Po styczniu 2026 r. budżet państwa zamknął się deficytem w wysokości 3,7 mld zł – wynika ze szacunkowych danych o wykonaniu budżetu w 2026 r., przedstawionych w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to realizację deficytu na poziomie 1,4 proc. limitu zapisanego w ustawie budżetowej na cały 2026 r., który wynosi 271 mld zł.

Reklama Reklama

Na starcie roku saldo budżetu jest nieco gorsze niż przed rokiem. Po styczniu 2025 r. deficyt wynosił 3,2 mld zł.

Dochody rosną szybciej niż przed rokiem

Dochody budżetu państwa po styczniu 2026 r. wyniosły 55,6 mld zł, co odpowiada 8,6 proc. planu rocznego. To o ok. 8,2 mld zł, czyli 17,2 proc., więcej niż w analogicznym okresie 2025 r., kiedy wpływy sięgnęły 47,4 mld zł i stanowiły 7,5 proc. rocznego planu.

Motorem wzrostu pozostają dochody podatkowe. Po styczniu osiągnęły one 50,7 mld zł i były o 17,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Najmocniej wzrosły wpływy z VAT – do 42,4 mld zł, czyli aż o 23,7 proc. w ujęciu rocznym. To efekt zarówno poprawy koniunktury gospodarczej, jak i utrzymania wysokiej skuteczności poboru tego podatku.