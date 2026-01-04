Wzrosły kary za brak polisy OC. Zapłacą nie tylko kierowcy

Aktualizacja: 04.01.2026 12:43 Publikacja: 04.01.2026 07:45
Foto: AdobeStock
Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 r. pociąga za sobą podwyżki przeróżnych stawek, m.in. opłat za przerwę w posiadaniu obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej. Taką ochronę muszą sobie kupić wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych (nawet tych uszkodzonych lub nieużywanych) i każdy posiadacz gospodarstwa rolnego i budynków rolniczych.
Ubezpieczenie OC pozwala uniknąć wydatków z własnej kieszeni, gdy dojdzie do szkody. A bywają one gigantyczne, zwłaszcza w przypadku szkód na osobie. Najwięcej takich szkód powstaje w związku z ruchem pojazdów. Zdarzały się jednak przypadki, że nawet samochód stojący na parkingu wyrządził komuś szkodę, np. w wyniku samozapłonu.
Czytaj więcej
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu polisy OC pojazdu samochodowego nie obejmuje szkody spo...
OC rolnika to szczególny rodzaj ochrony, który zabezpiecza rolników przed skutkami finansowymi w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością rolną. O taki wypadek nietrudno – ryzyko wypadków wzrasta wraz z postępem technologicznym i zwiększaniem się intensywności upraw. Polisę OC muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadające użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia gospodarstwa w posiadanie.
Ubezpieczenie rolnicze obejmuje szkody wyrządzone przez rolnika, jego domowników oraz pracowników gospodarstwa, a także szkody spowodowane w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, które są w posiadaniu rolnika i były użytkowane w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.
W przypadku budynków wchodzących w skład gospodarstwa, rolnik musi mieć polisę od ognia i innych zdarzeń losowych: huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. Obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.
Czytaj więcej
Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt zmian, które umożliwią uniknięcie luki w ubezpieczen...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) nie nalicza opłat uznaniowo. Ich wysokość, tryb nakładania i dochodzenia ściśle określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (art. 88). Fundusz co roku podaje do publicznej wiadomości wysokość opłat za brak OC komunikacyjnego), OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych. Oto nowe stawki:
OC KOMUNIKACYJNE
Wysokość opłat za brak OC komunikacyjnego zależy od rodzaju pojazdu, długości przerwy w ubezpieczeniu, płacy minimalnej:
Samochody osobowe
Brak OC powyżej 14 dni: 9 610 zł
Brak OC od 4 do 14 dni: 4 810 zł
Brak OC od 1 do 3 dni: 1 920 zł
Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy
Brak OC powyżej 14 dni: 14 420 zł
Brak OC od 4 do 14 dni: 7 210 zł
Brak OC od 1 do 3 dni: 2 880 zł
Pozostałe pojazdy
Brak OC powyżej 14 dni: 1 600 zł
Brak OC od 4 do 14 dni: 800 zł
Brak OC od 1 do 3 dni: 320 zł
OC ROLNIKÓW
Opłata za brak OC rolników to 1/10 płacy minimalnej. Obecnie - 480 zł.
UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH
Opłata za brak ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych wynosi 1/4 płacy minimalnej, czyli 1200 zł.
Czytaj więcej
Nieprawidłowe użycie pasów bezpieczeństwa w zaparkowanym w garażu samochodzie nie wyłącza odpowie...
Do weryfikacji ciągłości polis OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykorzystuje zaawansowane algorytmy i tzw. wirtualnego policjanta. To narzędzia, które wyłapują prawie 90 proc. przypadków przerw w ubezpieczeniu. I choć nakaz zapłaty kary może nadejść z opóźnieniem, kluczowe znaczenie ma data wykonania kontroli wskazana w dokumencie.
Karę lepiej zapłacić w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania. Inaczej skarbówka ściągnie ją z pensji lub emerytury.
Czytaj więcej
Kary za brak OC są zbyt wysokie, a decyzje Zarządu Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego niezas...
W 2025 r. trafiło do Rzecznika Finansowego ponad 200 wniosków o interwencję od osób, na które Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożył opłatę za brak obowiązkowego ubezpieczenia.
– Niestety w takich przypadkach nie możemy interweniować bezpośrednio w Funduszu. Rzecznik Finansowy nie ma podstaw prawnych do działania na rzecz ukaranych osób. Pomimo tego ograniczenia w części przypadków staramy się jednak pomóc obywatelom, jeśli widzimy, że są wątpliwości co do tego, czy i kiedy do zwarcia umowy jednak doszło. Zwracamy się wtedy o wyjaśnienia do zakładów ubezpieczeń. Ma to na celu wyjaśnienie, czy mimo wszystko UFG nie powinien umorzyć opłaty jako niezasadnej – mówi Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego.
Jeśli nie ma do tego podstaw, można próbować poprosić UFG o zwolnienie z opłaty lub jej obniżenie. Zgodnie z przepisami w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo, co częstsze w praktyce Funduszu udzielić ulgi w jej spłacie poprzez rozłożenie jej na raty.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała w środę do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi rolnict...
Zakup zezwoleń na amatorski połów ryb wkrótce będzie możliwy wyłącznie przez Internet.
Jeśli ona orzeka w Sądzie Najwyższym, a on w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (albo odwrotnie), to nie mogą zaw...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Wraz z Nowym Rokiem wchodzą w życie cztery rozporządzenia dotyczące wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnyc...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas