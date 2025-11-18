Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Stonesi wznowili „Black and Blue". Planują nowy album i tournee. Zagrają w Polsce?

The Rolling Stones wznowili klasyczny album „Black and Blue” z 1976 r. z wieloma niepublikowanymi utworami. Kilka źródeł podaje kwiecień 2026 r. jako termin wydania nowego albumu i rozpoczęcia tournée.

Publikacja: 18.11.2025 08:12

The Rolling Stones w 1976 r.

The Rolling Stones w 1976 r.

Foto: Hiro/Mat. Pras./Universal

Jacek Cieślak

Bardzo dobrze zazwyczaj poinformowany Fan Club The Rolling Stones „It's Only Rock'n Roll” (iorr.org) poinformował, że mówi się o premierze nowego albumu studyjnego Stonesów i ich trasie koncertowej w 2026 r. Kilka źródeł podaje kwiecień 2026 r. jako termin wydania albumu i rozpoczęcia trasy.

Reklama
Reklama

The Rolling Stones: gdzie zagrają w 2026 r.?

Spekulacje są następujące: biorąc pod uwagę, że poprzednie tournée zaplanowane na 2025 r. w Europie nie odbyło się zgodnie z planem – można założyć, że tegoroczne będzie obejmowało mniej więcej te same miasta i miejsca, które pierwotnie planowano.

Właśnie w Stonesach było moje miejsce

Ronnie Wood w 1976 r.

Plany dotyczące trasy koncertowej Stonesów po Europie w 2025 r. były bliskie ogłoszenia pod koniec stycznia 2025 r.. Na podstawie 60-70 wiarygodnych źródeł związanych z miejscami, miastami, datami i innymi informacjami, otrzymanymi pod koniec 2024 r. i w styczniu 2025 r., Fan Club ustalił, że planowano odwiedzenie 13 miast oraz 18 koncertów.

Reklama
Reklama

Gdy plany zaczęły się „sypać”, usunięto z nich Bukareszt i Wiedeń. Brane pod uwagę miasta to: Barcelona (2 koncerty), Lizbona, Sewilla, Rzym, Amsterdam (2 koncerty), Zurych, Kopenhaga, Londyn (2-3 koncerty), Berlin, Monachium, Paryż.

Serwis podaje, że teraz z koncertami nie będzie kolidować przebudowa Camp Nou w Barcelonie. Jednocześnie zauważa, że Mick Jagger jest fanem piłki nożnej i należy pamiętać, że Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 odbędą się w dniach 11 czerwca – 19 lipca 2026 r. Koncerty Stonesów prawdopodobnie nie będą odbywać się w tych samych terminach, co mecze decydujące o ćwierćfinałach, a także półfinały i finały.

Niektóre źródła mówią też o występie w Buenos Aires, Tokio i Sydney, ale biorąc pod uwagę, że Stonesi nie są zbyt chętni do długich podróży, plotki te są raczej mało prawdopodobne.

Stonesi wznowili album „Black and Blue”

Tymczasem prawie pięć dekad po premierze Stonesi wznowili album „Black and Blue” (1976), trzynasty studyjny w dorobku grupy i ważny również dlatego, że pierwszy po odejściu gitarzysty Micka Taylora, którego zastąpił grający do dziś Ronnie Wood, wcześniej znany z The Faces.

Sesje nagraniowe pełniły role przesłuchań – uczestniczyli w nich gitarowi mistrzowie Harvey Mandel, Wayne Perkins, Jeff Beck i Robert A. Johnson. Zapis słyszymy na bonusowej płycie. Beck jak zwykle jest najlepszy.

Reklama
Reklama

Wood zagrał w trzech nagraniach z głównego repertuaru. Wkrótce potem podpisał kontrakt na trasę po USA, rozpoczynając wieloletnią współpracę ze Stonesami, która zaowocowała dziesiątkami koncertów, nagrań koncertowych i studyjnych. W nowym wywiadzie, zamieszczonym w książeczce, Ronnie wspomina swój debiut w 1976 r. słowami: „Właśnie w Stonesach było moje miejsce”.

Stonesi śpiewają „Shame, Shame, Shame”

Przypomnijmy: na płycie znalazł się groove’owy „Hot Stuff”, dynamiczne „Hand of Fate”, nastrojowa ballada „Fool to Cry”, „Memory Motel” i „Melody” z udziałem pianisty Billy’ego Prestona, który pomógł Stonesom w przełomowym momencie, tak jak wcześniej zrobił to z The Beatles pod koniec ich kariery.

Czytaj więcej

The Rolling Stones
Muzyka popularna
Sensacyjne oświadczenie Stonesów. Odwołali tournée i nagrali nowy album

Poza zapisami czterech bluesowych jamów m.in. z Beckiem, perełkami są niepublikowana wcześniej kompozycja Jaggera i Richardsa „I Love Ladies” i energetyczna wersja utworu Shirley & Company „Shame, Shame, Shame”.

„Shame, Shame, Shame” doczekało się teledysku autorstwa uznanej holenderskiej artystki Camille Boumans. Klip jest połączeniem materiałów z archiwów grupy, ręcznie rysowanej animacji i nowoczesnych efektów.

To drugi album zespołu w całości wyprodukowany przez duet Jagger/Richards pod szyldem „The Glimmer Twins”.

Reklama
Reklama

Reedycja z 2025 r. to nowy miks przygotowany przez cenionego producenta Stevena Wilsona.

Kolejnym bonusem jest zapis koncertów z londyńskiego Earls Court Exhibition Centre, gdzie na scenie z zespołem pojawili się Ian Stewart (nazywany też piątym członkiem Led Zeppelin), Billy Preston i Ollie Brown. Każdy z nich współtworzył także nagrania studyjne.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Muzyka Koncerty Jeff Beck Mick Jagger The Rolling Stones

Bardzo dobrze zazwyczaj poinformowany Fan Club The Rolling Stones „It's Only Rock'n Roll” (iorr.org) poinformował, że mówi się o premierze nowego albumu studyjnego Stonesów i ich trasie koncertowej w 2026 r. Kilka źródeł podaje kwiecień 2026 r. jako termin wydania albumu i rozpoczęcia trasy.

The Rolling Stones: gdzie zagrają w 2026 r.?

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Kasia Lins jako Obywatelka K.L.
Muzyka popularna
Grzegorz Ciechowski bliżej Kraftwerku i Portishead niż hymnów polskiego rocka
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Foo Fighters
Muzyka popularna
Foo Fighters w 2026 roku wystąpią na PGE Narodowym
Gitarzysta Mateusz Kowalski
Muzyka popularna
Gitarzysta Mateusz Kowalski nominowany do nagrody Grammy
Pono podczas występu w klubie Stodoła w Warszawie, 12 kwietnia 2008 r.
Muzyka popularna
Pono nie żyje. Znany raper miał 49 lat
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Brodka dołącza do Lem Universum
Patronat Rzeczpospolitej
Brodka dołącza do Lem Universum
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Opinie Ekonomiczne
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama