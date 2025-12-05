Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego nadawcy z Hiszpanii, Holandii, Irlandii i Słowenii zdecydowali się zrezygnować z udziału w Eurowizji?

Jak Izrael zareagował na bojkot Eurowizji przez niektóre kraje?

Jak nadawcy bojkotujący konkurs Eurowizji uzasadniają swoje decyzje?

Nadawcy publiczni z czterech europejskich krajów zdecydowali, że wobec udziału Izraela w Konkursie Piosenki Eurowizji, organizowanym przez EBU od 1956 roku, wykonawcy z ich krajów nie przystąpią do konkursu. Wcześniej nadawcy ci wzywali do wykluczenia Izraela z konkursu w związku z działaniami militarnymi prowadzonymi przez Izrael w Strefie Gazy, po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Z kolei Izrael oskarża krytykujących go nadawców o organizowanie kampanii oszczerstw wymierzonych w to państwo.

Reklama Reklama

W najbliższą środę do bojkotu Eurowizji może dołączyć Islandia. Finał konkursu Eurowizji w 2026 roku odbędzie się w Wiedniu.

Minister spraw zagranicznych Izraela: Hańba spada na bojkotujących konkurs

Od 10 października w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni, do którego doszło po tym, jak Izrael i Hamas zgodziły się na realizację pierwszego etapu 20-punktowego planu pokojowego przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. Zawieszenie broni utrzymało się, mimo że obie strony wiele razy zarzucały sobie naruszanie jego warunków. W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do enklawy jako zakładnicy. W działaniach odwetowych Izraela zginęło – według źródeł palestyńskich – blisko 70 tys. osób, w większości cywilów. Działania Izraela – w tym blokowanie dostaw pomocy humanitarnej do Gazy – doprowadziły do klęski głodu i licznych przypadków śmierci głodowej w enklawie.

Mimo zastrzeżeń nadawców publicznych z Hiszpanii, Holandii, Irlandii i Słowenii EBU nie zdecydowała się na głosowanie ws. udziału Izraela w Eurowizji – zamiast tego Unia przyjęła nowe regulacje, które mają przeciwdziałać próbom wpływania na przebieg konkursu przez rządy. Regulacje te zostały przyjęte po oskarżeniach o to, iż Izrael w sposób nieuczciwy promował swoją reprezentantkę w konkursie zorganizowanym w 2025 roku.