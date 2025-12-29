Reklama
Korea Północna testowała „środki odstraszania nuklearnego”

Kim Dzong Un obserwował w niedzielę próbę rakietową przeprowadzoną przez północnokoreańską armię, w ramach której wystrzelone zostały pociski manewrujące dalekiego zasięgu - informuje północnokoreańska agencja informacyjna KCNA.

Publikacja: 29.12.2025 06:58

Korea Północna testowała pociski manewrujące dalekiego zasięgu

Foto: KCNA via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Niedzielna próba rakietowa potwierdziła – jak pisze agencja KCNA – niezawodność północnokoreańskich sił nuklearnych oraz gotowość armii Korei Północnej do przeprowadzenia kontrataku w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Kim Dzong Un zapowiada „nieograniczony” rozwój sił nuklearnych Korei Północnej

Kim Dzong Un uczestniczy w ostatnich dniach i tygodniach w wielu wydarzeniach publicznych, które mają podkreślić postępy w zakresie obronności i rozwoju gospodarczego kraju przed zaplanowanym na początek 2026 roku. kongresem rządzącej Koreą Północną monopartii – Partii Pracujących Korei. 

Przywódca Korei Północnej wyraził „ogromne zadowolenie” z tego, że wystrzelone przez północnokoreańską armię pociski manewrujące trafiły w wyznaczony cel – podaje KCNA. 

Czytaj więcej

Władimir Putin
Opinie polityczno - społeczne
Rusłan Szoszyn: Szczyt OUBZ. Koalicja niechętnych do pomocy Putinowi

– Regularne sprawdzanie niezawodności i zdolności do szybkiej reakcji elementów składowych północnokoreańskich sił odstraszania nuklearnego jest działaniem odpowiedzialnym, ponieważ kraj mierzy się z licznymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa – oświadczył Kim Dzong Un, cytowany przez agencję KCNA. 

Kim podkreślił też, że Korea Północna dołoży wszelkich wysiłków, by realizować „nieograniczony” rozwój swoich sił nuklearnych – podała agencja KCNA. 

50

Tyloma glowicami nuklearnymi gotowymi do użycia dysponować ma Korea Północna

W okresie noworocznym czekają nas kolejne północnokoreańskie próby rakietowe?

Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów podało w poniedziałek, że południowokoreańska armia odnotowała wystrzelenie licznych pocisków manewrujących ok. 8 rano w niedzielę czasu lokalnego. Pociski zostały wystrzelone z rejonu Pjongjangu. W ocenie Korei Południowej próba rakietowa przeprowadzona przez Koreę Północną „zagraża pokojowi i stabilności w rejonie Półwyspu Koreańskiego”. 

W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że Kim Dzong Un, wraz z córką Kim Ju-Ae, która jest postrzegana jako jego sukcesorka, obserwował postępy prac nad budową północnokoreańskiego okrętu o napędzie atomowym. Kim obserwował też próbę rakietową w ramach której testowano pociski ziemia-powietrze. 

Południowokoreańska agencja Yonhap podaje, że Seul spodziewa się, iż w okresie noworocznym Korea Północna może przeprowadzić kolejne próby rakietowe. Południowokoreańska armia odmawia komentarza w tej sprawie. 

Hong Min, ekspert ds. Korei Północnej z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia w Seulu cytowany przez agencję Reutera stwierdził, że niedzielna próba rakietowa prawdopodobnie miała sprawdzić możliwości zmodernizowanych pocisków manewrujących, które mogą być uzbrojone zarówno w głowice konwencjonalne, jak i atomowe. Szacuje się, że Korea Północna dysponuje ok. 50 głowicami atomowymi gotowymi do użycia. Ostatnią próbną detonację głowicy atomowej Pjongjang przeprowadził we wrześniu 2017 roku. – testowana miała być wówczas, według informacji przekazywanych przez Koreę Północną, głowica wodorowa

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
