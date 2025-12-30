Przedsiębiorcy mogą odetchnąć? Ważna deklaracja ministerstwa w sprawie błędów w KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie faktycznie obowiązkowy od 1 lutego 2026 roku. W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi jego funkcjonowania, serwis WNP.pl zwrócił się z pytaniami bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Zapytał m.in. o wydolność i braki systemu oraz przewidziane przepisami potężne kary za błędy.

KSeF gotowy do działania? Ministerstwo Finansów odpowiada

– Krajowy System e-Faktur jest przygotowany do wydajnej obsługi bardzo dużych wolumenów danych. Testy potwierdziły możliwość równoczesnej obsługi wielu milionów faktur wysyłanych w sesjach interaktywnych oraz wsadowych z wykorzystaniem oprogramowania ERP – zapewniło Ministerstwo Finansów.

Zaznaczyło jednocześnie, że KSeF poradzi sobie również z fakturami wystawianymi przez przedsiębiorców, którzy nie korzystają z pełnych systemów ERP. KSeF, według zapewnień resortu, został też odpowiednio przygotowany na ewentualne awarie, a w ramach obowiązkowego KSeF 2.0 faktury wystawiać będzie można w dwóch trybach – online i offline.

– Przepisy przewidują także tzw. awarię całkowitą KSeF (art. 106ng ustawy o VAT), która będzie ogłaszana w środkach społecznego przekazu. Dotyczyć ona będzie sytuacji nadzwyczajnych, tj. zagrożenia kraju lub jego infrastruktury. W takim przypadku faktury będą wystawiane w postaci papierowej lub elektronicznie (na dotychczasowych zasadach) – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie WNP.pl.