Donald Tusk ogłosił powstanie Rady Przyszłości. „Chcemy, żeby Polska była liderem”

Premier mówił, że Polska może być najlepszym miejscem do życia, jeśli chodzi o gospodarkę, nowoczesne technologie i kreatywne myślenie. Za symboliczną uznał datę ogłoszenia powstania Rady Przyszłości – w stulecie powstania Gdyni.
- Polska stała się trendy, a pozytywne o niej wyobrażenia stały się faktem – powiedział Tusk. Przekonywał, że celem Polski jest bycie liderem – nie tylko jednym z nich.
- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wstępują do Rady Przyszłości – to ludzie, którzy zdobywali dla Polski kosmos, potrafią przekuwać naukę w realne pieniądze, budują nowoczesny przemysł obronny oraz rozwijają biotechnologię i sztuczną inteligencję - mówił Donald Tusk.
Premier stwierdził, że 2026 roku musi być rokiem przyspieszenia, a źródłem, które przyczyni się do uczynienia z Polski lidera, są umysły młodych Polek i Polaków.
Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że Polska jest obecnie jedną z 20 największych gospodarek świata i w ramach G20 przedstawi rozwiązania, dzięki którym będzie się rozwijać jeszcze szybciej, ale także zbuduje własną suwerenność technologiczną.
- W Radzie Przyszłości znaleźli się przedstawiciele technologii kosmicznych, dual-use i AI. To nie przypadek – musimy budować rozwiązania, które będą czyniły naszą gospodarkę odporną na zewnętrzne zagrożenia – mówił szef resortu finansów.
Pracami Rady Przyszłości będzie kierować minister finansów Andrzej Domański.
W jej skład weszli:
