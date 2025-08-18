Oczy Europy i Ukrainy zwrócone na Waszyngton. W Białym Domu zakończyło się spotkanie Trump-Zełenski

Przed rozpoczęciem rozmowy z Zełenskim Trump powiedział, że jest szansa, iż przyniesie pozytywne efekty. Wołodymyr Zełenski podziękował za zaproszenie i za wszelkie podejmowane przez prezydenta USA i jego żonę wysiłki w celu zakończenia wojny.

Przywódca USA powiedział: - Będzie dużo, będzie dużo pomocy w zakresie bezpieczeństwa. Będzie dużo pomocy. Będzie dobrze.

Wojsko USA na Ukrainie? „Zastanawiamy się”

Wyraził też nadzieje na trójstronne spotkanie z „rozsądną szansą” na zakończenie wojny. - Myślę, że jeśli wszystko dobrze pójdzie dzisiaj, odbędziemy trójstronne spotkanie i myślę, że będzie realna szansa na zakończenie wojny, kiedy to nastąpi – stwierdził.

Trump nie wykluczył możliwości wysłania na Ukrainę amerykańskich wojsk, w razie konieczności kontrolowania przestrzegania ewentualnego porozumienia pokojowego, podkreślił jednak, że główna odpowiedzialność w tej kwestii będzie spoczywać na europejskich barkach.

Pytany, czy nastąpi zawieszenie broni, Trump uznał, że to mało prawdopodobne. Dodał, że podoba mu się „koncepcja zawieszenia broni”, ponieważ ludzie przestaliby ginąć, ale „możemy wypracować porozumienie, w którym będziemy pracować nad porozumieniem pokojowym, podczas gdy oni będą walczyć”.