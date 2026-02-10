Macron, w rozmowie m.in. z „Suddeutsche Zeitung” i „El Pais” mówił m.in. o wizycie Emmanuela Bonne'a, dyplomaty, doradcy prezydenta Francji w Moskwie, gdzie spotkał się z przedstawicielami Kremla. Była to pierwsza tego rodzaju wizyta od lutego 2022 roku, czyli od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Emmanuel Macron: Rosja obecnie nie chce pokoju, ale jutro też tu będzie

– Co zyskałem? Potwierdzenie, że Rosja nie chce obecnie pokoju – powiedział Macron. – Ale przede wszystkim musimy odbudować wszystkie kanały dyskusji na poziomie technicznym – dodał.

– Chcę podzielić się tym z naszymi europejskimi partnerami i wypracować dobrze zorganizowane europejskie podejście – mówił francuski prezydent. Dialog z Putinem powinien, zdaniem Macrona, być prowadzony bez udziału „zbyt wielu rozmówców, posiadających mandat”.

Macron o konieczności dialogu z Władimirem Putinem mówił pod koniec 2025 roku. Zdaniem prezydenta Francji Europejczycy nie powinni pozostawiać wyłącznie Stanom Zjednoczonym negocjacji z Rosją w sprawie wojny na Ukrainie. 3 lutego Macron poinformował, że pracuje nad wznowieniem dialogu z Putinem. – To (rozmowa) jest przygotowywane, dyskusje toczą się na technicznym poziomie – mówił Macron. – Sądzę, że będzie to przydatne, choć nie sądzę, by Rosja chciała w najbliższych dniach czy tygodniach zawrzeć porozumienie pokojowe – dodał.