców, analityków, wydawców, a także dziennikarzy mediów lokalnych to okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji, edukacji. Warto rozmawiać i zastanowić się nad przyszłością i kierunkiem rozwoju mediów lokalnych – mówi marszałek Adam Struzik.

Tematyka kongresu

Wśród tematów, które będą poruszane podczas kongresu, znajdą się m.in. następujące zagadnienia:

– jak dziś media lokalne mogą zarabiać na swoje utrzymanie,

– co się klika i dlaczego, czyli o dziennikarstwie internetowym,

– sztuczna inteligencja i fake newsy versus tradycyjne, rzetelne dziennikarstwo.

W poświęconych tej tematyce panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele świata mediów i eksperci, praktycy i teoretycy (w panelach podczas pierwszej edycji kongresu uczestniczyło ponad 150 osób).

Gdzie i kiedy?

II Kongres Mazowieckich Mediów Lokalnych odbędzie się 29 października 2025 r. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Rejestracji można dokonać przez stronę mazovia.pl.

Patronami medialnymi kongresu są: „Rzeczpospolita”, Polska Agencja Prasowa, Serwis Samorządowy PAP, TVP3, Radio dla Ciebie.

Patroni instytucjonalni to: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, IBRIS oraz Local-Some.

Konkurs dziennikarski „Biały Kruk”

Kongres zwieńczy gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego dla dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych „Biały Kruk”. W tym roku nagrody zostaną przyznane w kategoriach: „Tekst prasowy/internetowy” (materiał informacyjny, felieton, reportaż), „Materiał radiowy” (materiał informacyjny, wywiad, reportaż), „Materiał telewizyjny” (materiał informacyjny, wywiad, reportaż), „Zdjęcie roku”. Zostaną też wręczone nagrody specjalne za propagowanie tematyki zdrowotnej, kulturalno-oświatowej i historycznej oraz nagroda główna – „Dziennikarska osobowość roku”.

W skład jury konkursu „Biały Kruk” wchodzą: prof. Janusz Włodzimierz Adamowski (medioznawca, w latach 2016-2024 dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW), Bogusław Chrabota (redaktor naczelny Grupy Gremi Media, a wcześniej redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” oraz dyrektor pionu informacji i publicystyki Polsatu), dr Tomasz Miłkowski (szef oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP), Filip Springer (znany i ceniony reportażysta), Sławomir Majcher (dyrektor TVP 3), Agnieszka Szydłowska (dyrektorka „Trójki”), Anna Banasik (kierowniczka działu społecznego PAP) i dr Marta Milewska, zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka ds. Komunikacji Zewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, rzeczniczka prasowa UMWM.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: https://kongresmediow.mazovia.pl/pl/konkurs/

