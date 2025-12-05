Aktualizacja: 05.12.2025 12:25 Publikacja: 05.12.2025 11:32
Foto: Adobe stock
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Rząd przyjął projekt ustawy, który ma dać samorządom większą elastyczność w prowadzeniu małych szkół i lepsze możliwości wykorzystania wolnych przestrzeni w placówkach edukacyjnych. Nowe przepisy zmieniają Prawo oświatowe i kilka innych ustaw – w zamierzeniu mają pomóc gminom w radzeniu sobie z demografią, ograniczeniami finansowymi oraz rosnącymi oczekiwaniami mieszkańców.
Zgodnie z projektem, gminy będą mogły przeznaczać wolne pomieszczenia w szkołach, przedszkolach i innych placówkach na działania służące lokalnym społecznościom. Będzie można tam prowadzić m.in. zajęcia dla seniorów, działania kulturalne, zdrowotne czy obywatelskie, a także organizować opiekę dla dzieci do trzeciego roku życia. Rząd podkreśla, że ma to być realna alternatywa dla likwidacji szkół funkcjonujących w miejscach zagrożonych wyludnieniem. Warunek jest jeden: nowe aktywności nie mogą pogarszać warunków nauki ani bezpieczeństwa uczniów.
Projekt przewiduje również większą swobodę w dostosowywaniu szkół do liczby uczniów. Gminy będą mogły tworzyć szkoły filialne lub łączyć kilka podstawówek w zespoły. W najmniejszych placówkach – tam, gdzie łączna liczba uczniów klas I–III nie przekracza 12 – możliwe będzie prowadzenie wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie. To rozwiązanie, jak zaznacza ministerstwo, ma zapobiec zamykaniu szkół, ale powinno być wprowadzane za zgodą rodziców, nauczycieli i samorządu.
Zmiany dotyczą również organizacji pracy takich placówek. Małe szkoły będą mogły rozszerzyć działalność świetlic o dzieci z oddziałów przedszkolnych działających w tej samej placówce. Wprowadzono także możliwość zapewniania uczniom podwieczorku, co – jak podkreślono – ma wspierać zdrowe żywienie.
Projekt ustawy porządkuje również kompetencje kuratorów oświaty. Ich rola w zapewnianiu jakości edukacji zostaje utrzymana, natomiast mają oni mniej angażować się w czynności czysto administracyjne. Jednocześnie wzmocniono pozycję kuratora w przypadku zmian obwodów szkół, ich likwidacji lub przekształcenia.
Jeśli gmina będzie planować zamknięcie szkoły, nowe przepisy nałożą na nią obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz rzetelnego poinformowania mieszkańców o powodach i skutkach takiej decyzji. Skargi na opinie kuratora dotyczące likwidacji szkół będą rozpatrywane bezpośrednio przez sądy administracyjne, co ma przyspieszyć procedury.
Nowe regulacje mają wejść w życie dwa tygodnie po publikacji w Dzienniku Ustaw.
Źródło: rp.pl
