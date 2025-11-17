Reklama
Deficyt w budżecie to już 227 mld zł. MF podało nowe dane

Dziura w kasie państwa wciąż rośnie. Po październiku wynosiła już 227 mld zł, co oznacza niemal 80 proc. limitu na cały rok – wynika z informacji Ministerstwa Finansów.

Publikacja: 17.11.2025 14:40

Andrzej Domański, minister finansów

Andrzej Domański, minister finansów

Foto: Simon Wohlfahrt/Bloomberg

Anna Cieślak-Wróblewska

W okresie styczeń – październik 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 471,7 mld zł i były niższe o ok. 47,9 mld zł (9,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podał resort finansów w poniedziałek w komunikacie o szacunkowym wykonaniu budżetu.

Ile budżet zbiera z podatku PIT i VAT

Resort zaznacza, że ten spadek dochodów rok do roku to jedynie efekt reformy finansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego, która weszła w życie wraz z początkiem tego roku (samorządy dostają więcej pieniędzy z PIT i CIT, przez co wpływy z tych źródeł do budżetu centralnego są mniejsze). W warunkach porównywalnych, tj. bez tych zmian, dochody budżetu państwa w okresie styczeń–październik wyniosłyby 572,6 mld zł i byłyby o 53,1 mld zł, czyli 10,2 proc., wyższe niż rok wcześniej.

Wpływ reformy najbardziej widoczny jest w pozycji "dochody z podatku PIT". Po październiku były one bliskie zera (co i tak jest postępem wobec wykonania w poprzednich miesiącach, gdy dochody z PIT ujmowano na ujemnych poziomach). MF zaznacza, że całkowite wpływy sektora finansów publicznych z tego podatku (tj. i budżetu państwa i JST), wyniosły 160,6 mld zł i były wyższe o 13,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Z kolei dochody z podatku CIT wyniosły 53 mld zł i były wyższe o ok. 3,2 mld zł, tj. o 6,4 proc., niż rok wcześniej. W warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, wzrost wyniósłby 18,8 proc. rok do roku.

Jeśli chodzi o pozostałe źródła dochodów budżetowych, to mają się one średnio dobrze. Wpływy z VAT wyniosły 268,5 mld zł i były wyższe o 10,2 proc., a z akcyzy – 76 mld zł, co oznacza wzrost o 2,5 proc.

Jakie wydatki budżetu w 2025 roku

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2025 r. wyniosło 698,8 mld zł i było wyższe o ok. 49,4 mld zł (tj. 7,6 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024.

Czytaj więcej

Są nowe dane GUS o PKB Polski. Wzrost gospodarczy najwyższy od trzech lat
Dane gospodarcze
Są nowe dane GUS o PKB Polski. Wzrost gospodarczy najwyższy od trzech lat

Ministerstwo Finansów wylicza, że wyższe wykonanie wynika m.in. z przekazania łącznie 56,2 mld zł na wykup obligacji pandemicznych wraz z odsetkami wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju oraz przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z kolei wydatki na zdrowie okazały się o 16,9 mld zł większe niż przed rokiem (m.in. w związku z przekazaniem dotacji dla NFZ), a do ZUS przekazano o 6,9 mld zł więcej (co jest związane m.in. z realizacją programu „Aktywny rodzic” czy programu „renty wdowiej"). Większe rok do roku są też wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (o 8,7 mld zł), na transport (o 3,8 mld zł), czy na obronę narodową (o 2,0 mld zł, m.in. w związku z zakupem sprzętu i uzbrojenia wojskowego).

Czytaj więcej

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w Sejmie
Budżet i podatki
Polska pod coraz większą presją fiskalną. GUS podał dane o deficycie i długu

Natomiast w ramach części „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” wykonanie było niższe o 60,7 mld zł, z uwagi na wyżej wspomnianą reformę.

Jaki deficyt w kasie państwa

Deficyt w budżecie państwa w okresie styczeń–październik wyniósł 227,1 mld zł, co stanowi 78,6 proc. planu na cały rok. Budżetowa dziura w tym roku rośnie dynamicznie z miesiąca na miesiąc, po wrześniu wynosiła ok. 201 mld zł. I bardzo prawdopodobne jest, że tegoroczny limit dla deficytu ustalony w ustawie budżetowej na poziomie 289 mld zł zostanie osiągnięty.

Źródło: rp.pl

Budżet Państwa Podatki deficyt budżetowy wydatki finanse publiczne

