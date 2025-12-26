Reklama
Najciekawsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2025 roku. LISTA

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w 2025 r. wydał wiele interesujących, nierzadko precedensowych orzeczeń m.in. w ważnych kwestiach podatkowych, z zakresu RODO czy dostępu do informacji publicznej. Oto lista najciekawszych z nich, w tym uchwały.

Publikacja: 26.12.2025 10:54

Ważne i ciekawe orzeczenia NSA z 2025 roku.

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Aleksandra Tarka

SPIS TREŚCI

  1. Czy przy zwolnieniu z pracy można legalnie przetwarzać dane z publicznych rejestrów?
  2. Jak opodatkować świadczenia z nieodpłatnej umowy renty? 
  3. Czy umorzenie postępowania z KKS ma wpływ na termin przedawnienia podatkowego?
  4. Czy można publikować dane osobowe na zamkniętych grupach w sieci?
  5. Jaki jest zakres wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w przypadku niekonstytucyjności?
  6. Czy przy wywłaszczeniu ze specustawy drogowej trzeba uwzględnić zasadę korzyści?
  7. Czy zarządzenie zabezpieczenia w egzekucji powinno trafić do pełnomocnika?
  8. Jak zarząd może bronić się przed odpowiedzialnością za podatki spółki? 
  9. Czy doradcy podatkowi mogą pomagać samorządom?
  10. Czy każdy może żądać działania nadzoru budowlanego?
  11. Czy bank ma prawo przekazać do BIK dane klienta, którego dług się przedawnił?
  12. Czy celowa spółka samorządu musi rozliczać VAT?
  13. Czy przez znane dowody można wznowić postępowanie podatkowe?
  14. Czy miękkie hybrydy korzystają z preferencyjnej stawki akcyzy?
  15. Czy skierowanie na kwarantannę musi mieć formę decyzji?
  16. Czy radca prawny może świadczyć darmową pomoc prawną tam, gdzie chce?
  17. Czy BIK może ściągać dane o upadłych konsumentach? 
  18. Czy fragment infrastruktury kolejowej wystarczał dla ulgi w podatku od nieruchomości?
  19. Czy akt łaski prezydenta to informacja publiczna?

Czy przy zwolnieniu z pracy można legalnie przetwarzać dane z publicznych rejestrów?

Przetwarzanie pozyskanych z rejestrów publicznych danych osobowych w celu uzasadnienia wypowiedzenia stosunku pracy ma uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej czy oświadczeniach majątkowych są bowiem jawne. Zatem ich przetwarzanie przez pracodawcę np. przez szkołę jedynie w celu wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę jest zgodne z prawem.

Wyrok NSA z 20 marca 2025 r., sygn. akt: III OSK 57/22

Jak opodatkować świadczenia z nieodpłatnej umowy renty? 

Sformułowanie z ustawy o podatku od spadków i darowizn - „jeżeli przedmiotem nabycia jest prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń powtarzających się na rzecz nabywcy, a wartość tego prawa nie może być ustalona w chwili powstania obowiązku podatkowego” - odnosi się do umowy renty, w ramach której jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu. Podstawę jej opodatkowania, ustala się w miarę wykonywania tych świadczeń. W konsekwencji nieodpłatna renta w pieniądzu nie może być z góry opodatkowana za cały okres obowiązywania umowy. Opodatkowanie ustala się w miarę wykonywania świadczeń, tj. od wartości poszczególnej zapłaconej i otrzymanej raty.

Uchwała NSA z 31 marca 2025 r., sygn. akt: III FPS 5/24

Czy umorzenie postępowania z KKS ma wpływ na termin przedawnienia podatkowego?

Umorzenie postępowania karnego skarbowego z powodu stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego, może stanowić przesłankę bezskuteczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ze skutkiem ex tunc, jako konsekwencja instrumentalnego wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Z zastrzeżeniem, że przesłanka ta jest oceniana w świetle całokształtu relewantnych w tym zakresie okoliczności danej sprawy. 

Wyrok 7 sędziów NSA z 14 kwietnia 2025 r. sygn. akt: I FSK 1078/24

Czy można publikować dane osobowe na zamkniętych grupach w sieci?

Publikacja danych osobowych na zamkniętych portalach społecznościowych Facebooka nie jest przetwarzaniem danych osobowych przez osobę fizyczną o czysto osobistym lub domowym charakterze i może stanowić naruszenie RODO. Chodzi o przypadki, gdy publikujący dane osobowe nie jest administratorem danej społeczności, nie dobiera sobie osobiście jej uczestników, a tylko do niej przystępuje, zaś pozostali członkowie grupy nie dysponują uprawnieniem do złożenia wiążącego sprzeciwu w stosunku do jej wniosku o przystąpienie do danej wspólnoty. 

Wyrok NSA z 20 maja 2025 r., sygn. akt: III OSK 1101/24

Jaki jest zakres wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w przypadku niekonstytucyjności?

Artykuł 272 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 190 ust. 4 i art. 8 ust. 2 konstytucji może stanowić podstawę wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego także, gdy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z ustawą zasadniczą dotyczy przepisów stanowiących podstawę wydania prawomocnego orzeczenia niekończącego postępowania w sprawie, w tym orzeczenia o prawie pomocy. Instytucja wznowienia z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego może zatem znaleźć zastosowanie także w odniesieniu do prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie wpadkowej. Z perspektywy konstytucyjnej chodzi bowiem o możliwość wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego na podstawie, niekonstytucyjnego przepisu, w ramach "danego postępowania", czyli tego, w którym orzeczenie to zapadło, kończąc w ten sposób to właściwe dla jego podjęcia postępowanie.

Uchwała NSA 26 maja 2025 r., sygn. akt: II FPS 1/25

Czy przy wywłaszczeniu ze specustawy drogowej trzeba uwzględnić zasadę korzyści?

Określenie wartości nieruchomości wywłaszczonej lub przejętej z mocy prawa na podstawie tzw. specustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która na dzień wydania decyzji była przeznaczona pod inwestycję drogową, powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady korzyści z art. 134 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, że gdy drogowy cel przeznaczenia wywłaszczanej czy przejmowanej z mocy prawa na podstawie tzw. specustawy drogowej nieruchomości zwiększa jej wartość, to przy kalkulowaniu odszkodowania trzeba uwzględniać tzw. zasadę korzyści.

Uchwała NSA 27 maja 2025 r., sygn. akt: I OPS 1/24

Czy zarządzenie zabezpieczenia w egzekucji powinno trafić do pełnomocnika?

Doręczenie zarządzenia zabezpieczenia w trybie art. 155b § 1 postępowania egzekucyjnego w administracji w wykonaniu decyzji o zabezpieczeniu powinno nastąpić do rąk pełnomocnika ustanowionego i zgłoszonego przez podatnika w postępowaniu podatkowym - kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.

Uchwała NSA 16 czerwca 2025 r., sygn. akt: III FPS 1/25

Jak zarząd może bronić się przed odpowiedzialnością za podatki spółki? 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący podatkowej odpowiedzialności członków zarządu w sprawie C-277/24 nie pozwala na kwestionowanie zobowiązania samej spółki. Jednak były członek zarządu – dla zmniejszenia swojej odpowiedzialności za ten dług bądź jej wykluczenia - może wykazać istnienie dowodów lub okoliczności faktycznych nieznanych wcześniej fiskusowi albo pominiętych przez niego w postępowaniu prowadzonym wobec spółki. W ten sposób można m.in. wykazywać błędną wykładnię prawa materialnego stanowiącego podstawę wydania decyzji określającej spółce wysokość zobowiązania czy niewłaściwą ocenę samych przesłanek orzeczenia o odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Wyrok z 13 sierpnia 2025 r., sygn. akt: III FSK 656/25

Czy doradcy podatkowi mogą pomagać samorządom?

Skorzystanie przez samorząd z pomocy kancelarii doradztwa podatkowego przy wydawaniu decyzji podatkowej z automatu nie powoduje jej nieważności.

Wyrok NSA z 3 września 2025 r., sygn. akt: III FSK 227/24

Czy każdy może żądać działania nadzoru budowlanego?

Nie jest dopuszczalne wszczęcie i prowadzenie postępowania administracyjnego na wniosek osoby, która żąda od nadzoru budowlanego podjęcia działań, powołując się na własny interes prawny. Postępowania w tych sprawach wszczyna się wyłącznie z urzędu. Nadzoru budowlany, do którego wpłynęło takie żądanie ma jednak obowiązek poinformowania wnioskodawcy, w drodze pisma o charakterze informacyjnym, o podjętych działaniach i zajętym stanowisku.

Uchwała NSA 8 września 2025 r., sygn. akt: II OPS 2/25

Czy bank ma prawo przekazać do BIK dane klienta, którego dług się przedawnił?

Bank może przetwarzać i przekazać do BIK dane klienta, który przestał spłacać kredyt, nawet jeśli dług się przedawnił. Takie działanie nie narusza przepisów RODO, bo bank posiada prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Wyrok NSA z 9 września 2025 r., sygn. akt: III OSK 1640/22

Czy celowa spółka samorządu musi rozliczać VAT?

Działalność spółki kapitałowej, której jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego, polegająca wyłącznie na wykonywaniu niektórych jej zadań publicznych, na podstawie umowy, finansowana jedynie w formie rekompensaty unijnej nie ma charakteru gospodarczego w rozumieniu ustawy o VAT. Tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Wyrok NSA w składzie 7 sędziów z 22 września 2025 r., sygn. akt: I FSK 678/21

Czy przez znane dowody można wznowić postępowanie podatkowe?

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną za przesłankę wznowienia postępowania na wniosek strony mogą być uznane nowe okoliczności lub nowe dowody, które były znane stronie w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego, ale ta ich nie powołała.

Uchwała NSA z 13 października 2025 r., sygn. akt: II FPS 3/25

Czy miękkie hybrydy korzystają z preferencyjnej stawki akcyzy?

Samochody osobowe tzw. miękkie hybrydy są pojazdami o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym i mogą korzystać z opodatkowania preferencyjną stawką akcyzy. Rozszerzenie od 1 stycznia 2020 r. preferencji podatkowych na samochody typu "miękkie hybrydy" wpisuje się bowiem w bezsporne cele nowelizacji zmierzające do szeroko rozumianej ochrony środowiska.  

Wyrok NSA z 23 października 2025 r., sygn. akt: I FSK 2037/24

Czy skierowanie na kwarantannę musi mieć formę decyzji?

Konkretyzacja i indywidualizacja obowiązku poddania się kwarantannie osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi następuje w formie czynności z zakresu administracji publicznej. To oznacza, że do poddania kwarantannie osoby, która nie ma objawów, ale była narażona na chorobę zakaźną czy miała styczność z czynnikiem chorobotwórczym nie jest potrzebna formalna decyzja.

Uchwała NSA z 27 października 2025 r., sygn. akt: II GPS 1/25

Czy radca prawny może świadczyć darmową pomoc prawną tam, gdzie chce?

Właściwa rada okręgowej izby radców prawnych podejmuje decyzję o wyznaczeniu radcy prawnego w granicach swych kompetencji, czyli w stosunku do osoby, która jest jej członkiem. W konsekwencji radca prawny nie ma podstaw, żeby domagać się wyznaczenia go do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie innej izby okręgowej, do której nie należy. 

Wyrok NSA z 13 listopada 2025 r., sygn. akt: II GSK 707/22  

Czy BIK może ściągać dane o upadłych konsumentach? 

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) nie może przetwarzać danych osobowych związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, które pozyskało samodzielnie z oficjalnego dziennika urzędowego. Przetwarzanie danych osobowych stanowi bowiem ograniczenie konstytucyjnych praw wolnościowych jednostki. A to oznacza, że jest ono dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach szczegółowo wskazanych przez ustawę. Jeśli zatem prawo bankowe dopuszcza przetwarzanie konkretnych danych dla konkretnych celów wskazanych w ustawie przez BIK to z wykładni tych przepisów wynika zakaz przetwarzania innych danych dla realizacji tych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wyrok NSA z 2 grudnia 2025 r., sygn. akt: III OSK 1109/25

Czy fragment infrastruktury kolejowej wystarczał dla ulgi w podatku od nieruchomości?

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przewidziane dla gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, która jest udostępniana przewoźnikom w latach 2017-2021 obejmowało swoim zakresem jedynie te części gruntu, które zostały zajęte pod budynki i budowle tworzące infrastrukturę kolejową tj. usytuowane na obszarze kolejowym. W konsekwencji z preferencji nie mogła korzystać cała działka, tylko dlatego, że na jej fragmencie znajdował się jakiś element kolejowy. 

Uchwała NSA z 8 grudnia 2025 r., sygn. akt: III FPS 3/25

Czy akt łaski prezydenta to informacja publiczna?

Postanowienia o zastosowaniu aktu łaski nie są informacją publiczną, a prezydent RP w zakresie jej stosowania nie jest organem władzy publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego kancelaria głowy państwa nie miała obowiązku ujawnienia postanowień o zastosowaniu prawa łaski.

Wyrok NSA z 12 grudnia 2025 r. sygn., akt: III OSK 2287/24

Zdrowie Podatki VAT Podatnik VAT Postępowanie Podatkowe Akcyza Dane Osobowe Sądy i Trybunały Sądy Administracyjne Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) W Urzędzie Informacja publiczna Kwarantanna RODO Prawo Samorządowe Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)
