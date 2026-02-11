10 min. 54 sek.
Aktualizacja: 11.02.2026 07:29 Publikacja: 11.02.2026 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
We wtorek premier Donald Tusk powołał Radę Przyszłości, która ma wypracować rozwiązania przyspieszające rozwój polskiej gospodarki. W jej skład weszli przedsiębiorcy i naukowcy, m.in. Mati Staniszewski z ElevenLabs, Rafał Modrzewski z ICEYE, oraz prof. Piotr Sankowski. Gospodarzem prac Rady będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Szef resortu finansów wskazał, że nowe silniki wzrostu to m.in. sztuczna inteligencja, biotechnologia i technologie kosmiczne.
Czytaj więcej
Spotkaliśmy się w gronie ludzi mądrych i ambitnych, którzy wiedzą, jak projektować przyszłość, a...
Jak informuje „Rzeczpospolita”, rynek towarów używanych w Polsce dynamicznie rośnie. Według danych Dun & Bradstreet w 2025 r. liczba secondhandów zwiększyła się po raz pierwszy od 17 lat – przybyło około 400 sprzedawców. Rozwój napędzają nowe trendy konsumenckie oraz platformy e-commerce, takie jak OLX i Allegro, które coraz mocniej stawiają na segment rzeczy używanych.
W styczniu dochody Rosji z podatków od ropy i gazu spadły do 4,27 mld euro, czyli o blisko dwie trzecie rok do roku – wynika z danych rosyjskiego ministerstwa finansów. Analitycy wskazują, że sytuację pogarszają koszty magazynowania niesprzedanej ropy oraz zapowiadane przez Brukselę dalsze sankcje.
Czytaj więcej
Kreml potwierdził, że Rosja wznowiła dialog z Francją na poziomie technicznym. Tymczasem Emmanuel...
Największe firmy notowane na warszawskiej giełdzie kontynuują serię wzrostów. Od początku roku blisko połowa spółek z WIG20 osiągnęła historyczne maksima. Jak podkreśla Jacek Mysior, to efekt utrzymującego się zainteresowania inwestorów zagranicznych. Motorami zwyżek są m.in. KGHM i Orlen, którego wycena zbliża się do 130 mld zł.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas