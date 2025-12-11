Z tego artykułu się dowiesz: Ile wyniosła luka VAT w UE w 2023 r?

Jak Polska wypada w porównaniu z innymi krajami UE pod tym względem?

Jakie czynniki wpłynęły na wzrost luki VAT?

Jakie kroki są podejmowane, aby poprawić ściągalność podatków?

Luka w przestrzeganiu przepisów VAT (tzw. VAT compliance gap) to różnica między szacowanym całkowitym zobowiązaniem podatkowym a rzeczywistymi wpływami z tego podatku. W przedstawionym w czwartek raporcie Komisji Europejskiej lukę tę dla całej UE w 2023 r. oszacowano na poziomie 9,5 proc., co oznacza 128 mld euro ubytków w dochodach. To najgorszy wynik od 2019 r. W porównaniu z 2022 r. widać wzrost o 1,6 pkt. proc. i 27,2 mld euro.

Ile wynosi luka VAT w Polsce i innych krajach UE

Wyniki poszczególnych państw członkowskich znacznie się różnią. Najmniejsze problemy odnotowano w Austrii (1 proc.), Finlandii (3 proc.) i Cyprze (3,3 proc.). Po przeciwnej stronie znalazły się Rumunia (30 proc.) i Malta (24,2 proc.).

Polska nie wypada tu najlepiej. Lukę VAT w 2023 r. oszacowano na 16 proc. potencjalnych wpływów, czyli ponad 10,4 mld euro (47,5 mld zł). To najwyższy poziom od 2017 r. i wyższy (o 2,5 pkt. proc.) niż wcześniej szacowało polskie Ministerstwo Finansów. To również znacznie powyżej średniej UE (wynoszącej 9,5 proc.), co dało nam niechlubne trzecie miejsce wśród unijnych krajów.