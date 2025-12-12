Ideologiczna dywersja w Polsce. Putin z takich okazji tylko korzysta

Miejscowość Ewina koło Radomska, 14 września 2025 r. Kompania reprezentacyjna jednej z jednostek Wojska Polskiego moknie ze sztandarem, asystując uroczystościom ku czci oddziałów sowieckich i komunistycznych – podkomendnych dywersanta Mieczysława Moczara. Tego, który był jednym z najbardziej złowrogich oficerów Urzędu Bezpieczeństwa i funkcjonariuszy totalitarnego państwa. Niedługo potem, 28 września, odbywa się podobna uroczystość w miejscowości Gruszka na Kielecczyźnie. Tu głównym rekwizytem jest ustawiona na metalowym stojaku tablica – również ku czci oddziałów sowieckich i komunistycznych podległych Moczarowi. To wydarta nadleśnictwu, ale odnowiona, pozostałość po obiekcie propagandowym, zlikwidowanym zgodnie z prawem kilka lat temu na mocy ustawy dekomunizacyjnej.