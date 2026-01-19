Rzeczpospolita
Ekonomia
Ustawa budżetowa na 2026 rok z podpisem prezydenta Karola Nawrockiego

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 rok i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. W ostrych słowach skrytykował jednocześnie rząd.

Publikacja: 19.01.2026 19:07

Prezydent RP Karol Nawrocki

Foto: PAP/Paweł Supernak

Alicja Podskoczy

W poniedziałek, 19 stycznia, prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą budżetową na 2026 rok. Zgodnie z konstytucją nie mógł jej zawetować, a jedynie w razie obiekcji po podpisaniu mógł skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego – i tak też zrobił.

W swoim wystąpieniu, opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta RP, Karol Nawrocki zaznaczył, że żyjemy w trudnych czasach, a w takich chwilach trzeba podejmować odpowiedzialne decyzje.

Minister finansów Andrzej Domański
Budżet i podatki
Deficyt budżetowy 2025 niższy od planu. Minister finansów mówi o „sporym zapasie”

– Ten budżet jest dowodem głębokiego kryzysu wiarygodności, skuteczności i sprawczości obecnego rządu. To budżet, który pokazuje bezradną kapitulację wobec wyzwań, przed jakimi stoi Polska. To budżet niespełnionych obietnic z kampanii wyborczej, zawiedzionych oczekiwań Polaków. Budżet chaosu — podkreślił prezydent.

Jak dodał, w ustawie budżetowej znajdują się niezrozumiałe przez niego cięcia w jednych obszarach i instytucjach oraz nieuzasadnione wzrosty wydatków w innych, jak „nieproporcjonalnie wysoki wzrost wynagrodzeń w sejmie”. 

Prezydent Karol Nawrocki: To budżet oparty na gigantycznym zadłużeniu

Karol Nawrocki zaznaczył również, że w ustawie budżetowej przewidziano ogromne zadłużenie państwa.

— Budżet na 2026 rok jest drugim z rzędu, w którym deficyt stanowi blisko jedną trzecią całkowitych wydatków państwa – wskazał.

Jak dodał, będzie to pierwszy rok w historii, w którym ministerstwo finansów „otwarcie zakłada przekroczenie 60 proc. zadłużenia w stosunku do Produktu Krajowego Brutto”.

Więcej informacji wkrótce

Osoby Karol Nawrocki
