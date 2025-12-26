Czy skierowanie na kwarantannę musi mieć formę decyzji?

Konkretyzacja i indywidualizacja obowiązku poddania się kwarantannie osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi następuje w formie czynności z zakresu administracji publicznej. To oznacza, że do poddania kwarantannie osoby, która nie ma objawów, ale była narażona na chorobę zakaźną czy miała styczność z czynnikiem chorobotwórczym nie jest potrzebna formalna decyzja.

Uchwała NSA z 27 października 2025 r., sygn. akt: II GPS 1/25

Czy radca prawny może świadczyć darmową pomoc prawną tam, gdzie chce?

Właściwa rada okręgowej izby radców prawnych podejmuje decyzję o wyznaczeniu radcy prawnego w granicach swych kompetencji, czyli w stosunku do osoby, która jest jej członkiem. W konsekwencji radca prawny nie ma podstaw, żeby domagać się wyznaczenia go do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie innej izby okręgowej, do której nie należy.

Wyrok NSA z 13 listopada 2025 r., sygn. akt: II GSK 707/22

Czy BIK może ściągać dane o upadłych konsumentach?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) nie może przetwarzać danych osobowych związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, które pozyskało samodzielnie z oficjalnego dziennika urzędowego. Przetwarzanie danych osobowych stanowi bowiem ograniczenie konstytucyjnych praw wolnościowych jednostki. A to oznacza, że jest ono dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach szczegółowo wskazanych przez ustawę. Jeśli zatem prawo bankowe dopuszcza przetwarzanie konkretnych danych dla konkretnych celów wskazanych w ustawie przez BIK to z wykładni tych przepisów wynika zakaz przetwarzania innych danych dla realizacji tych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wyrok NSA z 2 grudnia 2025 r., sygn. akt: III OSK 1109/25

Czy fragment infrastruktury kolejowej wystarczał dla ulgi w podatku od nieruchomości?

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przewidziane dla gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, która jest udostępniana przewoźnikom w latach 2017-2021 obejmowało swoim zakresem jedynie te części gruntu, które zostały zajęte pod budynki i budowle tworzące infrastrukturę kolejową tj. usytuowane na obszarze kolejowym. W konsekwencji z preferencji nie mogła korzystać cała działka, tylko dlatego, że na jej fragmencie znajdował się jakiś element kolejowy.

Uchwała NSA z 8 grudnia 2025 r., sygn. akt: III FPS 3/25

Czy akt łaski prezydenta to informacja publiczna?

Postanowienia o zastosowaniu aktu łaski nie są informacją publiczną, a prezydent RP w zakresie jej stosowania nie jest organem władzy publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego kancelaria głowy państwa nie miała obowiązku ujawnienia postanowień o zastosowaniu prawa łaski.

Wyrok NSA z 12 grudnia 2025 r. sygn., akt: III OSK 2287/24