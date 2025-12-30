Reklama
Przedsiębiorcy mogą odetchnąć? Ważna deklaracja ministerstwa w sprawie błędów w KSeF

Krajowy System e-Faktur, który już wkrótce ma być obowiązkowy, jest gotowy – zapewnia Ministerstwo Finansów. Mniej optymistycznie do systemu podchodzą jednak księgowi i przedsiębiorcy. O sprawie pisze WNP.pl.

Publikacja: 30.12.2025 15:33

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pytania dotyczące KSeF

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie faktycznie obowiązkowy od 1 lutego 2026 roku. W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi jego funkcjonowania, serwis WNP.pl zwrócił się z pytaniami bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Zapytał m.in. o wydolność i braki systemu oraz przewidziane przepisami potężne kary za błędy.

KSeF gotowy do działania? Ministerstwo Finansów odpowiada

– Krajowy System e-Faktur jest przygotowany do wydajnej obsługi bardzo dużych wolumenów danych. Testy potwierdziły możliwość równoczesnej obsługi wielu milionów faktur wysyłanych w sesjach interaktywnych oraz wsadowych z wykorzystaniem oprogramowania ERP – zapewniło Ministerstwo Finansów.

Zaznaczyło jednocześnie, że KSeF poradzi sobie również z fakturami wystawianymi przez przedsiębiorców, którzy nie korzystają z pełnych systemów ERP. KSeF, według zapewnień resortu, został też odpowiednio przygotowany na ewentualne awarie, a w ramach obowiązkowego KSeF 2.0 faktury wystawiać będzie można w dwóch trybach – online i offline.

– Przepisy przewidują także tzw. awarię całkowitą KSeF (art. 106ng ustawy o VAT), która będzie ogłaszana w środkach społecznego przekazu. Dotyczyć ona będzie sytuacji nadzwyczajnych, tj. zagrożenia kraju lub jego infrastruktury. W takim przypadku faktury będą wystawiane w postaci papierowej lub elektronicznie (na dotychczasowych zasadach) – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie WNP.pl.

Resort wyjaśnił również, kto – w zależności od źródła problemu – odpowiada za błędy systemowe w kontekście KSeF. Natomiast w związku z ewentualnym ryzykiem wymierzania przedsiębiorcom kar, padła następująca odpowiedź:

– Ministerstwo Finansów zapewniło okres przejściowy w zakresie kar za ewentualne błędy i pomyłki. Administracja cały czas wspiera podatników przy wprowadzaniu KSeF.

Resort przypomniał także, jak wygląda wsparcie edukacyjne w kontekście KSeF.

Czytaj więcej: KSeF coraz bliżej. Ministerstwo uspokaja: system wytrzyma, kary później – ale gwarancji brak

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Finansów (MF) Podatki Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Minister finansów Andrzej Domański
