Aktualizacja: 20.01.2026 16:52 Publikacja: 20.01.2026 16:30
Prezydenckie weto zatrzymało wejście w życie od stycznia 2026 r. podwyżki tzw. opłaty cukrowej
Plany podwyżki podatku cukrowego budziły emocje branży spożywczej. Co dalej z opłatą cukrową?
Prezydenckie weto ucieszyło branżę napojów, ale nie zatrzymało dyskusji o ewentualnej podwyżce opłaty w przyszłości. Portalspozywczy.pl analizuje temat, prosząc ekspertów branży o prognozy na przyszłość.
„Organizacje branżowe wskazywały, że tego typu podwyżka będzie miała katastrofalne skutki dla całego sektora napojowego w Polsce. Oznaczała spadek produkcji napojów o 15–30 proc. i likwidację nawet do 20 tys. miejsc pracy” – wyjaśnia w rozmowie z portalem dr Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców. I dodaje, że w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wejście podwyżki w życie wiązałoby się wręcz z ryzykiem bankructwa.
Jak podlicza ekspert, jeśli brać pod uwagę siłę nabywczą konsumentów, Polska posiada już jeden z najwyższych podatków cukrowych na świecie. Planowaną podwyżkę określa mianem „drakońskiej” i przestrzega przed skutkami również dla rentowności polskiego rolnictwa.
W odpowiedzi na zapytanie portalu Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na długofalowe skutki prezydenckiego weta. Wskazano m.in. na rosnące koszty opieki zdrowotnej. Brak dodatkowych dochodów z tytułu podatku cukrowego oszacowano na kwotę ok. 850-900 mln zł. Przedstawiciele MF analizują także dalsze, możliwe kierunki działań w związku z wetem.
