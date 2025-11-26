Marginalizacja programów dedykowanych

CenEA zauważa przy tym, że wyższe wsparcie w ramach programów powszechnych doprowadziło do marginalizacji w polskim systemie tych elementów wsparcia, które uzależnione są od sytuacji materialnej gospodarstw domowych: świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego i pomocy społecznej.

– Co warte podkreślenia, żaden z tych instrumentów nie został wykorzystany w reakcji na kolejne kryzysy, takie jak epidemia COVID-19, konsekwencje pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, czy wzrost cen energii i innych kosztów utrzymania – zauważają autorzy raportu. – Kolejne rządy kierowały wsparcie do gospodarstw domowych, wprowadzając nowe, często nieefektywne i kosztowne rozwiązania – dodają.

Jak wyliczyli, w 2025 r. trzy najistotniejsze programy wsparcia uzależnionego od sytuacji materialnej rodzin i gospodarstw domowych kosztować będą budżet państwa odpowiednio: zasiłek rodzinny (plus dodatki) 1,6 mld zł, dodatek mieszkaniowy 1 mld zł, a pomoc społeczna 1,7 mld zł. Z tych całkowitych kwot do grupy obejmującej najbiedniejsze 20 proc. populacji, trafią: zasiłek rodzinny (plus dodatki) w wysokości 1 mld zł (57,8 proc. ogólnej puli wydatków budżetu na ten cel), dodatek mieszkaniowy 0,6 mld zł (62,9 proc.) i pomoc społeczna 1,6 mld zł (96,1 proc.). Najbogatsze 20 proc. populacji otrzyma natomiast: zasiłek rodzinny (z dodatkami) w wysokości 0,03 mld zł (2,1 proc.), dodatek mieszkaniowy w łącznej kwocie 0,02 mld zł (1,6 proc.) i pomoc społeczną o wartości 0,01 mld zł (0,8 proc.).

Z raportu wynika, że od 2005 r. całkowite wydatki zarówno na zasiłek rodzinny (z dodatkami), jak i na dodatek mieszkaniowy, znacząco zmalały. W ujęciu realnym (w cenach z 2024 r.) roczne wydatki spadły odpowiednio z 11,4 mld zł i 2,3 mld zł w 2005 r. do 1,7 mld zł i 0,9 mld zł w 2024 r. Licząc względem PKB, wydatki na zasiłek rodzinny spadły ponad dziesięciokrotnie z 0,6 proc. do 0,05 proc., a na dodatek mieszkaniowy z 0,1 proc. do 0,02 proc. Względem 2005 r. nieznacznie realnie wzrosły wydatki na pomoc społeczną (zasiłek stały i okresowy), z 1,4 mld zł w 2005 r. do 1,8 mld zł w 2024 r. Wydatki te istotnie jednak spadły względem 2016 r., w którym wyniosły (realnie) 2,9 mld zł.

Autorzy raportu zauważają przy tym, że w latach 2005-2024 wyraźnie spadły liczby otrzymujących świadczenia uzależnione od dochodu. I tak liczba dzieci, które otrzymują zasiłek rodzinny spadła z 7,7 mln do 1,3 mln, liczba osób w gospodarstwach domowych otrzymujących dodatek mieszkaniowy spadła z 9,2 mln do 2,7 mln, natomiast liczba osób, które otrzymują zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej spadła z 0,7 mln do 0,3 mln.