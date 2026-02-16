W przeciwieństwie do Senatu, Konstytucja zabrania tymczasowych nominacji do Izby Reprezentantów. Każdy stan ma swoje zasady, jeśli chodzi o wybory na wolne miejsca w Kongresie, które w rezultacie czasem miesiącami pozostają nieobsadzone.

W takiej sytuacji przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson nie może sobie pozwolić na to, aby któryś z republikańskich ustawodawców głosował nie po linii partii, a czasem musi manewrować, by upewnić się przed głosowaniem, że ma wymaganą frekwencję. Zdarzyło się już, np. w przypadku ustawy o przepisach dotyczących przepustowości słuchawek prysznicowych (ustawa, na której bardzo zależy prezydentowi), że głosowanie musiało zostać przełożone z powodu sygnalizowanej nieobecności republikańskich ustawodawców.

Buntownicy w Partii Republikańskiej. Zaczęło się od walki o opublikowanie akt Jeffreya Epsteina

Przez ostatni rok prezydent Donald Trump, wykorzystując groźby i zastraszanie, z dużym powodzeniem utrzymał republikanów na Kapitolu w ryzach. Teraz jednak te taktyki zaczynają tracić swoją skuteczność. Pojawiają się grupy republikanów, którzy stawiają na swoim albo wyrażają opinie, które są sprzeczne z tym, czego oczekuje Donald Trump.

Zaczęło się od walki o opublikowanie akt Epsteina, które Donald Trump wolał trzymać pod zamknięciem. Prym w tej inicjatywie wiodło kilkoro republikańskich polityków, w tym Thomas Massie i Marjorie T. Greene. W tym roku przypadków opozycji wśród republikanów pojawia się więcej.

– To najbardziej rasistowska rzecz, jaka wyszła z tego Białego Domu – napisał na platformie X Tim Scott, jedyny czarnoskóry senator, w odniesieniu do postu Donalda Trumpa przedstawiającego Michelle i Baracka Obamów jako małpy. Słowa te odbiły się szerokim echem, bo Scott uznawany jest za oddanego sprzymierzeńca prezydenta.