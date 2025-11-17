Aktualizacja: 17.11.2025 16:02 Publikacja: 17.11.2025 14:40
Andrzej Domański, minister finansów
Foto: Simon Wohlfahrt/Bloomberg
W okresie styczeń – październik 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 471,7 mld zł i były niższe o ok. 47,9 mld zł (9,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podał resort finansów w poniedziałek w komunikacie o szacunkowym wykonaniu budżetu.
Resort zaznacza, że ten spadek dochodów rok do roku to jedynie efekt reformy finansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego, która weszła w życie wraz z początkiem tego roku (samorządy dostają więcej pieniędzy z PIT i CIT, przez co wpływy z tych źródeł do budżetu centralnego są mniejsze). W warunkach porównywalnych, tj. bez tych zmian, dochody budżetu państwa w okresie styczeń–październik wyniosłyby 572,6 mld zł i byłyby o 53,1 mld zł, czyli 10,2 proc., wyższe niż rok wcześniej.
Wpływ reformy najbardziej widoczny jest w pozycji "dochody z podatku PIT". Po październiku były one bliskie zera (co i tak jest postępem wobec wykonania w poprzednich miesiącach, gdy dochody z PIT ujmowano na ujemnych poziomach). MF zaznacza, że całkowite wpływy sektora finansów publicznych z tego podatku (tj. i budżetu państwa i JST), wyniosły 160,6 mld zł i były wyższe o 13,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Z kolei dochody z podatku CIT wyniosły 53 mld zł i były wyższe o ok. 3,2 mld zł, tj. o 6,4 proc., niż rok wcześniej. W warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, wzrost wyniósłby 18,8 proc. rok do roku.
Jeśli chodzi o pozostałe źródła dochodów budżetowych, to mają się one średnio dobrze. Wpływy z VAT wyniosły 268,5 mld zł i były wyższe o 10,2 proc., a z akcyzy – 76 mld zł, co oznacza wzrost o 2,5 proc.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2025 r. wyniosło 698,8 mld zł i było wyższe o ok. 49,4 mld zł (tj. 7,6 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024.
Czytaj więcej
PKB Polski urósł realnie w trzecim kwartale o 3,7 proc. r/r – podał w czwartek Główny Urząd Staty...
Ministerstwo Finansów wylicza, że wyższe wykonanie wynika m.in. z przekazania łącznie 56,2 mld zł na wykup obligacji pandemicznych wraz z odsetkami wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju oraz przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Z kolei wydatki na zdrowie okazały się o 16,9 mld zł większe niż przed rokiem (m.in. w związku z przekazaniem dotacji dla NFZ), a do ZUS przekazano o 6,9 mld zł więcej (co jest związane m.in. z realizacją programu „Aktywny rodzic” czy programu „renty wdowiej"). Większe rok do roku są też wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (o 8,7 mld zł), na transport (o 3,8 mld zł), czy na obronę narodową (o 2,0 mld zł, m.in. w związku z zakupem sprzętu i uzbrojenia wojskowego).
Czytaj więcej
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. wyniósł 6,5 proc. PKB wobec 5,2 pr...
Natomiast w ramach części „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” wykonanie było niższe o 60,7 mld zł, z uwagi na wyżej wspomnianą reformę.
Deficyt w budżecie państwa w okresie styczeń–październik wyniósł 227,1 mld zł, co stanowi 78,6 proc. planu na cały rok. Budżetowa dziura w tym roku rośnie dynamicznie z miesiąca na miesiąc, po wrześniu wynosiła ok. 201 mld zł. I bardzo prawdopodobne jest, że tegoroczny limit dla deficytu ustalony w ustawie budżetowej na poziomie 289 mld zł zostanie osiągnięty.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W okresie styczeń – październik 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 471,7 mld zł i były niższe o ok. 47,9 mld zł (9,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podał resort finansów w poniedziałek w komunikacie o szacunkowym wykonaniu budżetu.
Kolejne dziesiątki, a może więcej miliardów złotych, mogą kosztować budżet państwa nowe transfery socjalne, któr...
Pogłębiający się kryzys gospodarczy, puste kasy regionów i rekordowy deficyt budżetowy nie przeszkadzają reżimow...
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. wyniósł 6,5 proc. PKB wobec 5,2 proc. rok wcześni...
Na koniec września tego roku dziura w kasie państwa sięgnęła 201,4 mld zł, wobec 172 mld zł na koniec sierpnia....
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Niemcy szykują się do poważnej reformy budżetu. Niemiecki instytut badawczy ifo chciał policzyć, ile kraj kosztu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas