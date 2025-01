The Rolling Stones i 13 mln dolarów za show w USA. Ile zarobią teraz w Europie?

Czternaście koncertów w Europie mają zaplanowanych, poczynając od maja 2025 r., The Rolling Stones - podało IORR.org. To do Stonesów należy zeszłoroczny rekord wpływów za koncert - średnio 13 mln dolarów za show. Czy zagrają w Polsce?