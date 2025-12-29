Niedzielna próba rakietowa potwierdziła – jak pisze agencja KCNA – niezawodność północnokoreańskich sił nuklearnych oraz gotowość armii Korei Północnej do przeprowadzenia kontrataku w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Kim Dzong Un zapowiada „nieograniczony” rozwój sił nuklearnych Korei Północnej

Kim Dzong Un uczestniczy w ostatnich dniach i tygodniach w wielu wydarzeniach publicznych, które mają podkreślić postępy w zakresie obronności i rozwoju gospodarczego kraju przed zaplanowanym na początek 2026 roku. kongresem rządzącej Koreą Północną monopartii – Partii Pracujących Korei.

Przywódca Korei Północnej wyraził „ogromne zadowolenie” z tego, że wystrzelone przez północnokoreańską armię pociski manewrujące trafiły w wyznaczony cel – podaje KCNA.

– Regularne sprawdzanie niezawodności i zdolności do szybkiej reakcji elementów składowych północnokoreańskich sił odstraszania nuklearnego jest działaniem odpowiedzialnym, ponieważ kraj mierzy się z licznymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa – oświadczył Kim Dzong Un, cytowany przez agencję KCNA.