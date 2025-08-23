Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Braciom Menendezom odmówiono zwolnienia warunkowego. Na kolejną szansę muszą czekać 18 miesięcy

Kalifornijska komisja odrzuciła wniosek Erika i Lyle’a Menendezów o zwolnienie warunkowe. Spędzili oni dziesiątki lat w więzieniu za zabójstwo swoich rodziców w 1989 roku w ich rezydencji w Beverly Hills. Sprawa była głośna w USA i wstrząsnęła opinią publiczną.

Publikacja: 23.08.2025 09:18

Bracia Erik i Lyle Menendezowie

Erik Menendez i Lyle Menendez

Bracia Erik i Lyle Menendezowie

Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation/Handout via Reuters

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na jakie pytania odpowiadali bracia Menendez przed kalifornijską komisją ds. zwolnień warunkowych?
  • Jakie zmiany wyroków miały wpływ na obecną sytuację braci?
  • Dlaczego komisja oceniła ryzyko związane z możliwym zwolnieniem braci Menendez jako umiarkowane?
  • Jakie działania w więzieniu wpłynęły negatywnie na decyzję o odrzuceniu wniosku o zwolnienie warunkowe?
  • W jaki sposób udział w gangach i inne wykroczenia wpłynęły na ocenę braci przez komisję?
  • Czy istnieją specyficzne uwarunkowania w Kalifornii, które utrudniają uzyskanie zwolnienia warunkowego?

Erik i Lyle Menendez zostali skazani na dożywocie w 1996 roku za śmiertelne postrzelenie rodziców – Jose i Kitty Menendez. Bracia Menendez zastrzelili swych rodziców w luksusowym domu rodzinnym w Beverly Hills, gdy mieli 18 i 21 lat. Ich proces na początku lat 90. był jednym z pierwszych transmitowanych w USA w telewizji.

Bracia twierdzili, że ojciec znęcał się nad nimi fizycznie i psychicznie, a także molestował ich seksualnie, ale sąd uznał, że motywem ich zbrodni była chęć przejęcia majątku wynoszącego 14 mln dolarów. W marcu sąd zamienił im pierwotny wyrok dożywocia na 50 lat więzienia, co umożliwiło im ubieganie się o zwolnienie warunkowe.

W więzieniu bracia uczestniczyli w warsztatach panowania nad agresją i pomagali osadzonym wymagającym opieki paliatywnej. Z drugiej jednak strony obaj łamali regulamin więzienny, np. używając telefonów pochodzących z przemytu. Lekarz więzienny podkreślił też, że Lyle jest manipulantem i odmawia uznania konsekwencji swoich czynów.

Podczas dwudniowych przesłuchań bracia odpowiadali na pytania przed członkami kalifornijskiej komisji ds. zwolnień warunkowych. Jak relacjonuje agencja AP, zostali poproszeni o szczere opowieści dotyczące przemocy, której doświadczyli w dzieciństwie, o swoim nastawieniu do morderstw, ale także do innych przewinień już w więzieniu. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Mark David Chapman po zastrzeleniu Johna Lennona (1980 r.)
Świat
Mordercy sławnych ludzi liczą na warunkowe zwolnienie

Erik Menendez: To, co zyskałem, było o wiele ważniejsze niż konsekwencje

Jak zauważa agencja AP, która relacjonowała sprawę, na decyzji zaważyła sprawa nielegalnego korzystania z telefonów. Komisarz Robert Barton podkreślał, że nielegalne posiadanie telefonów komórkowych w więzieniu jest sprawą poważną, urządzenia te mogą być wykorzystywane do zlecania zabójstw, koordynowania ataków na funkcjonariuszy lub przemytu narkotyków za mury. – To, co zyskałem w kwestii telefonu i mojego kontaktu ze światem zewnętrznym, było o wiele ważniejsze niż konsekwencje przyłapania mnie z telefonem – powiedział Erik Menendez w odpowiedzi. 

Odmawiając zwolnienia warunkowego braciom Menendez, komisarz Robert Barton stwierdził, że ich zachowanie było „samolubne”. To – zdaniem komisarza – dowodzi, że nie uznają oni zasad i hołdują zasadzie, że cel uświęca środki. 

Czytaj więcej

Naśladowczyni Charlesa Mansona może wyjść z więzienia. Uzyskała prawo do zwolnienia warunkowego
Przestępczość
Naśladowczyni Charlesa Mansona może wyjść z więzienia. Uzyskała prawo do zwolnienia warunkowego

Lyle Menendez dopuścił się  ostatnio dwóch wykroczeń związanych z telefonem komórkowym – ostatnio w marcu. Przez telefon porozumiewał się z żoną i rodziną. Jak zauważył, pracownicy służby więziennej monitorowali jego komunikację, a pozyskane w ten sposób treści sprzedawali tabloidom. – Przekonałem sam siebie, że to nie jest sposób, który szkodzi komukolwiek poza mną – wyjaśniał Lyle Menendez. – Nie sądziłem, żeby to jakoś szczególnie zakłóciło zarządzanie więzieniem – dodał.

Erik Menendez dopuścił się poważniejszych naruszeń regulaminu. Komisarze zastanawiali się, dlaczego około 2013 r. związał się z gangiem więziennym o nazwie Two Fivers i pomógł im w przeprowadzeniu oszustwa podatkowego. Menendez odrzekł, że próbował „przetrwać na niezwykle brutalnym podwórku”, a jego przyjaciele współwięźniowie niejednokrotnie padli ofiarą przemocy. – Byłem przerażony – mówił Erik Menendez. – Kiedy Two Fivers przyszli i poprosili o pomoc, pomyślałem, że to świetna okazja, żeby się z nimi zjednoczyć i przetrwać – wyjaśnił. Dodał, że ważniejsze było dla niego własne bezpieczeństwo niż przestrzeganie przepisów, ponieważ w tamtym momencie nie miał żadnej nadziei na wyjście z więzienia. 

Reklama
Reklama

Choć Lyle Menendez dopuścił się mniejszej liczby wykroczeń, komisarz Julie Garland stwierdziła, że nadal wykazywał „antyspołeczne cechy osobowości, takie jak oszustwo, minimalizowanie i łamanie zasad”. Dodała, że więźniowie, którzy za kratami łamią zasady, częściej będą to robić także w społeczeństwie.

Czytaj więcej

USA: Skazany na dożywocie nie wyjdzie z więzienia po zatrzymaniu akcji serca i reanimacji
Społeczeństwo
USA: Skazany na dożywocie nie wyjdzie z więzienia po zatrzymaniu akcji serca i reanimacji

Kalifornia, jeden ze stanów, w których najtrudniej o zwolnienie warunkowe

Jak ujawniły media, gubernator Kalifornii Gavin Newsom nakazał wcześniej kalifornijskiej komisji ds. zwolnień warunkowych przeprowadzenie oceny ryzyka dotyczącego zwolnienia braci. Wyników tej oceny nigdy nie podano do publicznej wiadomości, prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles, Nathan Hochman, ujawnił jednak w maju, że obu braci uznano za osoby „umiarkowanego ryzyka”.

Organizacja Prison Policy Initiative podała, że więźniowie w Kalifornii z „umiarkowanym ryzykiem” otrzymali zwolnienie warunkowe w 22 proc. przypadków. Organizacja non-profit uznała Kalifornię za jeden ze stanów, w którym najtrudniej o zwolnienie warunkowe.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na jakie pytania odpowiadali bracia Menendez przed kalifornijską komisją ds. zwolnień warunkowych?
  • Jakie zmiany wyroków miały wpływ na obecną sytuację braci?
  • Dlaczego komisja oceniła ryzyko związane z możliwym zwolnieniem braci Menendez jako umiarkowane?
  • Jakie działania w więzieniu wpłynęły negatywnie na decyzję o odrzuceniu wniosku o zwolnienie warunkowe?
  • W jaki sposób udział w gangach i inne wykroczenia wpłynęły na ocenę braci przez komisję?
  • Czy istnieją specyficzne uwarunkowania w Kalifornii, które utrudniają uzyskanie zwolnienia warunkowego?
Pozostało jeszcze 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Matthew Perry
Przestępczość
Śmierć Matthew Perry’ego. „Królowa ketaminy” ma przyznać się do winy
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Gareth Ward
Przestępczość
Australia: Polityk siedzi w więzieniu za gwałt, ale miejsca w parlamencie oddać nie chce
Policja na miejscu strzelaniny w Nowym Jorku
Przestępczość
Nowy Jork: Strzały w wieżowcu, w którym znajduje się centrala NFL. Są ofiary
Targ Or Tor Kor na którym doszło do strzelaniny
Przestępczość
Strzelanina w stolicy Tajlandii. Są ofiary
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Sprawa Epsteina paraliżuje Stany Zjednoczone
Przestępczość
Sprawa Epsteina paraliżuje Stany Zjednoczone
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie