Sondaże: Amerykanie zaczynają uważać, że Joe Biden był lepszym prezydentem niż Donald Trump

Z trzech opublikowanych w ostatnich dniach sondaży wynika, że odsetek Amerykanów uważających, że Donald Trump jest gorszym prezydentem niż Joe Biden jest wyższy, niż tych, którzy uważają obecnego prezydenta USA za lepszą głowę państwa od jego poprzednika.

Publikacja: 13.02.2026 05:43

Joe Biden i Donald Trump

Foto: PAP/REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak porównania do Joe Bidena wypadają dziś dla Donalda Trumpa?
  • Jak ocenia się politykę migracyjną i gospodarczą Donalda Trumpa w nowych badaniach?
  • Jak Partia Demokratyczna wypada w sondażach w porównaniu z Partią Republikańską?

Na niekorzystny dla Trumpa trend sondażowy wskazuje portal Axios. Z sondaży wynika, że po nieco ponad roku prezydentury Trump dla wielu Amerykanów jest gorszym prezydentem niż Joe Biden, który – w momencie opuszczania Białego Domu – był pozytywnie oceniany przez 37 proc. Amerykanów (sondaż YouGov dla CBS News z 15-17 stycznia 2025 roku), a w ostatnim roku swojej pierwszej kadencji musiał wycofać się niemal w ostatniej chwili z kandydowania na prezydenta, ponieważ Partia Demokratyczna, po przegranej przez niego debacie telewizyjnej z Trumpem przestała wierzyć, że jest on w stanie nawiązać walkę z kandydatem Partii Republikańskiej (ostatecznie kandydatką Partii Demokratycznej na prezydenta została wiceprezydent Kamala Harris, która przegrała z Trumpem w wyborach z października 2024 roku). 

Sondaże: Donald Trump jest dziś oceniany gorzej od Joe Bidena

Sondaże, które przywołuje Axios, to badanie Harvard CAPS/Harris, przeprowadzone 28-29 stycznia. Z badania tego wynika, że 51 proc. zarejestrowanych wyborców uważa, że Donald Trump jest gorszym prezydentem niż Joe Biden. 49 proc. badanych było przeciwnego zdania. 

Donald Trump - najważniejsze daty

Donald Trump - najważniejsze daty

Foto: PAP

Z kolei badanie ośrodka Rasmussen Reports z 2-4 lutego wskazuje, że 48 proc. Amerykanów, którzy zamierzają wziąć udział w kolejnych wyborach jest zdania, iż Joe Biden radził sobie jako prezydent lepiej niż Donald Trump. Trumpa za lepszego prezydenta od Bidena uważa 40 proc. ankietowanych. 8 proc. respondentów jest zdania, że nie można ocenić, który z prezydentów jest lepszy. 

Wreszcie sondaż YouGov i „The Economist” z 6-9 lutego wskazuje, że 46 proc. pełnoletnich obywateli USA uważa, że Trump radzi sobie gorzej niż Biden. Przeciwnego zdania jest 40 proc. ankietowanych. 7 proc. respondentów przekonuje, że nie sposób ocenić, czy lepszy jest obecny czy były prezydent. Z tego samego badania wynika, że wśród najmłodszych Amerykanów (18-29) odsetek oceniających pozytywnie Donalda Trumpa jest o 42 punkty proc. niższy niż odsetek oceniających go negatywnie. Na początku kadencji Trumpa w grupie tej Trump uzyskiwał o 9 punktów proc. więcej ocen pozytywnych niż negatywnych. 

43 proc.

Tylu Amerykanów uważa, że wybory do Kongresu wygra Partia Demokratyczna.

W wygraną Partii Republikańskiej wierzy 27 proc. badanych.

Negatywnie zaczynają być postrzegane sztandarowe polityki administracji Donalda Trumpa. Z ostatniego sondażu NBC News wynika, że 49 proc. badanych ocenia zdecydowanie negatywnie sposób, w jaki administracja Donalda Trumpa uszczelnia granice USA i walczy z nielegalną imigracją. Z kolei analityk CNN Harry Enten zwraca uwagę, że ocena polityki gospodarczej prowadzonej przez Trumpa jest o 26 punktów proc. niższa niż w analogicznym okresie jego pierwszej kadencji w Białym Domu i aż o 53 punkty proc. niższa wśród wyborców niezależnych (niezarejestrowanych jako wyborcy jednej z dwóch głównych amerykańskich partii). Wśród wszystkich wyborców odsetek oceniających politykę gospodarczą Trumpa negatywnie jest o 18 punktów proc. wyższy, niż tych, którzy oceniają ją pozytywnie. 

Czytaj więcej

Jeffrey Epstein na zdjęciu, które znalazło się w ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości aktac
Polityka
Co Donald Trump wiedział o Jeffrey'u Epsteinie? Nowe fakty

Partia Republikańska w trudnym położeniu przed tegorocznymi wyborami do Kongresu

Wyniki obecnych sondaży mogą niepokoić Partię Republikańską, którą jesienią tego roku czekają tzw. wybory połówkowe (ang. midterms). Wybory wyłonią nową Izbę Reprezentantów oraz 1/3 Senatu. W przypadku niekorzystnego dla Partii Republikańskiej wyniku może ona utracić większość w obu izbach, co utrudniłoby administracji Trumpa realizację jej agendy w drugiej części kadencji.

We wspomnianym sondażu YouGov dla „The Economist” Partia Demokratyczna uzyskuje wyraźną przewagę nad Partią Republikańską. Na opozycyjną wobec Donalda Trumpa partię zamierza zagłosować w najbliższych wyborach do Kongresu 44 proc. zarejestrowanych wyborców, podczas gdy Partia Republikańska może, według tego sondażu, liczyć na głosy 38 proc. ankietowanych. 

Ankietowani pytani o to, kto ich zdaniem wygra wybory połówkowe, niemal dwa razy częściej wskazują Partię Demokratyczną niż Partię Republikańską (43 proc. do 27 proc.). Wśród wyborców Partii Demokratycznej w jej zwycięstwo w wyborach wierzy 84 proc. Jeśli natomiast chodzi o Partię Republikańską, w wygranie przez nią wyborów wierzy 69 proc. jej wyborców. 

