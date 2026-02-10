Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Tusk ogłosił powstanie Rady Przyszłości. „Chcemy, żeby Polska była liderem”

Spotkaliśmy się w gronie ludzi mądrych i ambitnych, którzy wiedzą, jak projektować przyszłość, aby Polska była liderem - mówił szef rządu, ogłaszając powołanie Rady Przyszłości, z której członkami spotkał się przed konferencją.

Publikacja: 10.02.2026 10:50

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: PAP, Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są cele i założenia powołania Rady Przyszłości?
  • Kto wchodzi w skład Rady Przyszłości i kto kieruje jej pracami?
  • Jakie cele wyznaczono na rok 2026 w kontekście rozwoju kraju?

Premier mówił, że Polska może być najlepszym miejscem do życia, jeśli chodzi o gospodarkę, nowoczesne technologie i kreatywne myślenie. Za symboliczną uznał datę ogłoszenia powstania Rady Przyszłości – w stulecie powstania Gdyni.

- Polska stała się trendy, a pozytywne o niej wyobrażenia stały się faktem – powiedział Tusk. Przekonywał, że celem Polski jest bycie liderem – nie tylko jednym z nich.

Tusk: Rok 2026 musi być rokiem przyspieszenia

 Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wstępują do Rady Przyszłości – to ludzie, którzy zdobywali dla Polski kosmos, potrafią przekuwać naukę w realne pieniądze, budują nowoczesny przemysł obronny oraz rozwijają biotechnologię i sztuczną inteligencję - mówił Donald Tusk.

Premier stwierdził, że 2026 roku musi być rokiem przyspieszenia, a źródłem, które przyczyni się do uczynienia z Polski lidera, są umysły młodych Polek i Polaków.

Domański: Budowa gospodarki odpornej na zewnętrzne zagrożenia

Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że Polska jest obecnie jedną z 20 największych gospodarek świata i w ramach G20 przedstawi rozwiązania, dzięki którym będzie się rozwijać jeszcze szybciej, ale także zbuduje własną suwerenność technologiczną.

- W Radzie Przyszłości znaleźli się przedstawiciele technologii kosmicznych, dual-use i AI. To nie przypadek – musimy budować rozwiązania, które będą czyniły naszą gospodarkę odporną na zewnętrzne zagrożenia – mówił szef resortu finansów.

Kto wchodzi w skład Rady Przyszłości

Pracami Rady Przyszłości będzie kierować minister finansów Andrzej Domański.

W jej skład weszli: 

  • Dominik Batorski, socjolog, ekspert w zakresie data science
  • Stefan Batory, współzałożyciel Booksy;
  • Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments;
  • Sebastian Kondracki, CIO w Deviniti i współtwórca modelu Bielik;
  • Tomasz Konik - partner zarządzający w Deloitte;
  • Jarosław Królewski - założyciel i prezes Synerise;
  • Rafał Modrzewski - prezes firmy ICEYE, producenta satelitów;
  • Aleksandra Pędraszewska - przedsiębiorczyni technologiczna, dyrektorka operacyjna i mentorka start-upów;
  • Paweł Tadeusz Przewięźlikowski - współzałożyciel, największy akcjonariusz oraz prezes zarządu firmy biotechnologicznej Ryvu Therapeutics;
  • Krzysztof Pyrć - wirusolog, profesor nauk biologicznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Mikołaj Raczyński - menedżer, ekonomista i ekspert rynków kapitałowych, wiceprezes do spraw inwestycji w Polskim Funduszu Rozwoju;
  • Piotr Sankowski - prezes IDEAS NCBR, informatyk, specjalizuje się w algorytmach;
  • Sebastian Siemiątkowski - szwedzki przedsiębiorca polskiego pochodzenia, współzałożyciel i prezes szwedzkiego banku Klarna Bank AB;
  • Mateusz Staniszewski - matematyk, przedsiębiorca i jeden z twórców ElevenLabs;
  • Sławosz Uznański-Wiśniewski - inżynier, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej;
  • Marta Winiarska - prezeska zarządu, dyrektorka zarządzająca w Polskim Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed;
  • Piotr Wojciechowski - prezes zarządu WB Electronics S.A.

Źródło: rp.pl

