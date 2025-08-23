Od ponad 30 lat zarówno ofiary represji komunistycznych i ich bliscy mogą domagać się rekompensaty za doznane szkody. Chodzi chociażby o opozycjonistów zwalnianych z pracy, internowanych, szykanowanych czy osadzanych w więzieniu za swoją aktywność albo nawet przynależność do organizacji. Dochodzenie sprawiedliwości po latach umożliwia tzw. ustawa lutowa, czyli ustawa z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. To na jej podstawie osoby, które zostały skazane między 1944 r. a 1989 r. za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, a wyroki te zostały następnie uznane za nieważne, mogą wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, zadośćuczynienie i zwrot mienia.

Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska pyta o sprawy odszkodowań za represje w PRL

Co do zasady grono tych, którzy mogą domagać się takiej rekompensaty, jest jasno określone. Chodzi o osoby: wobec których wyrok skazujący został unieważniony, dzieci przebywające wraz z matką pozbawioną wolności przez unieważniony wyrok, internowane w stanie wojennym, przymusowo skierowane do wojska, poddane represjom w stalinizmie. Z roszczeniem mogą wystąpić także bliscy zmarłych osób represjonowanych.

Mniej jasna jest jednak kwestia katalogu przeciwnych stron procesowych w takich postępowaniach. Tego też dotyczy zagadnienie prawne, które do Izby Karnej Sądu Najwyższego skierowała niedawno I prezes tego sądu Małgorzata Manowska. Zapytała w nim, czy w postępowaniu w przedmiocie odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa, Skarb Państwa jest jego stroną.

Uzasadniając to pytanie I prezes SN wskazała, że w kwestii przebiegu takich spraw ustawa lutowa odsyła do kodeksu postępowania karnego. Ta ostatnia ustawa jeszcze do niedawna w art. 554 § 2a i § 2b ustalała, że stronami takich postępowań są: wnioskodawca, prokurator i Skarb Państwa, a reprezentantem Skarbu Państwa był prezes sądu, w którym wydano ostatnie orzeczenie kończące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej.