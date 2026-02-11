10 min. 54 sek.

Rada Przyszłości, boom na secondhandy i rekordy spółek z WIG20

Premier Donald Tusk powołał Radę Przyszłości, w Polsce rośnie boom na secondhandy, a spółki z WIG20 biją kolejne rekordy. Spadają też dochody Rosji z ropy i gazu – to najważniejsze wydarzenia dnia w gospodarce.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:



Rada Przyszłości rusza z pracami

We wtorek premier Donald Tusk powołał Radę Przyszłości, która ma wypracować rozwiązania przyspieszające rozwój polskiej gospodarki. W jej skład weszli przedsiębiorcy i naukowcy, m.in. Mati Staniszewski z ElevenLabs, Rafał Modrzewski z ICEYE, oraz prof. Piotr Sankowski. Gospodarzem prac Rady będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Szef resortu finansów wskazał, że nowe silniki wzrostu to m.in. sztuczna inteligencja, biotechnologia i technologie kosmiczne.

Boom na secondhandy w Polsce

Jak informuje „Rzeczpospolita”, rynek towarów używanych w Polsce dynamicznie rośnie. Według danych Dun & Bradstreet w 2025 r. liczba secondhandów zwiększyła się po raz pierwszy od 17 lat – przybyło około 400 sprzedawców. Rozwój napędzają nowe trendy konsumenckie oraz platformy e-commerce, takie jak OLX i Allegro, które coraz mocniej stawiają na segment rzeczy używanych.