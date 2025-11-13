Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Są nowe dane GUS o PKB Polski. Wzrost gospodarczy najwyższy od trzech lat

PKB Polski urósł realnie w trzecim kwartale o 3,7 proc. r/r – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku.

Publikacja: 13.11.2025 10:04

Są nowe dane GUS o PKB Polski. Wzrost gospodarczy najwyższy od trzech lat

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Wynik okazał się zbieżny ze średnią prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (3,7 proc.). To także najwyższy odczyt od trzech lat (4,1 proc. w trzecim kwartale 2022 r.), tj. do czasu, gdy w danych wygasał efekt silnego ożywienia pocovidowego.

Względem drugiego kwartału br., w trzecim PKB Polski urósł o 0,8 proc. (po wyrównaniu sezonowym).

Czytaj więcej

Ekonomiści już „okrzyknęli” stan przedstawiony w listopadowej projekcji banku centralnego jako tzw.
Dane gospodarcze
Polska gospodarka „w sam raz”. NBP pokazuje optymistyczny scenariusz do 2027 r.

PKB Polski w trzecim kwartale 2025 roku wyraźnie w górę

Dane GUS na razie mają charakter szczątkowy, więcej szczegółów (wraz z ewentualną rewizją odczytu wzrostu PKB) poznamy 1 grudnia. Można natomiast spodziewać się – na podstawie trwających trendów oraz miesięcznych danych o sprzedaży detalicznej i produkcji usług – że koniunktura gospodarcza w Polsce jest wciąż pod silnym wpływem dobrych danych o konsumpcji prywatnej. Nastroje konsumenckie w trzecim kwartale były nieco lepsze niż w drugim, i generalnie w różnych aspektach najlepsze lub niemal najlepsze od wybuchu pandemii. Mimo hamującego tempa wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce - 7,5 proc. r/r w trzecim kwartale, najmniej od 4,5 roku - przy średniej inflacji 3 proc. r/r w tym okresie daje to solidny, ponadczteroprocentowy wzrost w ujęciu realnym. Średnio rzecz ujmując realne dochody Polaków już dawno nadrobiły realne straty z okresu najwyższej inflacji w latach 2022-2023, acz stopa oszczędności gospodarstw domowych pozostaje historycznie podwyższona.

Dodatkowo w trzecim kwartale zadziałał z pewnością efekt bazy – w 2024 r. w tym okresie konsumpcja prywatna urosła tylko o 0,2 proc. Średnio ekonomiści ankietowani przez „Rzeczpospolitą” spodziewają się, że tym razem spożycie gospodarstw domowych urosło o 4,4 proc. r/r, czyli w podobnym tempie co w drugim kwartale (4,5 proc. r/r).

Reklama
Reklama

Wyższy wzrost PKB może być też efektem ożywienia w inwestycjach. Ekonomiści czekają na moment, gdy w statystyce publicznej zacznie silnie ujawniać się efekt projektów współfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i oczekiwali, że wyraźniejsze sygnały zobaczymy już właśnie w danych za trzeci kwartał (średnia prognoz to wzrost nakładów na środki trwałe o 4,7 proc. r/r). Niemniej rozpęd inwestycji powinniśmy zobaczyć przede wszystkim w 2026 r. – Według naszych szacunków, do wykorzystania w 2026 r. zostało jeszcze około 66 mld zł, w tym 28 mld zł na inwestycje publiczne. Kwota jest więc gigantyczna – zauważał w zeszłym tygodniu przy okazji prezentacji nowej projekcji gospodarczej Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Ze „zgrubnych” szacunków banku centralnego wynika, że 30 proc. środków z KPO zostało już w Polsce wydanych, na 70 proc. podpisano już umowy.

Niemal na pewno natomiast negatywnie na tempo polskiego wzrostu gospodarczego wpłynęło w trzecim kwartale saldo obrotów z zagranicy. To efekt relatywnie dobrej koniunktury gospodarczej w kraju, przy osłabionym popycie z zagranicy.

Coraz większym wsparciem dla tempa wzrostu gospodarczego – zarówno po stronie konsumpcji prywatnej, jak i dynamiki inwestycji prywatnych – powinny być z czasem także spadające stopy procentowe. Od maja Rada Polityki Pieniężnej obniżyła je już o 150 punktów bazowych. Widać już sygnały ożywienia w popycie na kredyty mieszkaniowe (jest on najwyższy od czasów programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”). Dodatkowo, banki deklarują luzowanie polityki kredytowej dla konsumentów i firm.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Produkt Krajowy Brutto (PKB) Organizacje inwestycje Gospodarka Główny Urząd Statystyczny (GUS) wzrost gospodarczy konsumpcja

Wynik okazał się zbieżny ze średnią prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (3,7 proc.). To także najwyższy odczyt od trzech lat (4,1 proc. w trzecim kwartale 2022 r.), tj. do czasu, gdy w danych wygasał efekt silnego ożywienia pocovidowego.

Względem drugiego kwartału br., w trzecim PKB Polski urósł o 0,8 proc. (po wyrównaniu sezonowym).

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wielka Brytania ze słabym wzrostem PKB. Zaszkodził atak hakerski
Dane gospodarcze
Wielka Brytania ze słabym wzrostem PKB. Zaszkodził atak hakerski
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Agencja S&P utrzymała rating Polski oraz jego perspektywę
Dane gospodarcze
Agencja S&P utrzymała rating Polski oraz jego perspektywę
Ekonomiści już „okrzyknęli” stan przedstawiony w listopadowej projekcji banku centralnego jako tzw.
Dane gospodarcze
Polska gospodarka „w sam raz”. NBP pokazuje optymistyczny scenariusz do 2027 r.
GUS podał dane ośrednim wynagrodzeniu za trzeci kwartał 2025 roku
Dane gospodarcze
Wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce mocno hamuje. Tempo najniższe od 4,5 roku
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Prezes NBP Adam Glapiński
Dane gospodarcze
Adam Glapiński nie wykluczył kolejnej obniżki stóp procentowych w grudniu
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama