Informację, że Stonesi nagrali nowy album, ujawnił ostatnio gitarzysta grupy Ronnie Wood, mówiąc „The Sun”, że jest „ukończony” i ma się ukazać w przyszłym roku.

Reklama Reklama

The Rolling Stones nagrali nowy album

Gitarzysta Ronnie Wood został zagadnięty o plany w sklepie płytowym na Carnaby Street w Londynie, gdzie podpisywał egzemplarze swojej dwupłytowej antologii „Fearless”. „Tak, w przyszłym roku ukaże się nowy album. Jest gotowy” – powiedział. Zapytany, czy zespół wyruszy w trasę koncertową z okazji wydania nadchodzącego albumu, muzyk mówił: „Tak, mamy nadzieję zagrać kilka koncertów. Mam nadzieję, że wrócimy, ale sam wciąż czekam, żeby się o tym przekonać”.

Pierwsze przecieki o tym, że najstarszy rockandrollowy zespół pracuje nad nowym materiałem, pojawiły się na początku tego lata i nabrały rozpędu, gdy producent Andrew Watt potwierdził, że ponownie współpracował z członkami zespołu, aby pomóc im w nagraniu kolejnej płyty.

Przypomnijmy, że Watt, znany również ze współpracy z Eltonem Johnem, Lady Gagą i Edem Sheeranem, odpowiadał za wyprodukowanie i sukces nagrodzonego Grammy krążka Stonesów „Hackney Diamonds”, który ukazał się w 2023 r.