Na niekorzystny dla Trumpa trend sondażowy wskazuje portal Axios. Z sondaży wynika, że po nieco ponad roku prezydentury Trump dla wielu Amerykanów jest gorszym prezydentem niż Joe Biden, który – w momencie opuszczania Białego Domu – był pozytywnie oceniany przez 37 proc. Amerykanów (sondaż YouGov dla CBS News z 15-17 stycznia 2025 roku), a w ostatnim roku swojej pierwszej kadencji musiał wycofać się niemal w ostatniej chwili z kandydowania na prezydenta, ponieważ Partia Demokratyczna, po przegranej przez niego debacie telewizyjnej z Trumpem przestała wierzyć, że jest on w stanie nawiązać walkę z kandydatem Partii Republikańskiej (ostatecznie kandydatką Partii Demokratycznej na prezydenta została wiceprezydent Kamala Harris, która przegrała z Trumpem w wyborach z października 2024 roku).

Sondaże: Donald Trump jest dziś oceniany gorzej od Joe Bidena

Sondaże, które przywołuje Axios, to badanie Harvard CAPS/Harris, przeprowadzone 28-29 stycznia. Z badania tego wynika, że 51 proc. zarejestrowanych wyborców uważa, że Donald Trump jest gorszym prezydentem niż Joe Biden. 49 proc. badanych było przeciwnego zdania.

Z kolei badanie ośrodka Rasmussen Reports z 2-4 lutego wskazuje, że 48 proc. Amerykanów, którzy zamierzają wziąć udział w kolejnych wyborach jest zdania, iż Joe Biden radził sobie jako prezydent lepiej niż Donald Trump. Trumpa za lepszego prezydenta od Bidena uważa 40 proc. ankietowanych. 8 proc. respondentów jest zdania, że nie można ocenić, który z prezydentów jest lepszy.