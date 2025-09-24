Aktualizacja: 24.09.2025 21:00 Publikacja: 24.09.2025 20:40
Rada nadzorcza PZU rozstrzygnęła w środę wieczorem konkurs na stanowisko prezesa zarządu tej spółki. Za sterami największej polskiej firmy ubezpieczeniowej stanie teraz Bogdan Benczak. – Na posiedzenie rady przyszedł dziś w krawacie. Pewnie w myśl powiedzenia, że należy się ubierać stosownie do stanowiska, które chce się zajmować – żartuje nasz informator, osoba doskonale zorientowana w przebiegu prac nad wyłonieniem następcy dotychczasowego prezesa PZU.
Bogdan Benczak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Od lutego 2025 r., a więc po tym, jak stery PZU przejął po Arturze Olechu Andrzej Klesyk, jest dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych i spółek zagranicznych w Grupie PZU. Jest też członkiem rady nadzorczej PZU Zdrowie delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka zarządu PZU Zdrowie. Wcześniej, w czasach pierwszej prezesury Andrzeja Klesyka w PZU, był w latach 2009–2017 prezes zarządu UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, w okresie 2010–2014 prezes zarządu UAB PZU Lietuva, w okresie 2008–2014 dyrektorem Biura Operacji Zagranicznych/ Biura Rozwoju Biznesu PZU oraz w latach 2008–2015 prezes zarządu Fundacji PZU.
W okresie lipiec 2023 r. – sierpień 2024 r. był dyrektorem generalnym w ADB Gjensidige Lietuva, w latach 2018–2022 członkiem zarządu i prezesem zarządu ERGO Insurance SE i ERGO Life Insurance SE. W latach 2015–2017 był członkiem zarządu AB Lietuvos Draudimas, a w okresie 2014–2017 prezes zarządu AAS BALTA.
Bogdan Benczak posiada wieloletnie doświadczenie w organach nadzorczych zdobyte w radach nadzorczych spółek. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej PZU Zdrowie, członkiem rady Polskiej Fundacji Narodowej, przewodniczącym rad nadzorczych spółek: AB "Lietuvos draudimas" (Litwa), UAB "PZU Lietuva gyvybes draudimas" (Litwa), PrJSC IC PZU Ukraine (Ukraina), PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance (Ukraina).
Obok Benczaka, na krótkiej liście w końcówce konkursu byli wedle naszych informacji Maciej Szwarc, członek rady nadzorczej PZU, Katarzyna Majewska, która pełni obowiązki prezeski PZU Życie, Sławomir Bilik, w przeszłości członek zarządu PZU Życie i Andrzej Jarczyk, prezes TUW PZUW.
Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru prezesa PZU rada nadzorcza ogłosiła w pierwszych dniach sierpnia. Stało się to tuż po tym, jak z tej funkcji niespodziewanie odwołano Andrzeja Klesyka. Jego dymisji trudno nie łączyć ze zmianą na stanowisku szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych. W ramach rekonstrukcji rządu Jakuba Jaworowskiego zastąpił Wojciech Balczun.
Rozstrzygnięcie konkursu miało nastąpić na początku września, jednak poszukiwań nie ułatwiały częste i niespodziewane rotacje na stanowisku szefa PZU. Po ostatnich wyborach, krótko, bo przez nieco ponad miesiąc jego obowiązki pełniła Elżbieta Elżanowska. 27 września 2024 r. pełniącym obowiązki prezesa do czasu uzyskania zgody KNF na pełne objęcie tej funkcji został Artur Olech. Zgodę dostał na początku września. Pod koniec zeszłego roku kierowane przez niego PZU ogłosiło nową strategię na lata 2025–2027. Strategia została dobrze przyjęta przez ekspertów, inwestorów i rynek. Znalazły się w niej m.in. sprzedaż Aliora do Pekao (oba banki należą do Grupy PZU), a także wzrost zysku do poziomu powyżej 6,2 mld zł na koniec 2027 r. To o niemal 2 mld zł więcej od celu zapisanego w poprzedniej strategii. Wzrost zysków miała przynieść przede wszystkim wyższa sprzedaż ubezpieczeń. Zebrana składka miała na koniec horyzontu nowej strategii wzrosnąć o co najmniej 7,5 mld zł, do 36 mld zł. Spółka obiecała też kontynuację polityki dywidendowej. Niespodziewanie jednak w styczniu 2025 r. Artur Olech został odwołany.
Jego miejsce zajął Andrzej Klesyk. Liczył, że w PZU, którym kierował już wcześniej, w latach 2007–2015, zostanie na dłużej. Stracił stanowisko po nieco ponad pół roku.
Bogdan Benczak w oczekiwaniu na zgodę KNF będzie pełniącym obowiązki prezesa zarządu PZU. Co będzie dalej, nie wiadomo , bo z końcem roku kończy się kadencja zarządu spółki i zapewne zostanie rozpisany nowy konkurs.
