Hiszpania, Holandia, Irlandia i Słowenia wycofują się z Eurowizji. Chodzi o Izrael

Europejska Unia Nadawców (EBU) po spotkaniu w Genewie zdecydowała, że nie przeprowadzi głosowania ws. udziału Izraela w organizowanym przez siebie konkursie Eurowizji. W proteście przeciwko tej decyzji z udziału w Eurowizji zrezygnowali nadawcy publiczni z Hiszpanii, Holandii, Irlandii i Słowenii.

Publikacja: 05.12.2025 05:34

Yuval Raphael, reprezentantka Izraela w ostatnim finale Eurowizji

Foto: PAP/DPA

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego nadawcy z Hiszpanii, Holandii, Irlandii i Słowenii zdecydowali się zrezygnować z udziału w Eurowizji?
  • Jak Izrael zareagował na bojkot Eurowizji przez niektóre kraje?
  • Jak nadawcy bojkotujący konkurs Eurowizji uzasadniają swoje decyzje?

Nadawcy publiczni z czterech europejskich krajów zdecydowali, że wobec udziału Izraela w Konkursie Piosenki Eurowizji, organizowanym przez EBU od 1956 roku, wykonawcy z ich krajów nie przystąpią do konkursu. Wcześniej nadawcy ci wzywali do wykluczenia Izraela z konkursu w związku z działaniami militarnymi prowadzonymi przez Izrael w Strefie Gazy, po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Z kolei Izrael oskarża krytykujących go nadawców o organizowanie kampanii oszczerstw wymierzonych w to państwo. 

W najbliższą środę do bojkotu Eurowizji może dołączyć Islandia. Finał konkursu Eurowizji w 2026 roku odbędzie się w Wiedniu. 

Minister spraw zagranicznych Izraela: Hańba spada na bojkotujących konkurs

Od 10 października w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni, do którego doszło po tym, jak Izrael i Hamas zgodziły się na realizację pierwszego etapu 20-punktowego planu pokojowego przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. Zawieszenie broni utrzymało się, mimo że obie strony wiele razy zarzucały sobie naruszanie jego warunków. W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do enklawy jako zakładnicy. W działaniach odwetowych Izraela zginęło – według źródeł palestyńskich – blisko 70 tys. osób, w większości cywilów. Działania Izraela – w tym blokowanie dostaw pomocy humanitarnej do Gazy – doprowadziły do klęski głodu i licznych przypadków śmierci głodowej w enklawie. 

Mimo zastrzeżeń nadawców publicznych z Hiszpanii, Holandii, Irlandii i Słowenii EBU nie zdecydowała się na głosowanie ws. udziału Izraela w Eurowizji – zamiast tego Unia przyjęła nowe regulacje, które mają przeciwdziałać próbom wpływania na przebieg konkursu przez rządy. Regulacje te zostały przyjęte po oskarżeniach o to, iż Izrael w sposób nieuczciwy promował swoją reprezentantkę w konkursie zorganizowanym w 2025 roku. 

Golan Jochpaz, dyrektor generalny izraelskiego nadawcy KAN porównał próby wykluczenia Izraela z konkursu do „kulturowego bojkotu”. Z kolei szef MSZ Izraela, Gideon Saar napisał w serwisie X o krajach, które postanowiły zbojkotować konkurs: „Hańba spadła na nich”. „Jest mi wstyd za te kraje, które zdecydowały się zbojkotować konkurs muzyczny, jakim jest Eurowizja, z powodu udziału Izraela” – podkreślił. 

Prezydent Izraela Izaak Herzog podziękował osobom wspierającym jego kraj i wyraził nadzieję, że konkurs Eurowizji nadal będzie promował „kulturę, muzykę i przyjaźń między narodami”. 

Czytaj więcej

Kwalifikacje do Eurowizji 2025.
Plus Minus
Mariusz Cieślik: Dlaczego Eurowizja jest dla nas sprawą życia i śmierci

Nadawca publiczny z Niemiec sygnalizował wcześniej, że zbojkotuje konkurs, jeżeli Izrael zostanie wykluczony. Minister kultury Niemiec Wolfram Weimer w rozmowie z dziennikiem „Bild” mówił, że z zadowoleniem przyjął decyzję EBU. – Izrael należy do Konkursu Piosenki Eurowizji, tak jak Niemcy należą do Europy – stwierdził. 

Kto wygrał konkurs Eurowizji w 2025 roku?

Ostatnią edycję Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 wygrał austriacki wykonawca JJ (Johannes Pietsch) z utworem „Wasted Love”. Drugie miejsce zajęła reprezentantka Izraela Yuval Raphael.

Martin Green, dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji ocenił, iż członkowie EBU pokazali, że chcą chronić neutralność konkursu. – Eurowizja narodziła się z prochów II wojny światowej. Miała nas łączyć i będzie natrafiać na wyboje na drodze, mamy skomplikowany świat, ale mam nadzieję, że to tymczasowa sytuacja, a my będziemy iść naprzód – oświadczył. 

Irlandzki nadawca publiczny: Na udział w Eurowizji, w której uczestniczy Izrael, nie pozwala sumienie

Irlandzki nadawca publiczny RTE w oświadczeniu dotyczącym bojkotu stwierdził, iż na udział Irlandii w Eurowizji „nie pozwala sumienie” ze względu na liczbę ofiar wojny w Strefie Gazy i „kryzys humanitarny”, który trwa w enklawie i naraża na śmierć wielu cywilów. 

Jose Pablo Lopez, stojący na czele hiszpańskiego nadawcy publicznego RTVE napisał w serwisie X, że „to, co stało się w czasie Zgromadzenia EBU potwierdza, że Eurowizja nie jest konkursem piosenki, lecz festiwalem zdominowanym przez interesy geopolityczne”. 

Z kolei słoweński nadawca ujawnił, że tajnego głosowania ws. udziału Izraela w konkursie Eurowizji domagali się – oprócz Słowenii – nadawcy z Hiszpanii, Czarnogóry, Holandii, Turcji i Algierii (ten ostatni kraj należy do EBU, ale nie wystawia swoich reprezentantów w Eurowizji – red.). 

Według danych EBU konkurs Eurowizji ogląda obecnie nawet ok. 160 mln widzów w całej Europie. W tegorocznej edycji Izrael reprezentowała piosenkarka Yuval Raphael, która uczestniczyła w festiwalu muzyki elektronicznej, którego uczestnicy 7 października 2023 roku zostali zaatakowani przez bojowników Hamasu. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Muzyka Muzyka Współczesna Eurowizja
e-Wydanie
