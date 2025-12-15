W okresie styczeń–listopad 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 526,1 mld zł i były niższe o ok. 52,7 mld zł (tj. 9,1 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Ile wynoszą dochody budżetu w 2025 z podatku PIT

Taki spadek dochodów budżetowych rok do roku nie jest zaskoczeniem, a jedynie przewidywanym efektem reformy, w ramach której samorządy dostają znacznie więcej udziałów z PIT i CIT niż wcześniej (a budżet państwa wyraźnie mniej). W warunkach porównywalnych, czyli bez tej reformy, wpływy do kasy państwa wyniosłyby 634 mld zł i byłyby o 9,6 proc. wyższe rok do roku.

Dochody podatkowe w okresie styczeń–listopad wyniosły 465,9 mld zł i były o 10,1 proc. niższe niż rok wcześniej. Przy czym wpływy z podatku PIT w budżecie centralnym to jedynie 5,9 mld zł (bez reformy byłoby 102,7 mld zł, tj. 11,8 proc. więcej rok do roku).

Dochody z podatku CIT wyniosły 58,1 mld zł i były o 6,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, dochody z VAT wzrosły o 9,5 proc. do niemal 298 mld zł, a z akcyzy – o 2,3 proc., do 83,4 mld zł.