Co dalej z podatkiem cukrowym? Jest odpowiedź Ministerstwa Finansów

Planowana na styczeń 2026 r. podwyżka tzw. opłaty cukrowej nie weszła w życie na skutek prezydenckiego weta. Co o ryzyku podwyżki opłaty mówią eksperci branży spożywczej? Portalspozywczy.pl uzyskał komentarz Ministerstwa Finansów.

Publikacja: 20.01.2026 16:30

Prezydenckie weto zatrzymało wejście w życie od stycznia 2026 r. podwyżki tzw. opłaty cukrowej

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Plany podwyżki podatku cukrowego budziły emocje branży spożywczej. Co dalej z opłatą cukrową?

Trwa dyskusja o podatku cukrowym w Polsce

Prezydenckie weto ucieszyło branżę napojów, ale nie zatrzymało dyskusji o ewentualnej podwyżce opłaty w przyszłości. Portalspozywczy.pl analizuje temat, prosząc ekspertów branży o prognozy na przyszłość.

„Organizacje branżowe wskazywały, że tego typu podwyżka będzie miała katastrofalne skutki dla całego sektora napojowego w Polsce. Oznaczała spadek produkcji napojów o 15–30 proc. i likwidację nawet do 20 tys. miejsc pracy” – wyjaśnia w rozmowie z portalem dr Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców. I dodaje, że w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wejście podwyżki w życie wiązałoby się wręcz z ryzykiem bankructwa.

Jak podlicza ekspert, jeśli brać pod uwagę siłę nabywczą konsumentów, Polska posiada już jeden z najwyższych podatków cukrowych na świecie. Planowaną podwyżkę określa mianem „drakońskiej” i przestrzega przed skutkami również dla rentowności polskiego rolnictwa.

Ministerstwo Finansów komentuje decyzję prezydenta o zawetowaniu podwyżki opłaty cukrowej

W odpowiedzi na zapytanie portalu Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na długofalowe skutki prezydenckiego weta. Wskazano m.in. na rosnące koszty opieki zdrowotnej. Brak dodatkowych dochodów z tytułu podatku cukrowego oszacowano na kwotę ok. 850-900 mln zł. Przedstawiciele MF analizują także dalsze, możliwe kierunki działań w związku z wetem.

Czytaj dalej: Weto dla podatku cukrowego. Rząd odpuści czy wróci z nową propozycją podwyżki?

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Finansów (MF) Podatek cukrowy
