The Rolling Stones
Informację, że Stonesi nagrali nowy album, ujawnił ostatnio gitarzysta grupy Ronnie Wood, mówiąc „The Sun”, że jest „ukończony” i ma się ukazać w przyszłym roku.
Gitarzysta Ronnie Wood został zagadnięty o plany w sklepie płytowym na Carnaby Street w Londynie, gdzie podpisywał egzemplarze swojej dwupłytowej antologii „Fearless”. „Tak, w przyszłym roku ukaże się nowy album. Jest gotowy” – powiedział. Zapytany, czy zespół wyruszy w trasę koncertową z okazji wydania nadchodzącego albumu, muzyk mówił: „Tak, mamy nadzieję zagrać kilka koncertów. Mam nadzieję, że wrócimy, ale sam wciąż czekam, żeby się o tym przekonać”.
Pierwsze przecieki o tym, że najstarszy rockandrollowy zespół pracuje nad nowym materiałem, pojawiły się na początku tego lata i nabrały rozpędu, gdy producent Andrew Watt potwierdził, że ponownie współpracował z członkami zespołu, aby pomóc im w nagraniu kolejnej płyty.
Przypomnijmy, że Watt, znany również ze współpracy z Eltonem Johnem, Lady Gagą i Edem Sheeranem, odpowiadał za wyprodukowanie i sukces nagrodzonego Grammy krążka Stonesów „Hackney Diamonds”, który ukazał się w 2023 r.
Informacje o nowej płycie Stonesów potwierdził również syn Keitha Richardsa – Marlon. „Są teraz w mieście, nagrywają” – powiedział w wywiadzie dla „Record Collector”. „Nadal utrzymują te absurdalne godziny nagrywania od lunchu do, powiedzmy, drugiej w nocy”.
Marlon przyznał, że z „poprzedniego albumu sporo im zostało”, zaś zespół jego ojca „planuje trasę koncertową po Europie”. Marlon jest pierwszym dzieckiem Keitha z aktorką i modelką Anitą Pallenberg. Obecnie mieszka w Sussex, blisko domu swojego ojca – wiejskiej posiadłości Redlands w West Wittering.
Chociaż w zeszłym roku Stonesi koncertowali na amerykańskich stadionach, na początku tego roku pojawiły się doniesienia, że zespół porzucił plany trasy po Wielkiej Brytanii i Europie z powodu problemów z harmonogramem.
Ostatni raz wystąpili w Wielkiej Brytanii w 2022 r., kiedy to po koncercie na stadionie Anfield w Liverpoolu zagrali dwa duże koncerty w BST Hyde Park.
Przypomnijmy, że 24. w dorobku grupy album studyjny „Hackney Diamonds” był pierwszym w pełni premierowym albumem od wydanego w 2005 r. „A Bigger Bang”. Otrzymał nagrodę za „Najlepszy album rockowy” na gali Grammy 2025.
Na płycie „Hackney Diamonds” znalazły się ostatnie nagrania perkusisty zespołu Charliego Wattsa, który zmarł w 2021 r. Gościnnie wystąpili również Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney i Stevie Wonder.
Ronnie Wood o poprzedniej sesji zespołu
Przed premierą „Hackney Diamonds” Jagger powiedział w wywiadzie dla „The New York Times”, że nie uważa go za „ostatni album Rolling Stones”, ponieważ członkowie zespołu byli już „w trzech czwartych prac nad kolejnym”.
W listopadzie 2023 r. Keith Richards przyznał, że „pozostało jeszcze mnóstwo materiału”.
Ronnie Wood powiedział „NME”, że „Paul McCartney zagrał w dwóch utworach, z czego jeden mamy w zanadrzu. Nagraliśmy chyba 23 utwory, a wydaliśmy tylko 12”.
„To był bardzo płodny okres dla zespołu” – wspominał Watt magazynowi „Rolling Stone”. „Zgromadzili materiał z około 18 lat. Na początku było wiele materiału do przejrzenia i wyboru, a potem pojawiły się nowe utwory, które po prostu powstały, ponieważ wszyscy byli w świetnej formie i unosili się w powietrzu”.
