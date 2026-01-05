Bony miałyby charakter transferowalnych voucherów i stanowiłyby pewnego rodzaju nagrodę dla firm za wynalezienie innowacyjnego antybiotyku. Jak donosi Rynek Zdrowia, voucher zapewniałby dodatkowy rok ochrony rynkowej dla dowolnego leku wybranego przez firmę. Twórca miałby również możliwość odsprzedania kuponu innej firmie.

Jakie będą zasady korzystania z voucherów?

Aktualna wersja projektu rozporządzenia zakłada ograniczenia w postaci tzw. blockbuster clause. Oznacza to, że kuponu nie będzie można zastosować w odniesieniu do produktu, którego roczna sprzedaż brutto w Unii Europejskiej przekroczyła 490 mln euro w każdym z poprzednich 4 lat. Mowa więc o najbardziej dochodowych i najszerzej dostępnych lekach. W ich przypadku wydłużenie monopolu mogłoby negatywnie wpływać na dostępność tańszych odpowiedników. Unia chce również ograniczyć liczbę kuponów – do 5 w okresie 15 lat. Ich wydanie zostanie powiązane z dostarczeniem nowego antybiotyku.

Jak donosi Rynek Zdrowia, projekt zakłada powstanie kontraktów subskrypcyjnych lub dokonywanie wspólnych zakupów na poziomie całej UE, tak aby każdy pacjent miał dostęp do nowego antybiotyku. W takim przypadku firma będzie musiała zagwarantować dostępność leku w określonych ilościach, zaś państwa, które zapiszą się do programu – dokonywanie płatności w ramach wieloletniej subskrypcji. Póki co jednak unijna propozycja budzi wiele obaw, m.in. z tego względu, że koszty voucherów poniosą systemy refundacyjne.

