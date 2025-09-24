Z tego artykułu się dowiesz: Kto został nowym prezesem zarządu PZU?

Jakie doświadczenie zawodowe posiada Bogdan Benczak?

Jak wyglądały wcześniejsze zmiany na stanowisku prezesa PZU?

Kto znalazł się na krótkiej liście kandydatów na prezesa PZU?

Dlaczego przeprowadzono konkurs na stanowisko prezesa zarządu PZU?

Rada nadzorcza PZU rozstrzygnęła w środę wieczorem konkurs na stanowisko prezesa zarządu tej spółki. Za sterami największej polskiej firmy ubezpieczeniowej stanie teraz Bogdan Benczak. – Na posiedzenie rady przyszedł dziś w krawacie. Pewnie w myśl powiedzenia, że należy się ubierać stosownie do stanowiska, które chce się zajmować – żartuje nasz informator, osoba doskonale zorientowana w przebiegu prac nad wyłonieniem następcy dotychczasowego prezesa PZU.

Reklama Reklama

Kim jest Bogdan Benczak, nowy prezes PZU?

Bogdan Benczak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Od lutego 2025 r., a więc po tym, jak stery PZU przejął po Arturze Olechu Andrzej Klesyk, jest dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych i spółek zagranicznych w Grupie PZU. Jest też członkiem rady nadzorczej PZU Zdrowie delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka zarządu PZU Zdrowie. Wcześniej, w czasach pierwszej prezesury Andrzeja Klesyka w PZU, był w latach 2009–2017 prezes zarządu UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, w okresie 2010–2014 prezes zarządu UAB PZU Lietuva, w okresie 2008–2014 dyrektorem Biura Operacji Zagranicznych/ Biura Rozwoju Biznesu PZU oraz w latach 2008–2015 prezes zarządu Fundacji PZU.

W okresie lipiec 2023 r. – sierpień 2024 r. był dyrektorem generalnym w ADB Gjensidige Lietuva, w latach 2018–2022 członkiem zarządu i prezesem zarządu ERGO Insurance SE i ERGO Life Insurance SE. W latach 2015–2017 był członkiem zarządu AB Lietuvos Draudimas, a w okresie 2014–2017 prezes zarządu AAS BALTA.

Bogdan Benczak posiada wieloletnie doświadczenie w organach nadzorczych zdobyte w radach nadzorczych spółek. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej PZU Zdrowie, członkiem rady Polskiej Fundacji Narodowej, przewodniczącym rad nadzorczych spółek: AB "Lietuvos draudimas" (Litwa), UAB "PZU Lietuva gyvybes draudimas" (Litwa), PrJSC IC PZU Ukraine (Ukraina), PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance (Ukraina).