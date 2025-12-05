Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Reklama Reklama

Rząd przyjął projekt ustawy, który ma dać samorządom większą elastyczność w prowadzeniu małych szkół i lepsze możliwości wykorzystania wolnych przestrzeni w placówkach edukacyjnych. Nowe przepisy zmieniają Prawo oświatowe i kilka innych ustaw – w zamierzeniu mają pomóc gminom w radzeniu sobie z demografią, ograniczeniami finansowymi oraz rosnącymi oczekiwaniami mieszkańców.

Większa elastyczność w prowadzeniu małych szkół. Co zakłada projekt przyjęty przez rząd?

Zgodnie z projektem, gminy będą mogły przeznaczać wolne pomieszczenia w szkołach, przedszkolach i innych placówkach na działania służące lokalnym społecznościom. Będzie można tam prowadzić m.in. zajęcia dla seniorów, działania kulturalne, zdrowotne czy obywatelskie, a także organizować opiekę dla dzieci do trzeciego roku życia. Rząd podkreśla, że ma to być realna alternatywa dla likwidacji szkół funkcjonujących w miejscach zagrożonych wyludnieniem. Warunek jest jeden: nowe aktywności nie mogą pogarszać warunków nauki ani bezpieczeństwa uczniów.

Projekt przewiduje również większą swobodę w dostosowywaniu szkół do liczby uczniów. Gminy będą mogły tworzyć szkoły filialne lub łączyć kilka podstawówek w zespoły. W najmniejszych placówkach – tam, gdzie łączna liczba uczniów klas I–III nie przekracza 12 – możliwe będzie prowadzenie wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie. To rozwiązanie, jak zaznacza ministerstwo, ma zapobiec zamykaniu szkół, ale powinno być wprowadzane za zgodą rodziców, nauczycieli i samorządu.