23.12.2025
Zbigniew Ziobro
O co więc chodzi? Chodzi o dalsze kroki, które będą konsekwencją potencjalnego uwzględnienia przez sąd wniosku o areszt. W pierwszej kolejności o wydanie listu gończego, na podstawie którego służby będą mogły próbować namierzyć byłego ministra sprawiedliwości w Polsce. A jeśli przebywa poza krajem – o uruchomienie europejskiego nakazu aresztowania (ENA). To z kolei uziemi Zbigniewa Ziobrę na Węgrzech. Każde wychylenie nosa poza węgierską granicę będzie dla niego bardzo ryzykowne. Oczywiście pod warunkiem, że o ochronie Ziobry przez reżim w Budapeszcie, podobnie jak było w wypadku byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, zdecyduje węgierski sąd.
Tak mogłaby wyglądać ścieżka działań związanych z próbą osądzenia Ziobry przez polski wymiar sprawiedliwości. Tyle że to na razie pieśń przyszłości. I to dość odległej, bo sąd – do 15 stycznia – odroczył posiedzenie w sprawie zastosowania wobec Zbigniewa Ziobry aresztu. Oficjalnie ze względu na braki w materiale dowodowym. Nieoficjalnie…
Właśnie. Tu jest pies pogrzebany. Bo moim zdaniem nie ma żadnego „nieoficjalnie”. Kontekst o rzekomych aspektach „nieoficjalnych” dopisuje tylko polityka. I emocje związane ze Zbigniewem Ziobrą. Emocje tych, którzy najchętniej już jutro zobaczyliby byłego ministra sprawiedliwości za kratami oraz emocje tych, którzy mówią o „determinacji przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską”.
Obu stronom wypadałoby wylać na głowy kilka wiader zimnej wody. Dla prawnika sprawa jest jasna. To sąd na podstawie materiału dowodowego rozstrzyga, czy zastosowanie konkretnego środka zapobiegawczego jest zasadne, czy nie. W tym przypadku sąd skrytykował prokuraturę, że ta nie dostarczyła wraz z wnioskiem materiałów o charakterze niejawnym. Czy musiała? Tego nie wiemy. Bo nikt z dziennikarzy do tego materiału nie ma dostępu. Minister Żurek tłumaczy, że zdaniem zespołu śledczego dowody jawne były wystarczające. Sąd uznał jednak inaczej; możliwe, że na podstawie argumentów obrońcy, wskazującego, że materiały niejawne przeczą tezom prokuratury. Czy tak jest? Tego nie wiemy.
Ale sąd ma obowiązek to zbadać, a prokuratura materiał dowodowy uzupełnić. I pewnie (bez względu na to, czy popełniła w tej sprawie błąd, czy nie) zrobi to dość szybko, skoro kolejne posiedzenie sądu zapowiedziano na połowę stycznia. To kwestie prawnicze; reszta to czysta polityka. Dla jednych decyzja sądu to świadome opóźnianie rozliczeń. Dla innych niemal przestępcze „ukrywanie dowodów” przez politycznie sterowaną prokuraturę. Pierwsi nie dostaną kolejnych sądowych druków z pieczątkami przeciwko Ziobrze w tym roku pod choinkę. Drudzy będą się łudzili, że wymiar sprawiedliwości zlekceważy znaczenie zarzutów.
Kibicom obu stron politycznego sporu sugeruję świąteczny relaks. „Co się odwlecze, to nie uciecze” – powiada stare polskie przysłowie. Chyba że Viktor Orbán będzie rządził na Węgrzech do końca świata. Ale na to się nie zanosi. Więcej wiary w polski wymiar sprawiedliwości. Chyba o to chodziło demokratom.
