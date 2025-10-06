– Naszym zadaniem jest dostarczenie ubezpieczycielom najwyższej jakości danych dotyczących zdarzenia i jego uczestników, ponieważ to bardzo ważne dla właściwego przebiegu likwidacji szkody – uzupełnia Radek Bedyński, wiceprezes UFG. – W pierwszym miesiącu zrealizowaliśmy ok. 20 proc. potencjału usługi, co powoduje, że wszystkie strony projektu z zadowoleniem przyjmują statystyki wykorzystania mStłuczki – dodaje.

Pierwsze zgłoszenia w mStłuczce

Z danych UFG, do których udało nam się dotrzeć, wynika, że w ciągu pierwszego miesiąca w mStłuczce spisano ponad 1300 oświadczeń. Tradycyjne papierowe oświadczenie zawiera ok. 70 pól, które należy uzupełnić ręcznie. Natomiast oświadczenie w mStłuczce zawiera 50 pól, z czego aż 40 wypełnianych jest automatycznie. Spisanie takiego oświadczenia zajmuje więc znacznie mniej czasu. Pierwsze statystyki wskazują, że ok. 60 proc. oświadczeń zostaje spisanych w ciągu 20 minut od czasu zdarzenia. W ponad 80 proc. przypadków poszkodowani decydują się również zgłosić szkodę do ubezpieczyciela przez aplikację. Niemal co trzeci poszkodowany zgłaszający szkodę robi to w ciągu 30 sekund, a blisko 60 proc. w ciągu 90 sekund.

Aplikacja podpowiada też poszkodowanym, że mogą skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS), czyli u swojego ubezpieczyciela. Zgłoszenia BLS stanowią – w przypadku ubezpieczycieli, którzy taką możliwość udostępniają – od ok. 13 do nawet 31 proc. zgłoszonych przez aplikację szkód.

Ubezpieczyciele zadowoleni z mStłuczki

– W ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia mStłuczki otrzymaliśmy już 216 zgłoszeń – mówi „Rzeczpospolitej” Rafał Stankiewicz, wiceprezes Warty. – Dzięki nowej aplikacji likwidacja szkód zdecydowanie przyspieszyła, jeżeli dokumentacja jest kompletna, a klient wybiera przelew na konto, pieniądze mogą trafić do niego nawet tego samego dnia. Od razu po zgłoszeniu kontaktujemy się z poszkodowanym, by zaoferować pełne wsparcie. Widzimy też wzrost udziału szkód likwidowanych w systemie BLS, czyli bezpośredniej likwidacji szkód. Dzięki temu klienci coraz częściej mogą załatwiać wszystko we własnym towarzystwie, bez konieczności kontaktu z ubezpieczycielem sprawcy – dodaje.

Pozytywne recenzje nowej aplikacji wystawiają też inni ubezpieczyciele. – mStłuczka to przełom w obsłudze szkód komunikacyjnych – ocenia Grzegorz Goluch, dyrektor zarządzający Pionu Odszkodowań i Świadczeń, odpowiedzialny za wdrożenie projektu mStłuczka w UNIQA. – Dzięki tej usłudze można zgłosić szkodę w kilka minut, bez zbędnych formalności i stresu związanego z papierową dokumentacją. Dla UNIQA to także znaczące usprawnienie: automatyczne przekazywanie kompletnych, zweryfikowanych danych z aplikacji pozwala nam szybciej rejestrować szkody i ogranicza ryzyko błędów, jakie pojawiały się przy spisywaniu oświadczenia w emocjach tuż po stłuczce – wyjaśnia.

– Zarejestrowaliśmy już 100 zgłoszeń tym kanałem – informowała pod koniec września Aneta Rządkowska, dyrektorka Departamentu Obsługi Szkód w UNIQA. Jak dodała, klienci bardzo szybko przekonali się do nowego rozwiązania. – Skorzystanie z mStłuczki jest intuicyjne, szybkie i w pełni cyfrowe. Wykorzystanie tej opcji przekłada się również na skrócenie czasu obsługi szkody – wskazywała.