Kazik w szpitalu. Kult zagra dwa koncerty na Teneryfie bez lidera

Nie kończą się problemy Kultu, Kazika Staszewskiego i jego fanów. Po zielonogórskiej aferze alkoholowej i przeprosinach Kazika, lider zespół trafił do szpitala i dwa koncerty na Teneryfie odbędą się bez niego.

Publikacja: 05.12.2025 11:57

Jacek Cieślak

Kazik opublikował w mediach społecznościowych film pokazujący, jak leży na łóżku, hospitalizowany. Dodał taką informację:

„Zostaję zatrzymany w szpitalu na Sorze. Sprawa jest poważniejsza. Mówią coś o sepsie. Ten ból czułem już w Łodzi. Było źle już wtedy, ale trzeba było zakończyć (koncert). Próbowałem ratować się jak mogłem, a gówno mogłem. Wygląda, że koncerty teneryfskie nie zakończą obu tras. Wolę żyć. Pozdrawiam.”

Kazik w szpitalu

I kolejny wpis:  „Źle wykonano mi zabieg usunięcia wyrostka. Zostawili jakiś farfocel na końcu. Leżę na OIOM-ie w szpitalu na Teneryfie z rozpoznaniem ropowicy.”

Wygląda, że koncerty teneryfskie nie zakończą obu tras. Wolę żyć. Pozdrawiam

Kazik

Do sprawy odniósł się także Kult na swoim koncie:

„Drodzy, dwie godziny temu wylądowaliśmy na Teneryfie. Na miejscu zastała nas wiadomość o tym, że Kazik trafił do szpitala. Jego stan jest poważny, choć stabilny, i w tej chwili przebywa na OIOM-ie.

Jesteśmy głęboko zatroskani o jego zdrowie i z całego serca wierzymy, że Kazo szybko wróci do pełni sił. Niestety, jego udział w dwóch najbliższych koncertach jest niemożliwy.

Mając na uwadze plany i zaangażowanie blisko dwóch tysięcy osób, które poświęciły swój czas i pieniądze, żeby być tu teraz z nami, postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zagrać jutro normalny, pełny koncert – choć bez naszego lidera.”

To będzie pierwszy w historii zespołu występ bez jego założyciela, lidera, wokalisty.  Można się spodziewać, że fani sami zaśpiewają wszystkie piosenki, znając je na pamięć.

Kult zagra bez lidera

Kult zaś podał również i taką informację:

„Nad koncertem akustycznym wciąż myślimy. Bardzo liczymy na Waszą obecność i dobrą energię. Wierzymy, że może to być wyjątkowy, poruszający wieczór – również dla Kazika, który bardzo potrzebuje teraz naszego i Waszego wsparcia.”

Przypomnijmy, że tydzień temu nic nie wskazywało, że fanów Kultu spotka nietypowy finał jesiennej trasy koncertowej.

Zespół po koncercie w Zielonej Górze 30 listopada w mediach społecznościowych jak zwykle podziękował fanom. Ci jednak nie dziękowali. Pojawiły się krytyczne komentarze na temat niedyspozycji Kazika, on zaś potwierdził, że przed koncertem spożywał alkohol. Przeprosił fanów, którzy mogą uzyskać zwrot pieniędzy za bilety. Teraz takiego zwrotu nie będzie, choć Kazik nie zaśpiewa. 

Takiego koncertu chyba w historii rocka nie było, bo to publiczność zaśpiewa partie wokalne. Powstanie z tego świetna płyta. 

Źródło: rp.pl

