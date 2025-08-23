Z tego artykułu dowiesz się: Na jakie pytania odpowiadali bracia Menendez przed kalifornijską komisją ds. zwolnień warunkowych?

Jakie zmiany wyroków miały wpływ na obecną sytuację braci?

Dlaczego komisja oceniła ryzyko związane z możliwym zwolnieniem braci Menendez jako umiarkowane?

Jakie działania w więzieniu wpłynęły negatywnie na decyzję o odrzuceniu wniosku o zwolnienie warunkowe?

W jaki sposób udział w gangach i inne wykroczenia wpłynęły na ocenę braci przez komisję?

Czy istnieją specyficzne uwarunkowania w Kalifornii, które utrudniają uzyskanie zwolnienia warunkowego?

Erik i Lyle Menendez zostali skazani na dożywocie w 1996 roku za śmiertelne postrzelenie rodziców – Jose i Kitty Menendez. Bracia Menendez zastrzelili swych rodziców w luksusowym domu rodzinnym w Beverly Hills, gdy mieli 18 i 21 lat. Ich proces na początku lat 90. był jednym z pierwszych transmitowanych w USA w telewizji.

Bracia twierdzili, że ojciec znęcał się nad nimi fizycznie i psychicznie, a także molestował ich seksualnie, ale sąd uznał, że motywem ich zbrodni była chęć przejęcia majątku wynoszącego 14 mln dolarów. W marcu sąd zamienił im pierwotny wyrok dożywocia na 50 lat więzienia, co umożliwiło im ubieganie się o zwolnienie warunkowe.

W więzieniu bracia uczestniczyli w warsztatach panowania nad agresją i pomagali osadzonym wymagającym opieki paliatywnej. Z drugiej jednak strony obaj łamali regulamin więzienny, np. używając telefonów pochodzących z przemytu. Lekarz więzienny podkreślił też, że Lyle jest manipulantem i odmawia uznania konsekwencji swoich czynów.

Podczas dwudniowych przesłuchań bracia odpowiadali na pytania przed członkami kalifornijskiej komisji ds. zwolnień warunkowych. Jak relacjonuje agencja AP, zostali poproszeni o szczere opowieści dotyczące przemocy, której doświadczyli w dzieciństwie, o swoim nastawieniu do morderstw, ale także do innych przewinień już w więzieniu.

