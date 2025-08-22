Rzeczpospolita

Muzyczny bojkot pod flagą Palestyny

Wielkie muzyczne festiwale w Barcelonie, Londynie, Amsterdamie czy Oslo mierzą się tego lata z bojkotami ogłaszanymi przez propalestyńskich aktywistów. Na ich celowniku znalazła się też duża impreza kulturalna w Polsce.

Publikacja: 22.08.2025 07:26

Mimo wezwań do bojkotu festiwalu w Oslo wystąpił na nim ulsterski Kneecap. Raperzy z Belfastu, znani

Foto: PAP/Mieszko Czarnecki

Mieszko Czarnecki

Imprezy kulturalne wielokrotnie były narażone na zarzuty dotyczące politycznego zaangażowania organizatorów i uczestników. Jarocin miał być wywrotowy, a festiwal piosenki radzieckiej w Zielonej Górze – konformistyczny. Nie inaczej jest dziś, choć organizatorzy wydarzeń artystycznych mierzą się częściej z innym, tym razem globalnym zarzutem – o tzw. artwashing, wykorzystywanie artystów do odciągnięcia uwagi opinii publicznej od czyichś nieetycznych działań. Latem tego roku fala bojkotów imprez przechodzi z tego powodu przez całą Europę, w tym przez Polskę.

