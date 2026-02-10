Donald Tusk ogłosił powstanie Rady Przyszłości. „Chcemy, żeby Polska była liderem”

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są cele i założenia powołania Rady Przyszłości?

Kto wchodzi w skład Rady Przyszłości i kto kieruje jej pracami?

Jakie cele wyznaczono na rok 2026 w kontekście rozwoju kraju?

Premier mówił, że Polska może być najlepszym miejscem do życia, jeśli chodzi o gospodarkę, nowoczesne technologie i kreatywne myślenie. Za symboliczną uznał datę ogłoszenia powstania Rady Przyszłości – w stulecie powstania Gdyni.

- Polska stała się trendy, a pozytywne o niej wyobrażenia stały się faktem – powiedział Tusk. Przekonywał, że celem Polski jest bycie liderem – nie tylko jednym z nich.

Tusk: Rok 2026 musi być rokiem przyspieszenia

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wstępują do Rady Przyszłości – to ludzie, którzy zdobywali dla Polski kosmos, potrafią przekuwać naukę w realne pieniądze, budują nowoczesny przemysł obronny oraz rozwijają biotechnologię i sztuczną inteligencję - mówił Donald Tusk.

Premier stwierdził, że 2026 roku musi być rokiem przyspieszenia, a źródłem, które przyczyni się do uczynienia z Polski lidera, są umysły młodych Polek i Polaków.