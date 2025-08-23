Aktualizacja: 23.08.2025 09:42 Publikacja: 23.08.2025 09:18
Erik i Lyle Menendez zostali skazani na dożywocie w 1996 roku za śmiertelne postrzelenie rodziców – Jose i Kitty Menendez. Bracia Menendez zastrzelili swych rodziców w luksusowym domu rodzinnym w Beverly Hills, gdy mieli 18 i 21 lat. Ich proces na początku lat 90. był jednym z pierwszych transmitowanych w USA w telewizji.
Bracia twierdzili, że ojciec znęcał się nad nimi fizycznie i psychicznie, a także molestował ich seksualnie, ale sąd uznał, że motywem ich zbrodni była chęć przejęcia majątku wynoszącego 14 mln dolarów. W marcu sąd zamienił im pierwotny wyrok dożywocia na 50 lat więzienia, co umożliwiło im ubieganie się o zwolnienie warunkowe.
W więzieniu bracia uczestniczyli w warsztatach panowania nad agresją i pomagali osadzonym wymagającym opieki paliatywnej. Z drugiej jednak strony obaj łamali regulamin więzienny, np. używając telefonów pochodzących z przemytu. Lekarz więzienny podkreślił też, że Lyle jest manipulantem i odmawia uznania konsekwencji swoich czynów.
Podczas dwudniowych przesłuchań bracia odpowiadali na pytania przed członkami kalifornijskiej komisji ds. zwolnień warunkowych. Jak relacjonuje agencja AP, zostali poproszeni o szczere opowieści dotyczące przemocy, której doświadczyli w dzieciństwie, o swoim nastawieniu do morderstw, ale także do innych przewinień już w więzieniu.
Jak zauważa agencja AP, która relacjonowała sprawę, na decyzji zaważyła sprawa nielegalnego korzystania z telefonów. Komisarz Robert Barton podkreślał, że nielegalne posiadanie telefonów komórkowych w więzieniu jest sprawą poważną, urządzenia te mogą być wykorzystywane do zlecania zabójstw, koordynowania ataków na funkcjonariuszy lub przemytu narkotyków za mury. – To, co zyskałem w kwestii telefonu i mojego kontaktu ze światem zewnętrznym, było o wiele ważniejsze niż konsekwencje przyłapania mnie z telefonem – powiedział Erik Menendez w odpowiedzi.
Odmawiając zwolnienia warunkowego braciom Menendez, komisarz Robert Barton stwierdził, że ich zachowanie było „samolubne”. To – zdaniem komisarza – dowodzi, że nie uznają oni zasad i hołdują zasadzie, że cel uświęca środki.
Lyle Menendez dopuścił się ostatnio dwóch wykroczeń związanych z telefonem komórkowym – ostatnio w marcu. Przez telefon porozumiewał się z żoną i rodziną. Jak zauważył, pracownicy służby więziennej monitorowali jego komunikację, a pozyskane w ten sposób treści sprzedawali tabloidom. – Przekonałem sam siebie, że to nie jest sposób, który szkodzi komukolwiek poza mną – wyjaśniał Lyle Menendez. – Nie sądziłem, żeby to jakoś szczególnie zakłóciło zarządzanie więzieniem – dodał.
Erik Menendez dopuścił się poważniejszych naruszeń regulaminu. Komisarze zastanawiali się, dlaczego około 2013 r. związał się z gangiem więziennym o nazwie Two Fivers i pomógł im w przeprowadzeniu oszustwa podatkowego. Menendez odrzekł, że próbował „przetrwać na niezwykle brutalnym podwórku”, a jego przyjaciele współwięźniowie niejednokrotnie padli ofiarą przemocy. – Byłem przerażony – mówił Erik Menendez. – Kiedy Two Fivers przyszli i poprosili o pomoc, pomyślałem, że to świetna okazja, żeby się z nimi zjednoczyć i przetrwać – wyjaśnił. Dodał, że ważniejsze było dla niego własne bezpieczeństwo niż przestrzeganie przepisów, ponieważ w tamtym momencie nie miał żadnej nadziei na wyjście z więzienia.
Choć Lyle Menendez dopuścił się mniejszej liczby wykroczeń, komisarz Julie Garland stwierdziła, że nadal wykazywał „antyspołeczne cechy osobowości, takie jak oszustwo, minimalizowanie i łamanie zasad”. Dodała, że więźniowie, którzy za kratami łamią zasady, częściej będą to robić także w społeczeństwie.
Jak ujawniły media, gubernator Kalifornii Gavin Newsom nakazał wcześniej kalifornijskiej komisji ds. zwolnień warunkowych przeprowadzenie oceny ryzyka dotyczącego zwolnienia braci. Wyników tej oceny nigdy nie podano do publicznej wiadomości, prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles, Nathan Hochman, ujawnił jednak w maju, że obu braci uznano za osoby „umiarkowanego ryzyka”.
Organizacja Prison Policy Initiative podała, że więźniowie w Kalifornii z „umiarkowanym ryzykiem” otrzymali zwolnienie warunkowe w 22 proc. przypadków. Organizacja non-profit uznała Kalifornię za jeden ze stanów, w którym najtrudniej o zwolnienie warunkowe.
