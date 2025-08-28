Aktualizacja: 28.08.2025 13:32 Publikacja: 28.08.2025 09:46
Największy polski ubezpieczyciel pokazał w czwartek wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 r. Grupa PZU osiągnęła na wszystkich rynkach przychody brutto z ubezpieczeń w wysokości 15,2 mld zł (w tym ponad 1,5 mld zł łącznie na Litwie, Łotwie, w Estonii i Ukrainie). To wzrost o 6,5 proc. rok do roku. W samym drugim kwartale przychody wyniosły blisko 7,7 mld zł (wzrost o 5,6 proc. r/r).
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszej połowie tego roku wyniósł 3,23 mld zł, co oznacza wzrost o 32,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. W samym drugim kwartale zysk ten wyniósł 1,47 mld zł i był o 23,3 proc. wyższy niż w tym samym okresie zeszłego roku. Skorygowany wskaźnik zwrotu na kapitale (aROE) w całym półroczu wyniósł 21,2 proc., co oznacza poprawę rok do roku o 3,8 pkt proc., a w drugim kwartale 18,7 proc. (wzrost o 2,1 pkt proc. r/r).
– Mamy za sobą udane półrocze. Zwiększyliśmy skalę biznesu, wypracowując w pierwszej połowie roku przychody brutto z ubezpieczeń wyższe rok do roku o niemal miliard złotych. Jednocześnie wyraźnie, o kilka punktów procentowych, poprawiliśmy rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i na życie. Wszystko to przełożyło się na wzrost wyniku z usług ubezpieczenia o 555 mln zł, czyli o blisko 35 proc. w porównaniu z pierwszą połową poprzedniego roku – skomentował Tomasz Tarkowski, członek zarządu czasowo wykonujący obowiązki prezesa PZU. – Co ważne, ponad jedną trzecią tego wzrostu przyniosła poprawa wyniku z usług ubezpieczenia w segmencie OC komunikacyjnego – dodał.
Pełniący obowiązki prezesa podkreślił przy tym, że wyniki te zostały osiągnięte pomimo znacznego negatywnego wpływu masowych szkód pogodowych, szacowanego na prawie 240 mln zł. Po dwóch kwartałach tego roku wartość odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych wypłaconych przez Grupę PZU, razem z rozwinięciem rezerwy szkodowej z lat ubiegłych, wyniosła 8,4 mld zł (wzrost o 4,3 proc. r/r).
Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim w pierwszej połowie 2025 r. wzrosły o 8,3 proc. r/r, do ponad 9,3 mld zł (w samym drugim kwartale o 7,7 proc., do niemal 4,8 mld zł). Wynik operacyjny w ubezpieczeniach majątkowych wzrósł w całym półroczu o 51,2 proc. r/r, do prawie 1,4 mld zł.
Najmocniej zwiększyła się sprzedaż w ubezpieczeniach innych niż komunikacyjne – po dwóch kwartałach tego roku przychody z tych ubezpieczeń wzrosły do 4,2 mld zł, czyli o 11,4 proc. r/r. Największą dynamikę ubezpieczenia pozakomunikacyjne miały w ubezpieczeniach masowych, gdzie sprzedaż tych produktów w pierwszym półroczu w ujęciu rocznym wzrosła o 12,2 proc., a wynik z usług ubezpieczenia zwiększył się o 93,2 proc. r/r, do 396 mln zł.
– Wzrost przychodów generowały m.in. ubezpieczenia mieszkaniowe PZU Dom, ubezpieczenia PZU Firma dla MŚP i ubezpieczenia upraw rolnych, zarówno dzięki większej sprzedaży polis, jak i wzrostowi sum ubezpieczenia, a tym samym składki, co jest pozytywne w kontekście wciąż dużej luki ubezpieczeniowej w Polsce – oceniło PZU.
Przychody z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosły w pierwszej połowie roku o 5,7 proc. r/r, do ponad 5 mld zł, natomiast wynik z usług ubezpieczenia w tej grupie wzrósł o blisko 300 proc. r/r, do 368 mln zł, przede wszystkim dzięki dodatniemu wynikowi wypracowanemu w segmencie OC komunikacyjnego, który rok wcześniej generował stratę.
Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce w pierwszym półroczu 2025 r. wzrosły o 3,2 proc. r/r, do blisko 4,4 mld zł (w samym II kw. o 0,8 proc. do blisko 2,2 mld zł). Wynik operacyjny w ubezpieczeniach na życie wzrósł w całym półroczu o 10 proc. r/r, do ponad 1,1 mld zł.
Przychody z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych w pierwszej połowie 2025 r. wzrosły o 2,3 proc. r/r, do ponad 3,9 mld zł. Dynamicznie rosły przychody z indywidualnych ochronnych ubezpieczeń na życie – o 12,4 proc. r/r, m.in. dzięki dobrej sprzedaży ubezpieczeń na życie i dożycie, w tym oferty ubezpieczeń z premiami (PZU Perspektywa na Przyszłość) i pakietowych (PZU Pakiet na Życie i Zdrowie). Istotną rolę w przypadku tego segmentu odegrał bankowy kanał dystrybucji.
Ogółem w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 r. największy polski ubezpieczyciel pozyskał we współpracy z bankami Pekao i Alior 882 mln zł składki ubezpieczeniowej (majątkowej i na życie), czyli o 26,5 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Składka przypisana brutto pozyskana we współpracy z wszystkimi bankami, także spoza Grupy PZU, wzrosła w tym okresie do ponad 1,2 mld zł (o 30,5 proc. r/r).
Przychody w całym filarze zdrowia w pierwszej połowie tego roku przekroczyły miliard złotych i były wyższe o 14,2 proc. r/r. Złożył się na to wzrost przychodów generowanych przez placówki sieci PZU Zdrowie (o prawie 12 proc. r/r), głównie przez sprzedaż na rzecz NFZ oraz komercyjną za wybrane usługi, a także przez wzrost przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 16 proc. r/r). Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec czerwca 2025 r. sięgnęła blisko 3,8 mln (wzrost o blisko 8 proc. r/r).
Jednym ze strategicznych celów Grupy PZU jest istotny wzrost skali działalności oraz rentowności w filarze zdrowia. Już 46 proc. wizyt pacjentów w ramach ubezpieczeń i abonamentów odbywa się w placówkach własnych PZU Zdrowie, a wskaźnik wizyt umawianych online przez aplikację mojePZU wzrósł do prawie 43 proc.
Aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w pierwszym półroczu 2025 r. o 18,8 proc. r/r, do 72,5 mld zł. Aktywa klientów zewnętrznych zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o blisko 6 proc. r/r, do 32,2 mld zł.
Grupa PZU jest jednym z liderów zarządzania oszczędnościami emerytalnymi Polaków. Aktywa zarządzane przez PTE PZU, przede wszystkim w OFE PZU „Złota jesień”, a także w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU (IKE i IKZE), wzrosły po pierwszym półroczu o 15,1 proc. rok do roku, do 36,3 mld zł. Natomiast TFI PZU na koniec czerwca zarządzało aktywami PPK o wartości 8,4 mld zł, co oznacza ich wzrost o 41,5 proc. r/r. Towarzystwo pod względem wartości zarządzanych aktywów PPK jest wiceliderem tego rynku, ma w nim udział na poziomie już blisko 22 proc.
Wysokie wyniki i stabilna sytuacja kapitałowa pozwalają na wypłaty dywidend. W czerwcu akcjonariusze PZU przyjęli uchwałę o podziale zysku netto spółki za ubiegły rok, zgodną z wnioskiem zarządu, przeznaczając na wypłatę dywidendy łącznie 3,86 mld zł, tj. po 4,47 zł na akcję.
Dzień dywidendy ustalono na 25 września, a dzień wypłaty dywidendy na 16 października.
