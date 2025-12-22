Reklama
Bogdan Benczak prezesem PZU. Jest zgoda KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na objęcie steru PZU przez Bogdana Benczaka. Do tej pory pełnił on obowiązki prezesa tej największej polskiej firmy ubezpieczeniowej.

Publikacja: 22.12.2025 15:48

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto został nowym prezesem PZU?
  • Jakie doświadczenie zawodowe posiada Bogdan Benczak?
  • Jakie są aktualne wyniki finansowe PZU pod nowym kierownictwem?
  • Jakie są plany dotyczące fuzji PZU z Bankiem Pekao?

– Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Bogdana Benczaka na prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń – poinformowała w poniedziałek KNF.

Do tej pory Bogdan Benczak pełnił obowiązki prezesa PZU. Rada Nadzorcza tej spółki powołała go w skład zarządu spółki 25 września, powierzając mu funkcję prezesa zarządu pod warunkiem uzyskania zgody KNF.

Kim jest Bogdan Benczak, nowy szef PZU?

Bogdan Benczak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Od lutego 2025 r., a więc po tym jak stery PZU przejął po Arturze Olechu Andrzej Klesyk, jest dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych i spółek zagranicznych w Grupie PZU. Jest też członkiem rady nadzorczej PZU Zdrowie delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka zarządu PZU Zdrowie. Wcześniej, w czasach pierwszej prezesury Andrzeja Klesyka w PZU, był w latach 2009-2017 prezes zarządu UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, w okresie 2010–2014 prezes zarządu UAB PZU Lietuva, w okresie 2008-2014 dyrektorem Biura Operacji Zagranicznych/ Biura Rozwoju Biznesu PZU oraz w latach 2008-2015 prezes zarządu Fundacji PZU.

Od lipca 2023 r. do sierpnia 2024 r. był dyrektorem generalnym w ADB Gjensidige Lietuva, w latach 2018-2022 członkiem zarządu i prezes zarządu ERGO Insurance SE i ERGO Life Insurance SE. W latach 2015-2017 był członkiem zarządu AB Lietuvos Draudimas, a w okresie 2014-2017 prezes zarządu AAS BALTA.

Bogdan Benczak posiada wieloletnie doświadczenie w organach nadzorczych zdobyte w radach nadzorczych spółek. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej PZU Zdrowie, członkiem rady Polskiej Fundacji Narodowej, przewodniczącym rad nadzorczych spółek: AB "Lietuvos draudimas" (Litwa), UAB "PZU Lietuva gyvybes draudimas" (Litwa), PrJSC IC PZU Ukraine (Ukraina), PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance (Ukraina).

Dobre wyniki PZU i prace nad fuzją z Bankiem Pekao

Bogdan Benczak ma już za sobą pierwszą prezentację wyników kwartalnych spółki. – Jest bardzo dobrze – tak pod koniec listopada konferencję wynikową rozpoczął nowy prezes PZU.

Bogdan Benczak nie krył satysfakcji z wyników PZU, w pierwszych trzech kwartałach tego roku urosła bowiem większość wskaźników mierzących kondycję spółki, wyprzedza ona przy tym w większości przypadków cele założone na ten czas w strategii na lata 2025-27. Wyniki przebiły też oczekiwania analityków rynkowych.

I tak Grupa PZU osiągnęła w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku na wszystkich rynkach przychody brutto z ubezpieczeń w wysokości 23,1 mld zł, o 5,9 proc. wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Przychody zagranicznych spółek na Litwie, Łotwie, w Estonii i Ukrainie stanowiły w tym łącznie ponad 2,3 mld zł. W samym trzecim kwartale tego roku przychody Grupy z ubezpieczeń wyniosły 7,9 mld zł i były o 4,8 proc. wyższe niż w tym samym czasie przed rokiem.

Od stycznia do września Grupa PZU wypłaciła klientom ponad 12,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto. Ze względu na mniejszą liczbę masowych szkód pogodowych, był to – z uwagi na inflację – poziom podobny jak w tym samym okresie zeszłego roku (spadek o ok. 0,8 proc. r/r). Wypracowany zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po trzech kwartałach tego roku wyniósł 5,2 mld zł, co oznacza wzrost o 42,7 proc. r/r. W samym trzecim kwartale były to blisko 2 mld zł, o ponad 64 proc. więcej r/r. Skorygowany wskaźnik zwrotu na kapitale (aROE) na koniec września wyniósł 22,1 proc., a w trzecim kwartale aż 25,3 proc.

Cały czas trwają też przymiarki do wielkiej fuzji PZU z Bankiem Pekao. W zeszłym tygodniu spółki ogłosiły, że dają sobie więcej czasu na sfinalizowanie ewentualnej transakcji. Nowy termin to koniec 2027 r. Wcześniej mowa była o połowie przyszłego roku.

Ubezpieczenia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Finanse Zarządzanie firmą Prezesi Zarząd Zarządzenie PZU
