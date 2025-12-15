Rzeczpospolita
Ekonomia
Ogromny deficyt w budżecie. Czy taki był plan?

Po listopadzie dziura w kasie państwa wyniosła niemal 245 mld zł – podało Ministerstwo Finansów. Ponad 56 mld zł z tej kwoty wydano na wykup starych długów zaciągniętych w czasie pandemii.

Publikacja: 15.12.2025 18:55

Minister finansów Andrzej Domański

Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski

Anna Cieślak-Wróblewska

W okresie styczeń–listopad 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 526,1 mld zł i były niższe o ok. 52,7 mld zł (tj. 9,1 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Ile wynoszą dochody budżetu w 2025 z podatku PIT

Taki spadek dochodów budżetowych rok do roku nie jest zaskoczeniem, a jedynie przewidywanym efektem reformy, w ramach której samorządy dostają znacznie więcej udziałów z PIT i CIT niż wcześniej (a budżet państwa wyraźnie mniej). W warunkach porównywalnych, czyli bez tej reformy, wpływy do kasy państwa wyniosłyby 634 mld zł i byłyby o 9,6 proc. wyższe rok do roku.

Dochody podatkowe w okresie styczeń–listopad wyniosły 465,9 mld zł i były o 10,1 proc. niższe niż rok wcześniej. Przy czym wpływy z podatku PIT w budżecie centralnym to jedynie 5,9 mld zł (bez reformy byłoby 102,7 mld zł, tj. 11,8 proc. więcej rok do roku).

Dochody z podatku CIT wyniosły 58,1 mld zł i były o 6,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, dochody z VAT wzrosły o 9,5 proc. do niemal 298 mld zł, a z akcyzy – o 2,3 proc., do 83,4 mld zł.

Dlaczego rosną wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń–listopad 2025 r. wyniosło 771 mld zł i wzrosło rok do roku o 50,4 mld zł, tj. 7 proc. Ministerstwo Finansów zaznacza w komunikacie, że wyższe wydatki to efekt m.in. przeznaczenia 56,2 mld zł na spłatę długu zaciągniętego w pandemii przez Polski Fundusz Rozwoju (35,6 mld zł) oraz BGK (21,6 mld zł).

Do tego aż o 21 mld zł wyższa niż rok wcześniej była dotacja na zdrowie. Dofinansowanie do ZUS (co związane było m.in. z realizacją programu „Aktywny rodzic” czy programu „renty wdowiej”) było wyższe o 8,4 mld zł, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były o 4,8 mld zł, na transport – o 4,2 mld zł, a na obronę narodową – o 3,9 mld zł.

Jaki deficyt w budżecie państwa w 2025 r.

Deficyt budżetowy po listopadzie wyniósł 244,9 mld zł, czyli 84,8 proc. limitu w ustawie budżetowej (który ustalono na ok. 289 mld zł) – podaje też Ministerstwo Finansów. Po październiku dziura w kasie państwa wynosiła 227,1 mld zł.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Budżet Państwa Podatki deficyt budżetowy wydatki finanse publiczne
e-Wydanie
