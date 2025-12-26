Państwowy Instytut Wydawniczy (PIW) zainaugurował monumentalną serię „Poczet Władców Polski”. Do 2032 r. mają zostać wydane 42 tomy obejmujące wszystkich królów Polski i najważniejszych władców dzielnicowych – od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Aż 40 z 42 to zupełnie nowe monografie podsumowujące najnowsze badania, jedynie te o Henryku Brodatym (no cóż, wciąż nie ma u nas nikogo, kto napisałby o nim lepiej niż Benedykt Zientara w 1973 r.) i Janie III Sobieskim stanowią wznowienia klasyków. Przy czym za tom o Mieszku Starym odpowiada Maciej Przybył, który już stworzył podobne dzieło w 2001 r., więc trudno oczekiwać, aby stworzył coś całkiem odmiennego lub spojrzał na tę postać z zupełnie innej perspektywy. Seria nie rozszerza się na czasy porozbiorowe (choćby Księstwo Warszawskiego), aby jednocześnie mieścić się w granicach „klasycznie” rozumianej monarchii i uniknąć dyskusji o „niekoronowanych” władcach późniejszych okresów.