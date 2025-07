Prezes SN Małgorzata Manowska chce rozmawiać z Donaldem Tuskiem. Ma pomysł na reformę sądownictwa

Problem statusu nowych sędziów nadal nierozwiązany. Plan Adama Bodnara utknął w Komisji Weneckiej

Póki co do Sejmu nie trafił jeszcze projekt, który miałby rozwiązać jeden z najbardziej palących problemów polskiego sądownictwa, który jest także jedną z przyczyn sporu w środowisku sędziowskim, czyli statusu tzw. neosędziów. Co prawda Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury przedstawiła w lutym dwa projekty, które mają uregulować status tych sędziów, a resort sprawiedliwości opierając się na jednym z nich przygotował przepisy, które do tej pory nie trafiły nawet na posiedzenie rządu. Minister sprawiedliwości skeirowął je do oceny przez Komisję Wenecką.

Projekt ministerstwa zakłada przede wszystkim, że uchwały obecnej KRS dotyczące powołań sędziowskich zostałyby uznane za nieważne z mocy ustawy. Propozycja resortu dzieli też sędziów na trzy grupy i od tego zależy ich dalszy los.

W kategorii zielonej znaleźli się tzw. młodzi sędziowie, których status ma zostać uzdrowiony w drodze uchwał przyszłej KRS. Grupa żółta to sędziowie, którzy awansowali po ocenie przez obecną KRS. Mają oni zostać cofnięci na poprzednio zajmowane stanowiska, ale swoje obecne funkcje pełniliby jeszcze przez dwa lata na delegacji. Następnie, jeśli nie zrezygnują, będą uczestniczyli w ponownych konkursach sędziowskich, a od ich wyniku będą mogli odwołać się do SN.

Do grupy czerwonej zaliczono tych sędziów, którzy przed powołaniem w procedurze przed obecną KRS wykonywali inny zawód prawniczy. Stracą oni status sędziów. Będą mogli ubiegać się o powrót do swoich dawnych profesji albo pozostać w danym sądzie jako referendarze.

Na opinię Komisji Weneckiej w tej sprawie trzeba będzie jeszcze poczekać. Wątpliwe jest jednak, żeby pozytywnie pomysły te oceniał prezydent elekt Karol Nawrocki, od którego zależeć będzie wejście w życie tych przepisów.