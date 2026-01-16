Aktualizacja: 16.01.2026 11:02 Publikacja: 16.01.2026 09:47
Minister finansów Andrzej Domański
Foto: Simon Wohlfahrt/Bloomberg
– Dokładne wykonanie budżetu przedstawimy w lutym. Natomiast to, co mogę dziś powiedzieć, to fakt, że zmieściliśmy się o kilkanaście miliardów złotych poniżej limitu. Zmieściliśmy się w limicie deficytu i – jak już mówiłem – ze sporym zapasem – powiedział minister.
Udało się to m.in. dzięki dobrej kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza ZUS. W 2025 r. dotacja do FUS była niższa o 17 mld zł od pierwotnie planowanej kwoty.
Budżet na 2025 r. dopuszczał deficyt w wysokości niemal 288,8 mld zł. Zakładał wydatki na poziomie blisko 921,62 mld zł oraz dochody w wysokości prawie 632,85 mld zł.
Szef resortu finansów poinformował także, że w ubiegłym roku rosły dochody z VAT, co było efektem wyraźnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
– Podobnie było z CIT-em. Choć – szczególnie w pierwszych kwartałach ubiegłego roku – mieliśmy problem z rentownością firm, to przełożyło się to na dochody z CIT. Do tego doszły oczywiście wyższe wpływy z podatku PIT. Dlatego co do zasady jesteśmy zadowoleni – powiedział minister Domański.
Ustawa budżetowa 13 stycznia trafiła do Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Zgodnie z konstytucją prezydent ma 7 dni na decyzję, czy ją podpisać. Pytany w Polskim Radiu czy spodziewa się perturbacji, odparł że działania Karola Nawrockiego „często wymykają się logice zarówno gospodarczej, jak i politycznej”.
Prezydent może podpisać ustawę budżetową lub skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Nie może jej zawetować. Prezydent już skrytykował stan finansów państwa, twierdząc, że „jest dużo wątpliwości wokół polskiego budżetu”.
- Chyba jestem najczęściej wetowanym przez pana prezydenta ministrem – powiedział Andrzej Domański w Jedynce. Pytany, czy nie wybiera się do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy z Karolem Nawrockiem, odparł, że pracuje w rządzie Donalda Tuska. - To Donald Tuska jest moim szefem, to do niego raportuję i z nim konsultuję najważniejsze projekty – podkreślił.
Źródło: rp.pl
