Kazik w szpitalu. Kult zagra dwa koncerty na Teneryfie bez lidera

Do sprawy odniósł się także Kult na swoim koncie:

„Drodzy, dwie godziny temu wylądowaliśmy na Teneryfie. Na miejscu zastała nas wiadomość o tym, że Kazik trafił do szpitala. Jego stan jest poważny, choć stabilny, i w tej chwili przebywa na OIOM-ie.

Jesteśmy głęboko zatroskani o jego zdrowie i z całego serca wierzymy, że Kazo szybko wróci do pełni sił. Niestety, jego udział w dwóch najbliższych koncertach jest niemożliwy.

Mając na uwadze plany i zaangażowanie blisko dwóch tysięcy osób, które poświęciły swój czas i pieniądze, żeby być tu teraz z nami, postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zagrać jutro normalny, pełny koncert – choć bez naszego lidera.”

To będzie pierwszy w historii zespołu występ bez jego założyciela, lidera, wokalisty. Można się spodziewać, że fani sami zaśpiewają wszystkie piosenki, znając je na pamięć.

Kult zagra bez lidera

Kult zaś podał również i taką informację: