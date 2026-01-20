Plany podwyżki podatku cukrowego budziły emocje branży spożywczej. Co dalej z opłatą cukrową?

Trwa dyskusja o podatku cukrowym w Polsce

Prezydenckie weto ucieszyło branżę napojów, ale nie zatrzymało dyskusji o ewentualnej podwyżce opłaty w przyszłości. Portalspozywczy.pl analizuje temat, prosząc ekspertów branży o prognozy na przyszłość.

„Organizacje branżowe wskazywały, że tego typu podwyżka będzie miała katastrofalne skutki dla całego sektora napojowego w Polsce. Oznaczała spadek produkcji napojów o 15–30 proc. i likwidację nawet do 20 tys. miejsc pracy” – wyjaśnia w rozmowie z portalem dr Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców. I dodaje, że w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wejście podwyżki w życie wiązałoby się wręcz z ryzykiem bankructwa.

Jak podlicza ekspert, jeśli brać pod uwagę siłę nabywczą konsumentów, Polska posiada już jeden z najwyższych podatków cukrowych na świecie. Planowaną podwyżkę określa mianem „drakońskiej” i przestrzega przed skutkami również dla rentowności polskiego rolnictwa.