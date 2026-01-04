Wzrosły kary za brak polisy OC. Zapłacą nie tylko kierowcy

Z tego artykułu się dowiesz: Jak wzrost płacy minimalnej wpływa na wysokość kar za brak obowiązkowych ubezpieczeń?

Dlaczego ubezpieczenie OC jest istotne dla kierowców i rolników?

Jakie są aktualne stawki kar za brak OC dla różnych typów pojazdów oraz ubezpieczeń rolniczych?

Jakie narzędzia i mechanizmy stosuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do wykrywania przerw w ubezpieczeniach?

Czy istnieją możliwości uniknięcia lub obniżenia kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia?

Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 r. pociąga za sobą podwyżki przeróżnych stawek, m.in. opłat za przerwę w posiadaniu obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej. Taką ochronę muszą sobie kupić wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych (nawet tych uszkodzonych lub nieużywanych) i każdy posiadacz gospodarstwa rolnego i budynków rolniczych.

Co daje polisa OC rolnikom i kierowcom

Ubezpieczenie OC pozwala uniknąć wydatków z własnej kieszeni, gdy dojdzie do szkody. A bywają one gigantyczne, zwłaszcza w przypadku szkód na osobie. Najwięcej takich szkód powstaje w związku z ruchem pojazdów. Zdarzały się jednak przypadki, że nawet samochód stojący na parkingu wyrządził komuś szkodę, np. w wyniku samozapłonu.

OC rolnika to szczególny rodzaj ochrony, który zabezpiecza rolników przed skutkami finansowymi w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością rolną. O taki wypadek nietrudno – ryzyko wypadków wzrasta wraz z postępem technologicznym i zwiększaniem się intensywności upraw. Polisę OC muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadające użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia gospodarstwa w posiadanie.