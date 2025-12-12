Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Ideologiczna dywersja w Polsce. Putin z takich okazji tylko korzysta

Gloryfikacja Armii Czerwonej, hołdy dla sowieckich dywersantów i fałszywe hasła o polsko-sowieckim braterstwie broni w czasie II wojny światowej, komplementy dla stalinowskiego PKWN – to jest ideologiczna dywersja. Nie do pogodzenia z pamięcią o tych, którzy zapłacili życiem za wierność Ojczyźnie i leżą w katyńskich, sowieckich i komunistycznych dołach śmierci.

Publikacja: 12.12.2025 09:20

Włodzimierz Czarzasty regularnie pojawiał się w poprzednich latach na uroczystościach upamiętniający

Włodzimierz Czarzasty regularnie pojawiał się w poprzednich latach na uroczystościach upamiętniających komunistów z PPR, Gwardii i Armii Ludowej, którzy walczyli pod Gruszką oraz pod Ewiną. W tym roku uczestnikom imprezy pod Gruszką przekazano, że jako marszałek Sejmu obejmie permanentny patronat nad tymi uroczystościami

Foto: PAP/Paweł Supernak

Maciej Korkuć

Miejscowość Ewina koło Radomska, 14 września 2025 r. Kompania reprezentacyjna jednej z jednostek Wojska Polskiego moknie ze sztandarem, asystując uroczystościom ku czci oddziałów sowieckich i komunistycznych – podkomendnych dywersanta Mieczysława Moczara. Tego, który był jednym z najbardziej złowrogich oficerów Urzędu Bezpieczeństwa i funkcjonariuszy totalitarnego państwa. Niedługo potem, 28 września, odbywa się podobna uroczystość w miejscowości Gruszka na Kielecczyźnie. Tu głównym rekwizytem jest ustawiona na metalowym stojaku tablica – również ku czci oddziałów sowieckich i komunistycznych podległych Moczarowi. To wydarta nadleśnictwu, ale odnowiona, pozostałość po obiekcie propagandowym, zlikwidowanym zgodnie z prawem kilka lat temu na mocy ustawy dekomunizacyjnej.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

RP.PL i The New York Times

Kup roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Władimir Putin
Plus Minus
Rosja wobec Polaków prowadzi kampanię nacisku i zastraszania. Chodzi o nowy etap
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Tomasz Terlikowski: Niewiele słów Leona XIV może wiele mówić o podejściu do Trumpa
Plus Minus
Tomasz Terlikowski: Niewiele słów Leona XIV może wiele mówić o podejściu do Trumpa
Kaczyńscy dzięki udziałowi w rządzie Buzka dostali swoją nową szansę w polityce i świetnie ją wykorz
Plus Minus
Jarosław Sellin: PiS jest tam, gdzie wcześniej. PO przez Tuska zajęła miejsce po SLD
W bibliotece mieszczącej się w domu kultury w Borodziance kobiety wyplatają na specjalnym krośnie si
Plus Minus
„Plus Minus” w Borodziance. Ukraińska prowincja wyrwana z rosyjskiej okupacji
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Leszek Miller karierę polityczną zaczynał w PRL jako szeregowy działacz PZPR. Był ostatnim szefem te
Plus Minus
Leszek Miller gra w prorosyjskiej orkiestrze. Skąd ten zwrot europejskiego premiera?
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama