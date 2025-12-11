Rzeczpospolita
Ekonomia
Nowy raport KE: miliardy uciekają z VAT. Jak Polska wypada na tle krajów UE?

Luka VAT w całej Unii Europejskiej ponownie rośnie, narodowe budżety straciły na tym nawet 128 mld euro w 2023 r. – szacuje Komisja Europejska. W Polsce problem był szczególnie dotkliwy – zajmujemy niechlubne trzecie miejsce.

Publikacja: 11.12.2025 17:09

Nowy raport KE: miliardy uciekają z VAT. Jak Polska wypada na tle krajów UE?

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Ile wyniosła luka VAT w UE w 2023 r?
  • Jak Polska wypada w porównaniu z innymi krajami UE pod tym względem?
  • Jakie czynniki wpłynęły na wzrost luki VAT?
  • Jakie kroki są podejmowane, aby poprawić ściągalność podatków?

Luka w przestrzeganiu przepisów VAT (tzw. VAT compliance gap) to różnica między szacowanym całkowitym zobowiązaniem podatkowym a rzeczywistymi wpływami z tego podatku. W przedstawionym w czwartek raporcie Komisji Europejskiej lukę tę dla całej UE w 2023 r. oszacowano na poziomie 9,5 proc., co oznacza 128 mld euro ubytków w dochodach. To najgorszy wynik od 2019 r. W porównaniu z 2022 r. widać wzrost o 1,6 pkt. proc. i 27,2 mld euro.

Ile wynosi luka VAT w Polsce i innych krajach UE

Wyniki poszczególnych państw członkowskich znacznie się różnią. Najmniejsze problemy odnotowano w Austrii (1 proc.), Finlandii (3 proc.) i Cyprze (3,3 proc.). Po przeciwnej stronie znalazły się Rumunia (30 proc.) i Malta (24,2 proc.).

Polska nie wypada tu najlepiej. Lukę VAT w 2023 r. oszacowano na 16 proc. potencjalnych wpływów, czyli ponad 10,4 mld euro (47,5 mld zł). To najwyższy poziom od 2017 r. i wyższy (o 2,5 pkt. proc.) niż wcześniej szacowało polskie Ministerstwo Finansów. To również znacznie powyżej średniej UE (wynoszącej 9,5 proc.), co dało nam niechlubne trzecie miejsce wśród unijnych krajów.

Czytaj więcej

Wiele wskazuje na to, że w minionym roku tzw. luka VAT zaczęła się nieco zmniejszać
Budżet i podatki
Wpływy z VAT rosną szybciej niż PKB. Ale co ze zmniejszaniem tzw. luki VAT?

W porównaniu z 2022 r. polska luka VAT wzrosła aż o 4,8 pkt. proc. Gorzej było jedynie w Irlandii (wzrost o 6 pkt. proc.), Estonii (plus 5,1 pkt. proc.) i na Węgrzech (plus 5 pkt. proc.).

Odwrócenie trendu: dlaczego luka podatkowa rośnie?

Komisja Europejska zaznacza, że po latach poprawy, jeśli chodzi o lukę VAT, w 2021 r. doszło do odwrócenia trendów, a analizy za 2023 r. potwierdziły ich utrwalenie się w zasadzie w całej UE (choć nie we wszystkich krajach). W latach 2021–2023 szacowane całkowite zobowiązania podatkowe w Unii wzrosły o 17,3 proc., podczas gdy faktyczne wpływy z VAT zwiększyły się jedynie o 14,4 proc.

Z czego to wynika? W raporcie czytamy, że jest to związane z szeregiem poważnych globalnych wstrząsów, takich jak pandemia COVID-19, rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, wysoka inflacja i kryzys kosztów utrzymania. To czynniki, które znacząco zmieniły wzorce konsumpcji, rentowność przedsiębiorstw, finanse publiczne i politykę podatkową. W latach 2021–2022 dochody z VAT w UE rosły szybciej niż konsumpcja gospodarstw domowych. W 2023 r. było odwrotnie – wpływy z VAT wzrosły jedynie o 3,5 proc., podczas gdy inflacja cen konsumpcyjnych wynosiła 6,4 proc., co oznacza spadek wpływów w ujęciu realnym.

Ile państwa tracą na redukcji stawek VAT

Poza luką w przestrzeganiu przepisów (czyli VAT compliance gap), państwa tracą dochody również z tytułu prowadzonej przez siebie polityki w zakresie podatku VAT, czyli stosowania różnych preferencji podatkowych (w tym obniżonych stawek, stawki zerowej i zwolnień, itp.) W 2023 r. taka „VAT policy gap” w UE wyniosła średnio 50,5 proc. teoretycznych, „idealnych” przychodów. Przy czym luka wynikająca ze stosowania obniżonych stawek (rate gap) wyniosła 12,3 proc., a ze zwolnień (exemption gap) – 38,3 proc. 

Czytaj więcej

Andrzej Domański, minister finansów
Budżet i podatki
Deficyt w budżecie to już 227 mld zł. MF podało nowe dane

W Polsce „luka polityki VAT” wyniosła 50,8 proc., co dawało nam 10. miejsce w UE. – Polska wyróżnia się na tle innych krajów – komentuje dla „Rzeczpospolitej” Grzegorz Poniatowski, konsultant w Syntesia Policy & Economics, współautor raportu KE w obszarze Polski. – Wynika to głównie z szerokiego zastosowania stawek obniżonych. W 2023 r. obowiązywała ponadto stawka antyinflacyjna, która dodatkowo zmniejszyła dochody względem potencjału. Gdyby Polska zrezygnowała ze stosowania wszystkich preferencji, na które zezwala dyrektywa VAT, dochody potencjalnie wzrosłyby o ponad 70 proc. – zauważa Poniatowski.

Co dalej? Ściągalność VAT może być lepsza?

Komisja Europejska zauważa, że w związku ze wzrostem luki VAT podjęto już działania naprawcze. W 2023 r. kilka krajów kontynuowało wycofywanie tymczasowych ulg wprowadzonych w czasie kryzysu (w Polsce zredukowana stawka VAT na żywność przestała obowiązywać w kwietniu 2024 r.). Jednocześnie podejmowane są działania mające na celu poprawę ściągalności podatków. Jako przykłady podano wprowadzenie grup VAT w Polsce, rozszerzenie reżimów odwrotnego obciążenia w Niemczech czy na Węgrzech, a także wdrażanie systemów e-raportowania i e-fakturowania, na przykład w Portugalii i Rumunii.

Te działania sugerują, że pomimo wzrostu luki po pandemii, rządy aktywnie poszukują sposobów na zwiększenie efektywności ściągalności VAT – wynika z raportu. – W Polsce w 2024 r. oczekiwany jest istotny spadek luki do 10,9 proc., według wstępnego uproszczonego szacunku – podaje też Grzegorz Poniatowski.

