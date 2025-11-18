Stonesi wznowili „Black and Blue". Planują nowy album i tournee. Zagrają w Polsce?

Bardzo dobrze zazwyczaj poinformowany Fan Club The Rolling Stones „It's Only Rock'n Roll” (iorr.org) poinformował, że mówi się o premierze nowego albumu studyjnego Stonesów i ich trasie koncertowej w 2026 r. Kilka źródeł podaje kwiecień 2026 r. jako termin wydania albumu i rozpoczęcia trasy.

The Rolling Stones: gdzie zagrają w 2026 r.?

Spekulacje są następujące: biorąc pod uwagę, że poprzednie tournée zaplanowane na 2025 r. w Europie nie odbyło się zgodnie z planem – można założyć, że tegoroczne będzie obejmowało mniej więcej te same miasta i miejsca, które pierwotnie planowano.

Właśnie w Stonesach było moje miejsce Ronnie Wood w 1976 r.

Plany dotyczące trasy koncertowej Stonesów po Europie w 2025 r. były bliskie ogłoszenia pod koniec stycznia 2025 r.. Na podstawie 60-70 wiarygodnych źródeł związanych z miejscami, miastami, datami i innymi informacjami, otrzymanymi pod koniec 2024 r. i w styczniu 2025 r., Fan Club ustalił, że planowano odwiedzenie 13 miast oraz 18 koncertów.