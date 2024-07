Fatalny sondaż dla Joe Bidena. Wyborcy uważają, że nie nadaje się na prezydenta

W ubiegłym tygodniu w Atlancie odbyła się organizowana przez CNN pierwsza debata przed wyborami prezydenckimi w USA, w których w listopadzie zmierzą się urzędujący prezydent Joe Biden i były prezydent Donald Trump.

Debata Joe Biden — Donald Trump. Jednoznaczne oceny

Po debacie komentatorzy zwracali uwagę, że w czasie pojedynku słownego z Trumpem Joe Biden gubił wątek i wypowiadał się w sposób niezrozumiały. Według sondażu opublikowanego przez CNN, 67 proc. zarejestrowanych wyborców oceniło, że debatę wygrał Trump, 33 proc. - że Biden. Po debacie w amerykańskich mediach pojawiły się głosy zwolenników lub członków Partii Demokratycznej, że formacja ta powinna wycofać kandydaturę Joe Bidena i wystawić innego kandydata, który w listopadzie zmierzy się z Donaldem Trumpem.

Z kolei z sondażu CBS News wynika, że po debacie Biden-Trump w Stanach Zjednoczonych rośnie liczba wyborców, którzy uważają, że urzędujący prezydent powinien zrezygnować z ubiegania się o drugą kadencję.

Nowy sondaż. Po debacie z Trumpem Biden nie ma powodów do radości

Czy Biden dysponuje odpowiednią sprawnością poznawczą i psychiczną, by być prezydentem USA? W sondażu z 9 czerwca stosunek odpowiedzi tak-nie wśród zarejestrowanych wyborców wynosił 35 do 65 proc., teraz to 27 do 72 proc. Oznacza to, że różnica wskazań pozytywnych i negatywnych wzrosła w przypadku Bidena do 45 pkt. proc. Inaczej jest jeśli chodzi o Donalda Trumpa - były prezydent wypada tu lepiej, zdaniem 50 proc. wyborców ma zdolności poznawcze niezbędne do bycia prezydentem, zdaniem 49 proc. - nie ma.