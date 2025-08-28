Największy polski ubezpieczyciel pokazał w czwartek wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 r. Grupa PZU osiągnęła na wszystkich rynkach przychody brutto z ubezpieczeń w wysokości 15,2 mld zł (w tym ponad 1,5 mld zł łącznie na Litwie, Łotwie, w Estonii i Ukrainie). To wzrost o 6,5 proc. rok do roku. W samym drugim kwartale przychody wyniosły blisko 7,7 mld zł (wzrost o 5,6 proc. r/r).

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszej połowie tego roku wyniósł 3,23 mld zł, co oznacza wzrost o 32,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. W samym drugim kwartale zysk ten wyniósł 1,47 mld zł i był o 23,3 proc. wyższy niż w tym samym okresie zeszłego roku. Skorygowany wskaźnik zwrotu na kapitale (aROE) w całym półroczu wyniósł 21,2 proc., co oznacza poprawę rok do roku o 3,8 pkt proc., a w drugim kwartale 18,7 proc. (wzrost o 2,1 pkt proc. r/r).

Tak rośną zyski z OC

– Mamy za sobą udane półrocze. Zwiększyliśmy skalę biznesu, wypracowując w pierwszej połowie roku przychody brutto z ubezpieczeń wyższe rok do roku o niemal miliard złotych. Jednocześnie wyraźnie, o kilka punktów procentowych, poprawiliśmy rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i na życie. Wszystko to przełożyło się na wzrost wyniku z usług ubezpieczenia o 555 mln zł, czyli o blisko 35 proc. w porównaniu z pierwszą połową poprzedniego roku – skomentował Tomasz Tarkowski, członek zarządu czasowo wykonujący obowiązki prezesa PZU. – Co ważne, ponad jedną trzecią tego wzrostu przyniosła poprawa wyniku z usług ubezpieczenia w segmencie OC komunikacyjnego – dodał.