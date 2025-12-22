Od lipca 2023 r. do sierpnia 2024 r. był dyrektorem generalnym w ADB Gjensidige Lietuva, w latach 2018-2022 członkiem zarządu i prezes zarządu ERGO Insurance SE i ERGO Life Insurance SE. W latach 2015-2017 był członkiem zarządu AB Lietuvos Draudimas, a w okresie 2014-2017 prezes zarządu AAS BALTA.

Bogdan Benczak posiada wieloletnie doświadczenie w organach nadzorczych zdobyte w radach nadzorczych spółek. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej PZU Zdrowie, członkiem rady Polskiej Fundacji Narodowej, przewodniczącym rad nadzorczych spółek: AB "Lietuvos draudimas" (Litwa), UAB "PZU Lietuva gyvybes draudimas" (Litwa), PrJSC IC PZU Ukraine (Ukraina), PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance (Ukraina).

Dobre wyniki PZU i prace nad fuzją z Bankiem Pekao

Bogdan Benczak ma już za sobą pierwszą prezentację wyników kwartalnych spółki. – Jest bardzo dobrze – tak pod koniec listopada konferencję wynikową rozpoczął nowy prezes PZU.

Bogdan Benczak nie krył satysfakcji z wyników PZU, w pierwszych trzech kwartałach tego roku urosła bowiem większość wskaźników mierzących kondycję spółki, wyprzedza ona przy tym w większości przypadków cele założone na ten czas w strategii na lata 2025-27. Wyniki przebiły też oczekiwania analityków rynkowych.

I tak Grupa PZU osiągnęła w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku na wszystkich rynkach przychody brutto z ubezpieczeń w wysokości 23,1 mld zł, o 5,9 proc. wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Przychody zagranicznych spółek na Litwie, Łotwie, w Estonii i Ukrainie stanowiły w tym łącznie ponad 2,3 mld zł. W samym trzecim kwartale tego roku przychody Grupy z ubezpieczeń wyniosły 7,9 mld zł i były o 4,8 proc. wyższe niż w tym samym czasie przed rokiem.

Od stycznia do września Grupa PZU wypłaciła klientom ponad 12,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto. Ze względu na mniejszą liczbę masowych szkód pogodowych, był to – z uwagi na inflację – poziom podobny jak w tym samym okresie zeszłego roku (spadek o ok. 0,8 proc. r/r). Wypracowany zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po trzech kwartałach tego roku wyniósł 5,2 mld zł, co oznacza wzrost o 42,7 proc. r/r. W samym trzecim kwartale były to blisko 2 mld zł, o ponad 64 proc. więcej r/r. Skorygowany wskaźnik zwrotu na kapitale (aROE) na koniec września wyniósł 22,1 proc., a w trzecim kwartale aż 25,3 proc.