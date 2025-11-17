W okresie styczeń – październik 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 471,7 mld zł i były niższe o ok. 47,9 mld zł (9,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podał resort finansów w poniedziałek w komunikacie o szacunkowym wykonaniu budżetu.

Ile budżet zbiera z podatku PIT i VAT

Resort zaznacza, że ten spadek dochodów rok do roku to jedynie efekt reformy finansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego, która weszła w życie wraz z początkiem tego roku (samorządy dostają więcej pieniędzy z PIT i CIT, przez co wpływy z tych źródeł do budżetu centralnego są mniejsze). W warunkach porównywalnych, tj. bez tych zmian, dochody budżetu państwa w okresie styczeń–październik wyniosłyby 572,6 mld zł i byłyby o 53,1 mld zł, czyli 10,2 proc., wyższe niż rok wcześniej.

Wpływ reformy najbardziej widoczny jest w pozycji "dochody z podatku PIT". Po październiku były one bliskie zera (co i tak jest postępem wobec wykonania w poprzednich miesiącach, gdy dochody z PIT ujmowano na ujemnych poziomach). MF zaznacza, że całkowite wpływy sektora finansów publicznych z tego podatku (tj. i budżetu państwa i JST), wyniosły 160,6 mld zł i były wyższe o 13,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.