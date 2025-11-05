Reklama
Nie żyje prof. Krzysztof Rączka. „Odszedł wybitny prawnik”

W wieku 72 lat zmarł prof. Krzysztof Rączka - wieloletni wykładowca i dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Publikacja: 05.11.2025 07:46

Prof. Krzysztof Rączka

Prof. Krzysztof Rączka

Foto: PAP/Paweł Supernak

Mateusz Adamski

O śmierci prof. Krzysztofa Rączki poinformowało w mediach społecznościowych Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, którego był członkiem. „Odszedł wybitny prawnik, nauczyciel akademicki, człowiek wielkiej wiedzy i odwagi, a zarazem – osoba ogromnie wrażliwa na innych ludzi. Odszedł Iustitianin, jeden z nas. Będziemy Go pamiętać jako obrońcę praworządności, który odważnie wskazywał na łamanie Konstytucji i zagrożenia dla niezależności sądów” – podkreśla Iustitia. We wpisie dodaje, iż jest „to wielka strata dla środowiska sędziowskiego, naukowego i wymiaru sprawiedliwości”.

Sędzia TK Stanisław Piotrowicz
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy: Piotrowicz musi przeprosić prof. Gersdorf i sędziego Rączkę

„Wybór prawa był najmądrzejszą decyzją w moim życiu”

W październiku ubiegłego roku prof. Rączka świętował swój jubileusz na Uniwersytecie Warszawskim. – Spojrzenie na prawo jest różne w zależności od tego, jaką rolę się pełni. Ja miałem to szczęście, że funkcjonowałem w sferze prawa w różnych funkcjach społecznych. Z jednej strony moim naturalnym środowiskiem jest to naukowe, wydziałowe, uniwersyteckie. Drugim obszarem była zróżnicowana praktyka – doradztwo prawne, działalność edytorska, popularyzowanie wiedzy prawniczej, legislacja. Ważnym etapem mojego życia był okres pełnienia funkcji dziekana WPiA UW, kiedy zacząłem się zajmować nie prawem, a ludźmi. Zacząłem 49. rok pracy akademickiej na naszym wydziale i wciąż chcę pozostać jak najdłużej aktywnym. Wybór prawa był najmądrzejszą decyzją w moim życiu – mówił prof. Krzysztof Rączka w trakcie uroczystości. 

Prof. Krzysztof Rączka: Praca naukowa była moim marzeniem

Specjalizował się w prawie pracy. Jak mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” z 2014 r., była to zasługa profesora Zbigniewa Salwy, którego określił mianem swojego mistrza. Jednocześnie przyznał, iż egzamin u prof. Salwy sprawił mu największe trudności. – Być może pozytywnie zapamiętał mnie właśnie podczas tego egzaminu, ponieważ gdy skończyłem studia, zaprosił mnie na rozmowę i oznajmił: „Będzie pan ze mną pracować.” Praca naukowa była moim marzeniem, więc odpowiedziałem tylko: „Tak jest, panie profesorze.” – wspominał prof. Rączka. 

Jak możemy przeczytać na stronie UW, Krzysztof Rączka po uzyskaniu tytułu magistra prawa w 1976 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Instytutu Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zajmując kolejno stanowiska: stażysty, asystenta, starszego asystenta, adiunkta, a od 1 stycznia 1997 r. – profesora nadzwyczajnego.

W latach 1984–1995 był zatrudniony w Sekretariacie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, gdzie pełnił kolejno funkcję sekretarza Zespołu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a następnie sekretarza Zespołu Prawa Cywilnego i Obrotu Międzynarodowego. W latach 1991–1996 uczestniczył w sesjach Międzynarodowej Konferencji Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy. W latach 1992–1995 był członkiem, a w latach 1993–1994 przewodniczącym Naczelnej Rady Zatrudnienia przy ministrze pracy i polityki socjalnej. Od 1994 r. był członkiem Komisji ds. Reformy Prawa Pracy przy ministrze pracy i polityki socjalnej.

Prof. Krzysztof Rączka był autorem ponad 160 publikacji, głównie z zakresu czasu pracy w zatrudnieniu, zbiorowych stosunków pracy i prawa urzędniczego. W latach 2005–2008 pełnił m.in. funkcję prodziekana ds. studenckich w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie przez dwie kadencje dziekana WPiA UW (2008–2016).

W sierpniu 2016 r. został powołany przez prezydenta na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W stan spoczynku przeszedł w lipcu tego roku. 

Prof. Krzysztof Rączka: Prawo wybrałem z lenistwa
Opinie Prawne
Prof. Krzysztof Rączka: Prawo wybrałem z lenistwa

