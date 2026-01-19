Aktualizacja: 19.01.2026 19:18 Publikacja: 19.01.2026 19:07
Prezydent RP Karol Nawrocki
Foto: PAP/Paweł Supernak
W poniedziałek, 19 stycznia, prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą budżetową na 2026 rok. Zgodnie z konstytucją nie mógł jej zawetować, a jedynie w razie obiekcji po podpisaniu mógł skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego – i tak też zrobił.
W swoim wystąpieniu, opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta RP, Karol Nawrocki zaznaczył, że żyjemy w trudnych czasach, a w takich chwilach trzeba podejmować odpowiedzialne decyzje.
Czytaj więcej
Deficyt w budżecie za rok 2025 był o kilkanaście miliardów złotych niższy, niż planowano – powied...
– Ten budżet jest dowodem głębokiego kryzysu wiarygodności, skuteczności i sprawczości obecnego rządu. To budżet, który pokazuje bezradną kapitulację wobec wyzwań, przed jakimi stoi Polska. To budżet niespełnionych obietnic z kampanii wyborczej, zawiedzionych oczekiwań Polaków. Budżet chaosu — podkreślił prezydent.
Jak dodał, w ustawie budżetowej znajdują się niezrozumiałe przez niego cięcia w jednych obszarach i instytucjach oraz nieuzasadnione wzrosty wydatków w innych, jak „nieproporcjonalnie wysoki wzrost wynagrodzeń w sejmie”.
Karol Nawrocki zaznaczył również, że w ustawie budżetowej przewidziano ogromne zadłużenie państwa.
— Budżet na 2026 rok jest drugim z rzędu, w którym deficyt stanowi blisko jedną trzecią całkowitych wydatków państwa – wskazał.
Jak dodał, będzie to pierwszy rok w historii, w którym ministerstwo finansów „otwarcie zakłada przekroczenie 60 proc. zadłużenia w stosunku do Produktu Krajowego Brutto”.
Więcej informacji wkrótce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Deficyt w budżecie za rok 2025 był o kilkanaście miliardów złotych niższy, niż planowano – powiedział minister f...
Większość Polaków nie chciałaby dorzucać się do wydatków na zbrojenia – wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospoli...
Krajowy System e-Faktur, który już wkrótce ma być obowiązkowy, jest gotowy – zapewnia Ministerstwo Finansów. Mni...
W 2026 r. Polska pozostanie krajem wysokiego deficytu. Rok 2025 zamiast oczekiwanej poprawy przyniósł wyraźne po...
Zablokowanie podwyżek akcyzy i opłaty cukrowej nie zachwieje budżetem państwa w 2026 r. Ale decyzja prezydenta m...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas