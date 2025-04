Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie mordu sądowego. Decyzja nie mogła być inna

Decyzja SN nie mogła być inna. - Zgodnie za art. 17 par. 1 pkt 5 k.p.k. śmierć oskarżonego jest negatywną przesłanką procesową. Oznacza to, że Sąd Najwyższy musi uchylić wyrok wydany przez wojskowy sąd okręgowy, a postępowanie musi zostać umorzone. To jest jedyne rozwiązanie procesowe w tej sytuacji, sąd nie ma innego ruchu – tłumaczył niedawno prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN Wiesław Kozielewicz.

Środowe orzeczenie oznacza, że sprawa bezprawnego wydania wyroku śmierci na młodego lotnika nie zostanie nigdy rozliczona. Żal z tego powodu wyraził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes Kozielewicz. - Czuję wstyd za sądownictwo, które całkowicie zawiodło w tej sprawie. Wymiar sprawiedliwości miał 30 lat, żeby tego rodzaju zbrodnicze decyzje sądów z okresu stalinowskiego wyjaśniać i od winnych wyciągać konsekwencje. Polska nie zdała egzaminu. Uważam, że winę za to ponoszą głównie elity solidarnościowe rządzące naszym krajem na początku lat 90-tych. Niestety nie były one zainteresowane rozliczeniem winnych – mówił sędzia Kozielewicz.

Nieudana ucieczka młodego pilota na Zachód. Zabrakło dwóch minut, został zamordowany

Sędzia Dzięcioł był jedynym żyjącym do niedawna członkiem składu sądu, który bezprawnie skazał na śmierć Edwarda Pytkę w 1952 r. Chodzi o 23-letniego instruktora i podporucznika lotnictwa, który został zatrzymany w czasie próby ucieczki wojskowym samolotem na Zachód, dwie minuty lotu od strefy amerykańskiej. Z relacji rodziny wynika, że odmówił on donoszenia na kolegów z wojska i chciał uniknąć przykrych konsekwencji ze strony reżimu. W błyskawicznym procesie został skazany na śmierć, a wyrok wykonano zaledwie po 21 dniach od zatrzymania. Ciało pilota z rękoma związanymi drutem kolczastym wrzucono do bezimiennego dołu na tzw. łączce na warszawskich Powązkach.

Sygnatura akt: I KA 18/24