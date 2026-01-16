– Dokładne wykonanie budżetu przedstawimy w lutym. Natomiast to, co mogę dziś powiedzieć, to fakt, że zmieściliśmy się o kilkanaście miliardów złotych poniżej limitu. Zmieściliśmy się w limicie deficytu i – jak już mówiłem – ze sporym zapasem – powiedział minister.

Reklama Reklama

Udało się to m.in. dzięki dobrej kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza ZUS. W 2025 r. dotacja do FUS była niższa o 17 mld zł od pierwotnie planowanej kwoty.

Jaki był planowany deficyt na 2025 r.

Budżet na 2025 r. dopuszczał deficyt w wysokości niemal 288,8 mld zł. Zakładał wydatki na poziomie blisko 921,62 mld zł oraz dochody w wysokości prawie 632,85 mld zł.

Szef resortu finansów poinformował także, że w ubiegłym roku rosły dochody z VAT, co było efektem wyraźnego wzrostu sprzedaży detalicznej.