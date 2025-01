Sygnatura akt: III OSK 6508/21

Paweł Litwiński, adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński

Wyrok NSA jest istotny, bo jest to pierwsze prawomocne rozstrzygnięcie spornej kwestii. Niemniej generalnie wśród prawników zajmujących się ochroną danych osobowych od początku przeważał pogląd, że numer księgi wieczystej ma charakter danych osobowych. W praktyce cały spór wynikał z tego, jak został zaprojektowany funkcjonujący w ramach urzędu głównego geodety internetowy portal służący do zapoznawania się z danymi geodezyjnymi. Pierwotnie przy numerze ewidencyjnym działki dodany był numer księgi wieczystej w postaci aktywnego linku, który od razu kierował na stronę elektronicznej księgi wieczystej. Problem w tym, że takie rozwiązanie nie wynikało z żadnych przepisów, a jego pierwotna funkcjonalność w tym zakresie – która zresztą została kilka lat temu wyłączona z mocy postanowienia prezesa UODO – stanowiła swego rodzaju obejście regulacji dotyczących ksiąg wieczystych. NSA to potwierdził i to stanowisko jest moim zdaniem słuszne. W Polsce jest konkretna procedura dostępu do danych zawartych w księgach wieczystych, wynikająca z ustawy o księgach wieczystych i hipotece. A ta nie umożliwia przeglądania ksiąg wieczystych w sieci wszystkim i próby jej obchodzenia są w mojej ocenie niezgodne z prawem. Inną kwestią jest to, czy takie rozwiązanie jest właściwe. Szerszy dostęp do ksiąg wieczystych jest swego rodzaju potrzebą społeczną, o czym świadczy popularność portali z całego świata, m.in. zarejestrowanych na Seszelach, które umożliwiają dostęp do danych z księgi wieczystej np. po adresie. To jednak zupełnie inny problem, a potrzeba społeczna nie usprawiedliwia łamania prawa. Jeśli ustawodawca chce ją uwzględnić, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmienił przepisy.