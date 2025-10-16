Materiał przygotowany przez firmę PZU

Wyobraź sobie, że prowadzisz własne biuro, w którym codziennie pomagasz ludziom dobrze zabezpieczać ich życie i majątek. Jesteś doradcą, przedsiębiorcą, lokalnym ekspertem – a za tobą stoi marka, którą zna każdy w Polsce. Brzmi dobrze? Właśnie tak wygląda współpraca z PZU.

Biuro agenta PZU to coś więcej niż tylko lokal z logo. Prowadzenie agencji ubezpieczeniowej to gotowy biznes z pakietem wsparcia – od kompleksowego wdrożenia w pracę agenta, przez szkolenia i pomoc specjalistów, gotowe materiały marketingowe, aż po system CRM, który jest jak osobisty asystent do zarządzania kontaktami i bazą klientów. Działalność agencyjną można prowadzić w lokalu lub całkowicie zdalnie, np. w zaciszu domowym. PZU oferuje dużą elastyczność we współpracy.

Jak rozpocząć własną działalność przy wsparciu PZU? Firma oferuje trzy ścieżki współpracy

– Nasza oferta jest bardzo elastyczna. Przygotowaliśmy trzy modele współpracy, które można dopasować do swoich możliwości i planów zawodowych. Chcemy ułatwić start w biznesie naszym partnerom oraz zapewnić im możliwie największe wsparcie, a następnie rozwój. Oferta PZU jest idealna dla przedsiębiorczych osób, które są otwarte w relacjach z ludźmi. To również świetny sposób na połączenie działalności dla osób, które prowadzą już inny biznes, np. biuro podróży czy usługi księgowe, i mają już swój portfel klientów, a przy okazji mogą oferować ubezpieczenia. Z PZU można zyskać nowy zawód. Osoby bez doświadczenia zostaną profesjonalnie przeszkolone przez naszych ekspertów. Na każdym etapie oferujemy wsparcie, już od momentu zgłoszenia – mówi Edyta Domagalska, dyrektor Biura Sprzedaży Wyłącznej PZU.

Edyta Domagalska dyrektor Biura Sprzedaży Wyłącznej PZU Foto: Mat. prasowe

Nie musisz mieć doświadczenia w branży, żeby zacząć

Mocny Start – dla osób, które chcą postawić wszystko na jedną kartę i rozwijać się jako agent w pełnym wymiarze. Otrzymasz intensywne szkolenia, mentoring, dostęp do narzędzi sprzedażowych i atrakcyjne premie. Wymagane jest roczne doświadczenie w pracy z klientem – to pozwala szybko wejść w rytm i budować portfel.

Bezpieczny Start – dla tych, którzy już prowadzą działalność lub pracują zawodowo, ale chcą rozszerzyć ofertę o ubezpieczenia. Idealne dla doradców finansowych, pośredników kredytowych, właścicieli biur rachunkowych czy freelancerów. Współpraca jest elastyczna, a wynagrodzenie zależy od wyników.

Start – dla osób, które chcą spróbować swoich sił bez zobowiązań. Brak planów sprzedażowych, pełna swoboda działania i wynagrodzenie zależne od zaangażowania. Świetna opcja dla studentów, osób pracujących w innych branżach czy szukających dodatkowego źródła dochodu.

Od startu po rozwój – pełne wsparcie dla ciebie i twojego biura

– Nasz program przewiduje trzy poziomy charakteryzujące się różną formą wsparcia oferowanego przez PZU. Dopasowaliśmy je na miarę potrzeb i możliwości agentów w małych i dużych miejscowościach. Bez względu na to, czy ktoś prowadzi już firmę, czy dopiero zaczyna, pomożemy dobrać odpowiednią ścieżkę wdrożenia i dopasować biuro do potrzeb naszego partnera. PZU daje narzędzia, wsparcie i markę, która otwiera drzwi. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją karierę w usługach finansowych – mówi Rafał Mazurek, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży.

Rafal Mazurek dyrektor ds. rozwoju sprzedaży Foto: Mat. prasowe

W ramach wdrożenia firma gwarantuje szkolenia produktowe i sprzedażowe, a także szkolenia z obsługi klienta, na których uczy się, jak rozmawiać z klientem, jak budować relacje i skutecznie doradzać.

Twoje biuro będzie widoczne i profesjonalnie wyposażone. Otrzymasz ulotki, plakaty, oznakowanie zewnętrzne lokalu, a także pomoc w promocji działalności, darmową stronę internetową, wsparcie w social mediach. Każdy agent wyłączny może mieć własną, profesjonalną stronę WWW. Jest ona połączona z wizytówką i mapą Google, dlatego agenci z biurem mogą łatwo pokierować klientów do swojej placówki. Dzięki formularzowi kontaktowemu w prosty sposób klient może się skontaktować z agentem.

Do dyspozycji masz również nowoczesny system CRM, który pomoże ci zarządzać kontaktami i obsługiwać leady. A jeśli potrzebujesz wsparcia produktowego – nasi specjaliści są zawsze gotowi cię wesprzeć.

Co ważne, nie musisz martwić się o koszty wyposażenia. Meble, branding, materiały promocyjne – to wszystko dostajesz w ramach współpracy.

Nie tylko PZU – kompleksowa oferta w jednym miejscu

Jako agent PZU możesz oferować nie tylko ubezpieczenia. Dzięki współpracy z partnerami Grupy PZU masz dostęp do usług bankowych i leasingowych. Możesz pomóc klientowi założyć konto, dobrać leasing czy zaproponować rozwiązania inwestycyjne – wszystko w jednym miejscu.

Jeśli szukasz zawodu, który łączy niezależność z prestiżem, elastyczność z bezpieczeństwem, a rozwój osobisty z możliwością pomagania innym – agent PZU to rola, którą warto rozważyć.

Dołącz do nas. Zbuduj swoją markę z PZU

Więcej informacji o tym, jak zostać agentem ubezpieczeniowym i otworzyć własne biuro, znajduje się na stronie: www.agentpzu.pl.

Materiał przygotowany przez firmę PZU