Aktualizacja: 13.11.2025 11:25 Publikacja: 13.11.2025 10:04
Foto: Adobe Stock
Wynik okazał się zbieżny ze średnią prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (3,7 proc.). To także najwyższy odczyt od trzech lat (4,1 proc. w trzecim kwartale 2022 r.), tj. do czasu, gdy w danych wygasał efekt silnego ożywienia pocovidowego.
Względem drugiego kwartału br., w trzecim PKB Polski urósł o 0,8 proc. (po wyrównaniu sezonowym).
Czytaj więcej
Solidny wzrost gospodarczy, nawet 3,7 proc. w przyszłym roku, i inflacja blisko celu inflacyjnego...
Dane GUS na razie mają charakter szczątkowy, więcej szczegółów (wraz z ewentualną rewizją odczytu wzrostu PKB) poznamy 1 grudnia. Można natomiast spodziewać się – na podstawie trwających trendów oraz miesięcznych danych o sprzedaży detalicznej i produkcji usług – że koniunktura gospodarcza w Polsce jest wciąż pod silnym wpływem dobrych danych o konsumpcji prywatnej. Nastroje konsumenckie w trzecim kwartale były nieco lepsze niż w drugim, i generalnie w różnych aspektach najlepsze lub niemal najlepsze od wybuchu pandemii. Mimo hamującego tempa wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce - 7,5 proc. r/r w trzecim kwartale, najmniej od 4,5 roku - przy średniej inflacji 3 proc. r/r w tym okresie daje to solidny, ponadczteroprocentowy wzrost w ujęciu realnym. Średnio rzecz ujmując realne dochody Polaków już dawno nadrobiły realne straty z okresu najwyższej inflacji w latach 2022-2023, acz stopa oszczędności gospodarstw domowych pozostaje historycznie podwyższona.
Dodatkowo w trzecim kwartale zadziałał z pewnością efekt bazy – w 2024 r. w tym okresie konsumpcja prywatna urosła tylko o 0,2 proc. Średnio ekonomiści ankietowani przez „Rzeczpospolitą” spodziewają się, że tym razem spożycie gospodarstw domowych urosło o 4,4 proc. r/r, czyli w podobnym tempie co w drugim kwartale (4,5 proc. r/r).
Wyższy wzrost PKB może być też efektem ożywienia w inwestycjach. Ekonomiści czekają na moment, gdy w statystyce publicznej zacznie silnie ujawniać się efekt projektów współfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i oczekiwali, że wyraźniejsze sygnały zobaczymy już właśnie w danych za trzeci kwartał (średnia prognoz to wzrost nakładów na środki trwałe o 4,7 proc. r/r). Niemniej rozpęd inwestycji powinniśmy zobaczyć przede wszystkim w 2026 r. – Według naszych szacunków, do wykorzystania w 2026 r. zostało jeszcze około 66 mld zł, w tym 28 mld zł na inwestycje publiczne. Kwota jest więc gigantyczna – zauważał w zeszłym tygodniu przy okazji prezentacji nowej projekcji gospodarczej Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Ze „zgrubnych” szacunków banku centralnego wynika, że 30 proc. środków z KPO zostało już w Polsce wydanych, na 70 proc. podpisano już umowy.
Niemal na pewno natomiast negatywnie na tempo polskiego wzrostu gospodarczego wpłynęło w trzecim kwartale saldo obrotów z zagranicy. To efekt relatywnie dobrej koniunktury gospodarczej w kraju, przy osłabionym popycie z zagranicy.
Coraz większym wsparciem dla tempa wzrostu gospodarczego – zarówno po stronie konsumpcji prywatnej, jak i dynamiki inwestycji prywatnych – powinny być z czasem także spadające stopy procentowe. Od maja Rada Polityki Pieniężnej obniżyła je już o 150 punktów bazowych. Widać już sygnały ożywienia w popycie na kredyty mieszkaniowe (jest on najwyższy od czasów programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”). Dodatkowo, banki deklarują luzowanie polityki kredytowej dla konsumentów i firm.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wynik okazał się zbieżny ze średnią prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (3,7 proc.). To także najwyższy odczyt od trzech lat (4,1 proc. w trzecim kwartale 2022 r.), tj. do czasu, gdy w danych wygasał efekt silnego ożywienia pocovidowego.
Względem drugiego kwartału br., w trzecim PKB Polski urósł o 0,8 proc. (po wyrównaniu sezonowym).
PKB Wielkiej Brytanii wzrósł w trzecim kwartale tylko o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami....
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Agencja S&P utrzymała w piątkowy wieczór rating Polski oraz jego stabilną perspektywę. To miła niespodzianka, bo...
Solidny wzrost gospodarczy, nawet 3,7 proc. w przyszłym roku, i inflacja blisko celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5...
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej urosło w trzecim kwartale o 7,5 proc. rok do r...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
– Mamy niską inflację, jesteśmy bardzo blisko stanu idealnego. Teraz cyzelujemy, że dobrze dopasować stopy proce...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas