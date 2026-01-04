Rzeczpospolita
Wzrosły kary za brak polisy OC. Zapłacą nie tylko kierowcy

Od 1 stycznia wzrosły opłaty za brak obowiązkowych ubezpieczeń: OC komunikacyjnego, OC rolnika i budynków rolniczych.

Publikacja: 04.01.2026 07:45

Foto: AdobeStock

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak wzrost płacy minimalnej wpływa na wysokość kar za brak obowiązkowych ubezpieczeń?
  • Dlaczego ubezpieczenie OC jest istotne dla kierowców i rolników?
  • Jakie są aktualne stawki kar za brak OC dla różnych typów pojazdów oraz ubezpieczeń rolniczych?
  • Jakie narzędzia i mechanizmy stosuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do wykrywania przerw w ubezpieczeniach?
  • Czy istnieją możliwości uniknięcia lub obniżenia kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia?

Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 r. pociąga za sobą podwyżki przeróżnych stawek, m.in. opłat za przerwę w posiadaniu obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej. Taką ochronę muszą sobie kupić wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych (nawet tych uszkodzonych lub nieużywanych) i  każdy posiadacz gospodarstwa rolnego i budynków rolniczych.

Co daje polisa OC rolnikom i kierowcom

Ubezpieczenie OC pozwala uniknąć wydatków z własnej kieszeni, gdy dojdzie do szkody. A bywają one gigantyczne, zwłaszcza w przypadku szkód na osobie. Najwięcej takich szkód powstaje w związku z ruchem pojazdów. Zdarzały się jednak przypadki, że nawet samochód stojący na parkingu wyrządził komuś szkodę, np. w wyniku samozapłonu.

Czytaj więcej

Polisa OC nie obejmuje szkód w warsztacie samochodowym
Ubezpieczenia i odszkodowania
Polisa OC nie obejmuje szkód w warsztacie samochodowym

OC rolnika to szczególny rodzaj ochrony, który zabezpiecza rolników przed skutkami finansowymi w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością rolną. O taki wypadek nietrudno – ryzyko wypadków wzrasta wraz z postępem technologicznym i zwiększaniem się intensywności upraw. Polisę OC muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadające użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny.  Obowiązek ubezpieczenia powstaje  w dniu objęcia gospodarstwa w posiadanie.

Ubezpieczenie rolnicze obejmuje szkody wyrządzone przez rolnika, jego domowników oraz pracowników gospodarstwa, a także szkody spowodowane w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, które są w posiadaniu rolnika i były użytkowane w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

W przypadku budynków wchodzących w skład gospodarstwa, rolnik musi mieć polisę od ognia i innych zdarzeń losowych: huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. Obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC przejdzie na nowego właściciela auta. Jest projekt
Ubezpieczenia i odszkodowania
Ubezpieczenie OC przejdzie na nowego właściciela auta. Jest projekt

Jakie kary grożą za brak obowiązkowych ubezpieczeń?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) nie nalicza opłat uznaniowo. Ich wysokość, tryb nakładania i dochodzenia ściśle określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (art. 88). Fundusz co roku podaje do publicznej wiadomości wysokość opłat za brak OC komunikacyjnego), OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych. Oto nowe stawki:

OC KOMUNIKACYJNE

Wysokość opłat za brak OC komunikacyjnego zależy od rodzaju pojazdu, długości przerwy w ubezpieczeniu, płacy minimalnej:

Samochody osobowe

Brak OC powyżej 14 dni: 9 610 zł

Brak OC od 4 do 14 dni: 4 810 zł

Brak OC od 1 do 3 dni: 1 920 zł

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy 

Brak OC powyżej 14 dni: 14 420 zł

Brak OC od 4 do 14 dni: 7 210 zł

Brak OC od 1 do 3 dni: 2 880 zł

Pozostałe pojazdy

Brak OC powyżej 14 dni: 1 600 zł

Brak OC od 4 do 14 dni: 800 zł

Brak OC od 1 do 3 dni: 320 zł

OC ROLNIKÓW

Opłata za brak OC rolników to 1/10 płacy minimalnej. Obecnie - 480 zł.

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH

Opłata za brak ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych wynosi 1/4 płacy minimalnej, czyli 1200 zł.

Czytaj więcej

Pasy w aucie udusiły dziecko podczas zabawy. Sąd orzekł, co z odszkodowaniem
Ubezpieczenia i odszkodowania
Pasy w aucie udusiły dziecko podczas zabawy. Sąd orzekł, co z odszkodowaniem

Czy da się uniknąć kary za brak OC?

Do weryfikacji ciągłości polis OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykorzystuje   zaawansowane algorytmy i tzw. wirtualnego policjanta. To narzędzia, które wyłapują prawie 90 proc. przypadków przerw w ubezpieczeniu. I choć nakaz zapłaty kary może nadejść z opóźnieniem, kluczowe znaczenie ma data wykonania kontroli wskazana w dokumencie.

Karę lepiej zapłacić w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania. Inaczej skarbówka ściągnie ją z pensji lub emerytury.

Czytaj więcej

Kara wyższa niż wartość samochodu. Rzecznik interweniuje u ministra finansów
Ubezpieczenia i odszkodowania
Kara wyższa niż wartość samochodu. Rzecznik interweniuje u ministra finansów

W 2025 r. trafiło do Rzecznika Finansowego ponad 200 wniosków o interwencję od osób, na które Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożył opłatę za brak obowiązkowego ubezpieczenia.

– Niestety w takich przypadkach nie możemy interweniować bezpośrednio w Funduszu. Rzecznik Finansowy nie ma podstaw prawnych do działania na rzecz ukaranych osób.  Pomimo tego ograniczenia w części przypadków staramy się jednak pomóc obywatelom, jeśli widzimy, że są wątpliwości co do tego, czy i kiedy do zwarcia umowy jednak doszło. Zwracamy się wtedy o wyjaśnienia do zakładów ubezpieczeń. Ma to na celu wyjaśnienie, czy mimo wszystko UFG nie powinien umorzyć opłaty jako niezasadnej – mówi Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego.  

Jeśli nie ma do tego podstaw, można próbować poprosić UFG o zwolnienie z opłaty lub jej obniżenie. Zgodnie z przepisami w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo, co częstsze w praktyce Funduszu udzielić ulgi w jej spłacie poprzez rozłożenie jej na raty.

